Суд в Беларуси приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии

Областной суд Гродно приговорил к шести годам лишения свободы россиянку Софью Сапегу, подругу бывшего основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Ее дело слушалось в закрытом режиме. После оглашения приговора суда россиянку взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

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По данным Следственного комитета и прокуратуры Беларуси, Сапегу осудили по семи статьям УК. Самая тяжкая – разжигание социальной розни, предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В частности, белорусские власти обвиняли Софью Сапегу в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались персональные данные и сведения о частной жизни госслужащих. Кроме того, ей вменили организацию преступлений в отношении судей, силовиков и журналистов плюс сбор и распространение персональных данных (в том числе прокуроров и госслужащих) с причинением существенного вреда. Обвинение на момент передачи дела в суд насчитало 238 потерпевших.

Согласно решению суда, Сапега обязана выплатить компенсации потерпевшими и судебную пошлину на общую сумму 175 тысяч белорусских рублей (более 50 тыс. долларов) прежде, чем сможет просить о помиловании.

Поскольку Сапега вину признала и выполнила условия сделки со следствием, наказание составило половину от максимально возможного 12-летнего срока.

Как пишет BBC, ссылаясь на свой источник, если Лукашенко не помилует Софью Сапегу, она попросит отправить ее в Россию для отбывания наказания. По словам того же источника, обжаловать приговор Софья Сапега, скорее всего, не будет и попросит Александра Лукашенко о помиловании. Но до этого она должна погасить всю сумму причиненного потерпевшим ущерба.

Напомним, Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны в Минске после того, как самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был перехвачен на территории Беларуси. Позже Ryanair заявила, что получила указание посадить самолет в Минске от белорусских диспетчеров, которые сообщили о потенциальной угрозе на борту. Власти Беларуси же утверждают, что пилоты самостоятельно приняли решение о посадке.

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