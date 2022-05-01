В Беларуси хотят ввести расстрелы за то, что режим сочтет покушением на теракт

В Беларуси хотят создать еще больше поводов для расстрела. Парламент страны 27 апреля одобрил законопроект о введении смертной казни за «покушение на совершение актов терроризма». Юристы считают это новым шагом в попытках режима подавить оппозиционное и антивоенное движение. В списке «причастных к терроризму» белорусского КГБ фигурируют лидеры оппозиции, терроризм в Беларуси вменяют «рельсовым партизанам».

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Законодатели утверждают, что введение смертной казни за «покушение на терроризм» нужно для «сдерживания деструктивных элементов» и «демострации решительной борьбы государства с террористической деятельностью».

Юристы уверены, что эти поправки — еще один шаг в попытках запугать противников режима и войны против Украины, которым проще и чаще можно будет грозить смертной казнью.

В нынешней версии террористических статьей белорусского УК (их несколько — ст. 124, 126, 289, 359) смертная казнь возможна как мера наказания не за покушение, а только за совершение теракта при отягчающих обстоятельствах.

Кроме того, по действующему белорусскому закону, смертная казнь никогда не назначается за неоконченное преступление: ни за подготовку, ни за покушение.

Теперь в Беларуси, где установлена диктатура и откуда российские войска наступали на Украину, хотят ввести смертную казнь за то, что режим сочтет попыткой теракта.

Понятие терроризма режим Лукашенко трактует своеобразно и широко. «Террористической организацией» в Беларуси признаны, например, оппозиционные телеграм-каналы Nexta Live и Luxta.

Запугивание противников режима и войны

«В глобальном индексе терроризма Беларусь вместе с рядом других стран на последнем месте. С 2012 года не было ни одного террористического инцидента. (…) Единственное основание для принятие таких беспрецедентных изменений уголовного кодекса — протестная и антивоенная активность белорусов», — говорит в интервью «Белсату» юрист Народного антикризисного управления Артем Проскалович.

Юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко указывает, что это новый шаг в «совершенствовании репрессивного законодательства», опасный в условиях правового коллапса.

«Учитывая безграничность фантазий и навыки провокаций у спецслужб, тонкую грань между приготовлением и покушением (…) в условиях правового кризиса, мы точно будем свидетелями направления в суд дел, по которым с новыми нормами стало вероятным назначение смертной казни», — говорит юрист «Весны».

После президентских выборов 2020 года режим Лукашенко начал обвинять в терроризме своих политических противников. Уголовное дело о подготовке теракта завели на лидера белорусского гражданского общества в изгнании Светлану Тихановскую и участников инициативы BYPOL, созданной уволившимися белорусскими силовиками, выступающими против режима Лукашенко. Оппозиционеры отвергают эти обвинения.

В списке причастных к террористической деятельности белорусского КГБ фигурируют блогер Антон Мотолько, один из лидеров оппозиции Павел Латушко и другие представители демократических сил.

Терроризм в Беларуси вменяют «рельсовым партизанам», которых подозревают в диверсиях на железной дороге в начале российского полномасштабного вторжения в Украину. The Washington Post рассказывала, как белорусские диверсанты помогли сорвать российское наступление на Киев. Как писало издание, тайная сеть белорусских железнодорожников, хакеров и диссидентов в силах безопасности нарушила железнодорожное сообщение, нанеся ущерб российским линиям снабжения.

2 марта белорусское МВД отчиталось о задержании нескольких человек, пытавшихся воспрепятствовать движению поездов и заявило, что «все» «противоправные действия» на белорусской железной дороге будут квалифицированы как акты терроризма. «С террористами не договариваются, их уничтожают», — говорилось в заявлении МВД.

Правозащитник Андрей Стрижак считает намерение ввести смертную казнь за попытку теракта ответом режима на волну диверсий на железной дороге. «Режиму нужно было придумать страшилку, которая остановила бы белорусов в их желании замедлить передвидение техники, оружия и войск РФ по белорусской территории», — полагает он.

Политолог Павел Усов тоже считает, что ключевым фактором ужесточения законодательства стала радикализация общества на фоне войны и саботаж на железной дороге. Еще одной причиной он называет активную деятельность белорусских добровольцев в войне на стороне Украины.

Беларусь — единственная страна Европы, где смертная казнь до сих пор применяется в качестве исключительной меры наказания.

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