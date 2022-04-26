Президент Молдовы созывает совет безопасности в связи с ситуацией в Приднестровье

Второй день подряд сообщают о взрывах в непризнанном Приднестровье. Президент Молдовы Майя Санду созывает заседание высшего совета безопасности, власти «ПМР» заявили о трех «террористических атаках».

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Накануне неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности в Тирасполе. По предварительным данным, стреляли из ручного противотанкового гранатомета, заявило МВД «ПМР». Сообщений о пострадавших не поступало.

Утром во вторник власти непризнанной «республики» сообщили о взрывах в поселке Маяк, в результате которых из строя выведены две самые мощные антенны, ретранслировавшие российское радио. Никто не пострадал, заявили в МВД «ПМР».

Приднестровское МВД не выдвинуло предположений того, кто может стоять за взрывами. Ответственности за них никто на себя не брал.

В связи с ситуацией в приднестровском регионе президент Молдовы Майя Санду созвала заседание высшего совета безопасности, которое состоится во вторник.

Бюро по реинтеграции Молодовы накануне выразило озабоченность взрывами в Тирасполе, назвав целью этого инцилента «создание предлогов для обострения ситуации» в регионе.

Этот пророссийский сепаратистский регион Молдовы не контролируется конституционными властями. С 1995 года в Приднестровье дислоцируется российский военный контингент.

Сообщается, что президент непризнанной «ПМР» в связи со взрывами провел заседание совбеза, и в «республике» установили «красный» уровень террористической опасности. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сайт президента «ПМР», недоступный на момент написания заметки.

Сообщается, что власти «ПМР» заявили о трех «террористических атаках», в результате которых пострадали здание МГБ в Тирасполе, воинская часть в селе Парканы и вышка радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

Украина заявляет о российской провокации, представитель минобороны РФ говорил о неком притеснении русскоязычных в Приднестровье

Представитель Кремля Дмитрий Песков, что в Москве внимательно следят за ситуацией в регионе, и поступающие оттуда новости «вызывают обеспокоенность».

Накануне украинская военная разведка заявила, что обстрел здания МГБ в Тирасполе — это спланированная провокация российских спецслужб. Главное управление разведки минобороны Украины опубликовало документ, который, как утверждает ведомство, свидетельствует о том, что руководство «ПМР» заранее знало о готовящемся обстреле.

Украинская разведка считает, что это провокация ФСБ «для нагнетания панических и антиукраинских настроений». «По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь „ПМР“ к боевым действиям. Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию», — заявило накануне главное управление военной разведки Украины.

Несколько дней назад замкомандующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цель нового этапа войны — установить контроль над Донбассом и югом Украины, что должно позволить обеспечить сухопутный коридор в Крым. «Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», — сказал российский генерал, не объяснив, кто, по его мнению, может притеснять русскоязычное население в сепаратистском регионе Молдовы.

В пятницу, 22 апреля, посла России в Кишиневе вызвали в МИД Молдовы, чтобы выразить ему «глубокую обеспокоенность» в связи с заявлениями генерала.

При этом замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко фактически опроверг слова Миннекаева, заявив, что в Москве «не видят никаких рисков» для граждан РФ в Приднестровье.

Представитель МИД подчеркнул, что РФ выступает «за мирное урегулирование приднестровской проблемы» при уважении территориальной целостности Молдовы и «особого статуса» Приднестровья.

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