Комментарии

За последние сутки резко обострилась ситуация вокруг непризнанного Приднестровья, где сообщили о трех инцидентах со взрывами. Президент Молдовы Майя Санду заявила о напряженности между разными силами внутри сепаратистского региона и осудила попытки поставить под угрозу мир в Молдове. Власти «ПМР» заявляют, что следы случившегося ведут в Украину. Сама Украина обвиняет Россию в попытках дестабилизации в Приднестровье.

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Обсуждаем нынешнее обострение с бывшим вице-премьером Молдовы по реинтеграции, соучредителем ассоциации «Инициатива за мир» Александру Фленкя.

RFI: Напоминает ли вам ситуация со взрывами в Приднестровье то, что происходило в Донбассе перед 24 февраля?

Александру Фленкя: Ситуации не совсем сопоставимы, потому что Молдова — это не Украина с любой точки зрения, а Приднестровье — это не сепаратистские регионы Донбасса тоже с любой точки зрения, начиная хотя бы с отстутствия общей границы с РФ.

Но для меня очевидно, что произошедшее за последние сутки — это попытки втягивания Республики Молдова в войну и более широкую региональную дестабилизацию. И надо понимать, что ставка — это не Приднестровье, а Республика Молдова, ее будущее, ее безопасность.

Как вы оцениваете риски для Молдовы? Какова вероятность, что страну втянут в войну?

С одной стороны, риски для Республики Молдова были крайне высокими, начиная буквально с первого дня российской агрессии против Украины. Из всех государств-соседей Украины Молдова находится ближе всего к театру военных действий. Кроме того, Молдова — единственная из соседей Украины (кроме самого государства-агрессора Российской Федерации), которая не защищена «зонтиком» НАТО. Молдова — нейтральное государство. К сожелению, мы видим, что нейтралитет хорошо работает в мирное время, но не дает гарантий при широкомасштабной войне.

Очевидно, что у Молдовы нет военных рычагов предотвращения этой ситуации и они никогда не рассматривались. Молдова никогда не делала ставку на военную силу ввиду своего конституционного нейтралитета, скромных экономических возможностей государства. Ставка всегда делалась на дипломатию и на наш нейтралитет. Поэтому сценарий [втягивания Молдовы в войну] — реалистичный, но предотвратить его можно, и для этого нужно задействовать все имеющиеся дипломатические рычаги и быть постоянно в контакте со всеми нашими партнерами, со всеми соседями.

Есть ли у России мобилизационный резерв в Приднестровье, который она могла бы бросить против Украины?

Мобилизационный резерв в Приднестровье есть, но большой вопрос — для кого он? Нужно понимать: Приднестровье — это не Донбасс, не Абхазия, не Южная Осетия. Кроме того, что у Приднестровья нет общей границы с Российской Федерацией (мы все надеемся на то, что это так и останется, и общей границы не появится), регион специфичный. С одной стороны, есть заявленная пророссийская направленность. С другой стороны, во внутриполитическом смысле регион полностью контролируется местными олигархами и бизнес-конгломератом «Шериф», который теряет деньги буквально с первого дня войны. Суть экономической модели Приднестровья — это контрабанда через участок границы с Украиной, который они контролируют, и бесплатный российский газ, который они по сути воруют у молдавского импортера, компании Moldovagaz, и продают в виде электричества, которое они вырабатывают на этом бесплатном газе.

Все это сейчас находится под угрозой. Границу Украина закрыла буквально с третьего дня войны. Будущее поставок газа, уже начиная с 1 мая, тоже под вопросом. С этой точки зрения Приднестровью, как сепаратистскому региону Республики Молдовы, война не нужна.

Другая проблема в том, что местные олигархи, контролирующие регион, не являются единственными игроками в Приднестровье.

Может ли Приднестровье быть использовано как плацдарм для атак против Украины, наподобие того, что Россия делала в Беларуси?

Для начала, чтобы использовать Приднестровье таким образом, нужно иметь выход к этому плацдцарму, о чем, кстати, на прошлой неделе говорил некий российский генерал. Этого выхода нет, опять же, хочется верить, что не появится.

С точки зрения военной силы, там нет боеспособных единиц, которые могли бы вести некую наступательную войну в Украине. Есть некоторое количество (незначительное по меркам нынешней войны) военных с сомнительной боевой подготовкой, абсолютно устаревшие вооружения и военная техника, неадекватная тому, что сейчас происходит в Украине.

С другой стороны, в Приднестровье находятся огромные склады боеприпасов — порядка 20 тысяч тонн еще советских, сейчас уже российских боеприпасов. Понятно, что на войне любой снаряд важен. Какое-то снабжение российских войск из этого региона теоретически возможно, но опять же — никакой логистической возможности для этого нет и надеемся, что не появится.

Насколько масштабно российское военное присутствие в Приднестровье?

Это три батальона, порядка полутора тысяч человек. Но нужно понимать, что ввиду того, что Республика Молдова не давала согласия на присутствие российских войск на своей территории, ротация российских военных всегда была затруднительна, а после 2014 года и невозможна. Более 90% из этих полутора тысяч военных — местные жители с российскими паспортами, для которых это всего лишь работа. То есть они служат там по контракту. Понятно, что никакого желания воевать и погибать у них нет, к России они имеют отдаленное отношение.

Изменились ли как-то общественные настроения в Приднестровье относительно политики РФ после полномасштабного российского вторжения в Украину?

Общественное мнение в Приднестровье — это тонкий вопрос и сложная тема, потому что исследований его нет. Была единственная компания, которая проводила относительно независимые, тоже сильно цензурированные опросы. Но последние лет семь-восемь эта организация тоже там под контролем. Поэтому говорить об этом сложно.

Однозначно, что в массе своей люди там против войны, боятся ее и желают ее скорейшего окончания. У людей скорее всего очень смешанные чувства, потому что, с одной стороны, практически у каждого есть родственники, друзья как в Украине, так и в правобережной Молдове. Люди всегда ездили в Одессу, в Киев и сюда, в Кишинев. И в Россию обладатели российских паспортов сейчас попасть не могут по сути: авиасообщения нет, транзит через Европу невозможен. Люди в смятении, они хотят обычной, нормальной довоенной жизни.

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