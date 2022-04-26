Опрос: Две трети белорусов отрицательно относятся к присутствию российских войск в стране

БЕЛАРУСЬ

Белорусы сейчас не могут громко заявлять о своем отношении к российско-украинской войне, но в этом случае «молчание — знак несогласия», считает доктор социологических наук Андрей Вардомацкий. «Белорусская аналитическая мастерская» представила результаты очередного социологического исследования «Что белорусы думают о войне в Украине?». Опрос проводился через месяц после начала войны посредством телефонных звонков.

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Предыдущее крупное исследование белорусских настроений по поводу войны в соседней стране проводил Chatham House через интернет.

Глава научного центра Андрей Вардомацкий отмечает, что «молчание — знак несогласия» можно назвать «формулой белорусской ситуации, это сейчас и об отношении к режиму вообще, и к войне».

Итак, 46,9% респондентов отрицательно относятся к тому, что действующая белорусская власть разместила российские войска в Беларуси. Но 45% опрошенных поддерживают такое решение. Затруднились ответить — 6,7%.

Не одобряют использование белорусской территории и военной инфраструктуры в российских целях 61,8% опрошенных, одобряют — почти 30%.

Подавляющее большинство респондентов против ввода белорусских войск на территорию Украины для участия в войне — 85%. Только 11,1% опрошенных поддерживают участие своей армии в этой войне.

Андрей Вардомацкий отмечает «четкую связь ответов с уровнем образования: чем выше этот уровень, тем меньше поддержка потенциального участия белорусской армии в войне». Так, 15,3% респондентов со средним и неполным средним образованием одобряют участие Беларуси в военных действиях в Украине, такого же мнения придерживаются 13% опрошенных со средним специальным образованием, только 8% респондентов с высшим образованием выступают за участие белорусов в войне.

Кто виноват?

Виновник войны — Россия, следом за ней — США и Украина.

Россия на первом месте вопроса о виновнике войны, но не доминирует. Ее считают виновной 25% респондентов, за ней идут США — 20%, Украина на третьем месте — 17,5%, НАТО — 11,9%, виновны обе стороны — 3,5%.

При этом не одобряют действия России в вооруженном конфликте 50,4% опрошенных.

Только треть опрошенных ощущают Беларусь соучастницей страны-агрессора.

При этом сочувствуют Украине 45,2% опрошенных; и тем, и другим — 23,3%, России — 20,6; 6,6% не сочувствуют никому.

Больше половины респондентов — 51,8% — считают, что Беларусь не должна состоять ни в каком военно-политическом союзе, 30,4% — в ОДКБ, Беларусь в НАТО видит меньше 5%.

Кто информирует белорусов?

Андрей Вардомацкий говорит о «парадоксе медиасубъективности»: «79,3% белорусов считают, что они хорошо осведомлены о ситуации в Украине, только 18,5% сказали, что плохо. На мой взгляд, в условиях, когда белорусский официальный нарратив совпадает с российским, как-то вот трудновато сказать, что осведомленность присутствует. Но люди ощущают таким образом, что они действительно хорошо информированы о происходящем».

Вот какие источники доминируют в информировании белорусов:

Telegram — 33%

государственные телеканалы Беларуси — 32,2%

федеральные телеканалы России — 30,9%

YouTube — 29,8%

Instagram — 14%

негосударственные новостные сайты — 11,9%

TikTok — 11,3%

Только 27% опрошенных слышали про объявленное демократическими силами Белорусское антивоенное движение, 70,8% — не знают о нем. Лишь 14,4% респондентов готовы в какой-либо форме присоединиться к антивоенному движению. Наиболее приемлемые формы участия, для тех, кто готов присоединиться, — волонтерство (27,2%), финансовая помощь украинским военным и беженцам (12,5%), подписание петиций и обращений (7,7%).

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