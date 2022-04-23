В Евросоюзе согласовали новые правила по контролю за контентом IT-компаний

В Евросоюзе согласовали новые правила контроля за контентом для IT-компаний

Страны-члены ЕС и Европарламент в субботу, 23 апреля, достигли политического соглашения по будущим правилам контроля за контентом для онлайн-платформ (Digital Services Act, DSA).

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DSA — вторая часть масштабного европейского проекта по регулированию IT-компаний. Европейская комиссия выступила с предложением Digital Services Act 15 декабря 2020 года вместе с другой инициативой — Digital Markets Act, по которой политическое соглашение было достигнуто в марте 2022 года.

Будущие правила DSA будут распространяться на самые крупные поисковики и платформы, у которых более 10% из 450 европейских пользователей, платформы, объединяющие продавцов и потребителей (онлайн-магазины, магазины приложений, соцсети и др.), интернет-провайдеров, регистраторы доменных имен, хостинговые сервисы.

Меньше обязанностей налагается на малые и средние компании. Им также дано больше времени на адаптацию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сегодняшнее соглашение историческим. «Наши новые правила защитят интернет-пользователей, обеспечат свободу выражения мнений и возможности для бизнеса. То, что является незаконным офлайн, будет незаконным в интернете в ЕС», — написала она.

Today’s agreement on #DSA is historic.



Our new rules will protect users online, ensure freedom of expression and opportunities for businesses.



What is illegal offline will effectively be illegal online in the EU.



A strong signal for people, business & countries worldwide. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2022

Что за новые правила?

В пресс-релизе Европарламента говорится, что Еврокомиссия и страны ЕС получат доступ к алгоритмам крупнейших онлайн-платформ.

Появится более четкая процедура, когда пользователи смогут сообщать о незаконном контенте в интернете, а онлайн-платформы должны будут «быстро» его удалять. Это относится в том числе к товарам и услугам. Как отмечает DW, возможно, это самое кардинальное отличие будущих правил ЕС от правил США, где базируется большинство IT-гигантов. В США платформы почти полностью защищены от ответственности за материалы, размещенные третьими лицами. Согласно новым европейским правилам, компании могут столкнуться с судебным преследованием, если не предпримут меры по удалению контента, нарушающего законы в ЕС.

Будет запрещена таргетированная реклама, направленная на детей или основанная на личных данных (пол, религия, политические взгляды и др.). Под запрет попадут различные манипулятивные практики, отмена подписки на услуги должна стать такой же простой, как и подписка на нее.

Дополнительные обязанности возлагаются на интернет-торговлю. Онлайн-магазины должны будут гарантировать безопасность товаров и услуг путем усиления проверок достоверности информации от продавцов, они также должны будут прилагать усилия для предотвращения незаконного контента на своих платформах, в том числе путем выборочных проверок.

Отдельные обязательства предусмотрены для самых крупных платформ и поисковиков: Google (и принадлежащий ему YouTube), Meta (Facebook, Instagram), Amazon, Twitter и др. Они должны будут анализировать и снижать системные риски и ежегодно проходить независимый аудит.

Предусмотрены и специальные меры на время кризисов (например, угрозы общественной безопасности или здоровью граждан). Как отмечает Reuters, на этот шаг Евросоюз подтолкнуло российское вторжение в Украину и связанная с этим дезинформация.

Нарушителям будут грозить крупные штрафы до 6% от их глобального оборота, в случае повторных нарушений им может быть запрещено вести бизнес в Евросоюзе.

Законопроект должен еще быть доработан на техническом уровне и проверен юристами-лингвистами. Затем Европейский парламент и Совет должны будут официально его одобрить. Закон вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном вестнике ЕС, правила начнут применяться 15 месяцев спустя.

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