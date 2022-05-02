Финляндия расторгла контракт на строительство АЭС с «Росатомом»

Чтобы оправдать решение о расторжении контракта, Хельсинки указывает на дополнительные риски, вызванные кризисом в Украине.

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Контракт с российской группой «Росатом» на строительство ядерного реактора на севере Финляндии был расторгнут из-за дополнительных «рисков» в связи с вторжением России в Украину, заявил в понедельник консорциум, возглавляющий проект. «Война в Украине усугубила риски проекта, — говорится в заявлении консорциума Fennovoima. Там также подчеркивается, что участвовавшая в проекте дочерняя компания «Росатома» RAOS Project «не смогла нивелировать эти риски».

Fennovoima, на две трети принадлежащая консорциуму финских компаний и на 34% — «Росатому», также ссылается на «значительные задержки и неспособность» дочерней компании российского атомного гиганта «достроить» АЭС Ханхикиви-1. «Это означает, что сотрудничество с проектом РАОС прекращается с немедленным вступлением в силу (...) и работа на площадке «Ханхикиви-1» с российской группой завершена», — говорится в заявлении.

В консорциуме указывают, что решение о расторжении контракта с Росатомом «не воспринимается легкомысленно». «В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательной оценки», — говорит Fennovoima. Финский консорциум, в котором в настоящее время работает 450 человек, в том числе 80 на площадке в Пюхяйоки, уже потратил на проект от 600 до 700 миллионов евро.

Проект реактора мощностью 1200 мегаватт, расположенный в Пюхайоки на севере Финляндии примерно в ста километрах к югу от портового города Оулу, оценивается более чем в 7,5 миллиардов евро. Он был согласован в 2010 году, но его реализация сопровождалась многочисленными задержками. К настоящему моменту была проведена значительная подготовительная работа, но окончательное разрешение на строительство еще не выдано.

Накануне вторжения в Украину правительство Финляндии уже заявляло, что проведет переоценку проекта одной из основных промышленных площадок с участием российской компании в Евросоюзе. Согласно последнему графику, объявленному Fennovoima в прошлом году в рамках заявки на получение разрешения на строительство, начало строительных работ запланировано в 2023 году и ввод в эксплуатацию в 2029 году.

Это решение было принято, поскольку Финляндия планирует вступить в НАТО, и, по словам министра по европейским делам, подача заявления в ближайшие недели «весьма вероятна». Министр экономики Финляндии Мика Линтиля «приветствовала» «четкое решение» консорциума. «Было бы практически невозможно завершить проект», — написал он в Twitter.

Финляндия, одна из европейских стран, решивших продолжить инвестиции в гражданский атом, в настоящее время имеет четыре полностью действующих реактора на двух электростанциях, которые уже обеспечивают около 30% электроэнергии страны.

Пятый, реактор EPR мощностью 1650 мегаватт, построенный французской Areva, также был введен в эксплуатацию в марте на площадке Олкилуото (юго-запад), выход на полную мощность запланирован на сентябрь.

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