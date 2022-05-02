Европейские министры энергетики обсуждают эмбарго на российскую нефть

Болгария и Польша первыми из стран ЕС отказались платить за российский газ в рублях. В ответ «Газпром» прекратил туда поставки.

Энергетический вопрос снова в центре дискуссий в Брюсселе и столицах стран ЕС на этой неделе. Еврокомиссия, которая за прошедшие выходные провела активный обмен мнениями с государствами-членами Евросоюза, должна представить на рассмотрение в среду или четверг шестой пакет санкций против России.

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Как передает корреспондент Le Figaro в Брюсселе, новый пакет санкций должен включить постепенное ограничение импорта российской нефти для достижения полного эмбарго. «Пока этот вопрос четко не определен», — заявил в воскресенье европейский дипломат. Но предложение Брюсселя ввести постепенное эмбарго на российскую нефть в понедельник обсудят министры энергетики 27 стран.

Германия, ранее выступавшая против этого проекта, утром 2 мая заявила, что к лету сможет «отрезать себя» от российской нефти. Две недели назад Берлин повторял, что отказ от этого вида российского топлива будет возможен только в конце года. Зависимость первой европейской экономики от российской нефти за последние недели сократилась до 12% против 35% ранее.

Газовые войны

Встреча европейских министров энергетики была созвана в срочном порядке Францией, председателем в Совете ЕС в этом полугодии. Предложение поступило после решения России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию, которые отказались платить за свои закупки в рублях, как того требует Кремль. Некоторые европейские столицы сомневались в целесообразности проведения такой встречи, на фоне нестабильности мировых топливных рынков. Но «у государств-членов возникает много вопросов, и важно на них ответить», — объяснил проведение встречи европейский дипломат.

На встрече, конечно, речь пойдет о солидарности Евросоюза с Польшей и Болгарией, у которых остались минимальные запасы газа, гарантирующие максимум полтора месяца потребления. Две страны, чьи контракты с «Газпромом» истекают в конце года, уже начали поиск альтернативных решений. Варшава планирует импорт сжиженного газа из США и Катара, а также поставки газа из Норвегии по новому трубопроводу, ввод в эксплуатацию которого намечен на октябрь. Греция заявила, что готова помочь Болгарии, которая на 90% зависит от российского газа.

В более широком плане на сегодняшней встрече министры подведут итоги работы, проделанной для подготовки ЕС к предстоящей зиме – хранение, совместная закупка газа и солидарность.

18 мая Еврокомиссия должна подробно изложить предложения, которые могут помочь ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей. По словам европейского дипломата, подготовка такого решения «идет хорошо», особенно в вопросе объединения мощностей хранения: «Мы должны объединить два критерия для каждого из 27 государств-членов: доля газа в энергетическом балансе и объемы хранения. И, исходя из этого, находить решения. Это непросто, но мы найдем правильную формулу». С другой стороны, как передает его слова корреспондент Le Figaro в Брюсселе, европейский чиновник более скептически относится к возможности совместных закупок.

На встрече также будет обсуждаться вопрос оплаты закупок газа в рублях, при том, что многие платежи должны быть произведены уже в мае и Брюссель подозревает Кремль в желании обойти санкции двойной системой оплаты – сначала в евро или в долларах, затем конвертируя их в рубли.

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