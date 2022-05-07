В Италии задержали мега-яхту «Шехерезада», которую связывают с Путиным

В Италии мега-яхту «Шехерезада» стоимостью 700 млн долларов, которую связывают с российским президентом Владимиром Путиным, в пятницу заблокировали декретом министра экономики и финансов.

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Яхта «Шехерезада», плавающая под флагом Каймановых островов и пришвартованная в тосканском порту Марина-ди-Каррара, давно попала в поле зрения властей Италии и стала объектом расследования итальянской финансовой полиции (Guardia di Finanza).

В заявлении министерства экономики и финансов Италии говорится, что расследование «выявило наличие существенных экономических и деловых связей между официальным владельцем судна „Шехерезада“ и видными представителями российского правительства» и другими лицами, попавшими под западные санкции.

Кто является фактическим владельцем яхты — в сообщении итальянского минфина не указано. Итальянская полиция заявила, что делает все возможное, чтобы установить владельца, передает AFP.

На основании данных расследования итальянский Комитет финансовой безопасности предложил Совету Европейского союза внести фактического владельца яхты в санкционный список, указано в коммюнике итальянского минфина. По предложению Комитета министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко подписал указ о блокировке «Шехерезады» до принятия вышеупомянутых ограничительных мер, предложенных Европейскому Союзу.

Как сообщил фотограф France-Presse, «Шехерезада», несколько месяцев находившаяся в сухом доке в итальянской Тоскане, в пятницу была спущена на воду и, по-видимому, была готова отчалить (до публикации заявления итальнского правительства).

Команда российского политзаключенного Алексея Навального связывает яхту «Шехерезада» с Владимиром Путиным. 21 марта она выпустила расследование, где говорится, что в списке экипажа «Шехерезады» ряд ключевых работников — члены ФСО России, занимающейся вопросами безопасности президента.

По данным сайта SuperYachtFan, 140-метровая яхта, построенная германской судостроительной компанией Lürssen Werft в 2020 году, имеет две вертолетные площадки, бассейн, кинотеатр и антидроновую систему.

В компании The Italian Sea Group, занимавшаяся техобслуживанием яхты на своей верфи, заявили, что «право собственности („Шехерезады“) не может быть отнесено к президенту России Владимиру Путину». Компания в своем пресс-релизе указывает, что опирается на «находящуюся в ее распоряжении документацию и результаты проверок, проведенных компетентными органами».

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