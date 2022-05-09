Вильнюс: День памяти в сине-желтом

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В Литве сейчас около 50 тысяч беженцев из Украины. Страна граничит с Беларусью и Россией и считает себя форпостом западного мира перед имперскими устремлениями Москвы. «Акции в поддержку Украины проводим постоянно, но это марафон, многие уже расслабились, а недооценивать силу России нельзя», — говорит Олег Шураев, организатор шествия в День окончания войны в Европе 8 мая.

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Марш в поддержку Украины 8 мая в Вильнюсе организовали литовский фонд «1К», белорусская инициатива «Дапамога» и украинская диаспора. Украинских беженцев в Литвы, по данным конца апреля, 47 913 — это 1,7% от общего числа жителей страны, Литва по этому показателю третья в Европе после Польши и Чехии.

С начала войны в Вильнюсе обилие украинской символики, флаги установлены повсеместно, в сине-желтом — транспорт, вывески, граффити, кое-где в помощь приехавшим на украинском сделаны инструкции и памятки.

Впрочем, 8 мая литовская столица живет в обычном режиме городских гуляний, с прессой общаются представители Минобороны — граница под контролем, безопасность страны обеспечена. Место встречи участников шествия солидарности с Украиной и памяти павших во Второй мировой — Ратушная площадь, за сотни метров от нее слышны лозунги «Слава Украине!», «Нет войне!», часто и нелицеприятно вспоминается Путин, участники поют украинский гимн. «Сегодня много людей, больше тысячи, — делится с корреспондентом RFI представитель белорусской колонны. — В последнее время акции не слишком многочисленные, в первые две недели собиралось по несколько тысяч человек, сейчас к войне в Украине уже привыкли».

Марш в поддержку Украины 8 мая в Вильнюсе © RFI

Участники акции под литовским флагом Дионизас и Юлия говорят, что часто ходят на акции в поддержку Украины:

Мы идем сегодня с украинцами, чтобы поддержать страну, на которую напал агрессор. И это не чужая нам страна не только потому, что и Литва была оккупирована Россией, у нас есть родственники в Украине. Украина сейчас защищает всех нас, стоит как последний рубеж перед атакой на нас — вот мы и поддерживаем, как можем. Но, как мы уверены, Украина уже победила, надо еще чуть-чуть поднажать, надо нам, Европе, помочь ей — и все будет хорошо.

Украинка Мария с плакатом «Save Mariupol» благодарит «Литву и литовцев за прием, за ваше тепло, за то, что сейчас происходит здесь».

Но я хочу сказать по поводу Мариуполя. Все слышали, как наши бойцы там борются за свободу, за каждого человека, каждую жизнь, но мы в Украине не слышим, чтобы (в Европе) боролись за наших героев, — заявляет она. — Мы слышим только о том, какие они потрясающие герои, что в будущем будут снимать фильмы и писать книги о них, но мы хотим, чтобы наши военные, наши защитники остались живыми. (…) Мы от лица всех матерей, жен, детей Украины просим каждого человека помочь нам говорить о Мариуполе, писать всем (европейским) высокопоставленным лицам с просьбой о помощи в проведении процедуры вывода для наших военных, потому что нужна третья сторона, которая поможет вывести их, вывести раненых военных, которые умирают там без медицинской помощи и лекарств, еды и воды — и мы не знаем, сколько они еще смогут продержаться. Дорогие литовцы, белорусы, украинцы, призываю вас не молчать о Мариуполе!

Участники охотно подписывают петицию «Save Mariupol», предназначенную, как говорит Мария, для ООН.

Участник шествия и активист фонда «Дапамога» Александр уехал из Беларуси в августе 2021-го.

Наступило опасное для нас время, обычное дело, когда накануне годовщин (а это был год после президентских выборов) или важных дат милиция начинает ходить по людям, которые были задержаны раньше. Попал в черный список, несколько раз был задержан на маршах, были сутки ареста и потом уголовное дело, — рассказывает Александр. — Сегодня отмечается годовщина капитуляции гитлеровской Германии и сегодня это опять чрезвычайно актуально, так как, к сожалению, на востоке возродился то ли фашизм, то ли нацизм. Российский крайний национализм, так бы сказал. Он рвется, как и говорили немецкие нацисты, вернуть себе жизненное пространство. Поэтому очень важно сегодня выходить на акции солидарности с украинцами, которые сегодня борются против новой реинкарнации Рейха. Победа, безусловно, будет за добром, за украинцами, которым помогает весь мир. За Россией нет фактически никого, кроме кучки сумасшедших диктаторов.

По словам Александра, негатива со стороны литовских граждан или приехавших в Литву украинцев по поводу соучастия Беларуси в российской агрессии не испытал: «Даже в первые дни войны. Тем более, Литва одна из первых, кто стал помогать белорусам и стал проводить солидарную политику. Все тут понимают, что есть белорусы и есть Лукашенко».

Марш в поддержку Украины 8 мая в Вильнюсе © RFI

Украинка Виктория из Днепра в Литве немногим больше месяца:

Очень хорошее отношение здесь к нам, нас хорошо встретили поляки — мы из Львова выбирались в Польшу, потом перебрались в Литву — и здесь волонтеры нас тоже очень хорошо встретили, помогли устроиться — я приехала с дочкой и двумя котами. Нас приняла литовская семья в небольшом городе Тракай, ни одного раза не было какого-то случая враждебного к нам отношения, всегда улыбка, доброжелательность — мы чувствуем только тепло и доброту, и очень благодарны Литве.

По словам Виктории, на отъезде настоял муж, «который дома помогает теробороне», «там уже начинались обстрелы, наш дом у моста — это стратегический объект». «Ну и конечно, волновались за дочь. После того, что случилось под Киевом — в Буче, Бородянке, Ирпене — не хотелось, чтобы она в это время оставалась в стране», — добавляет она.

Для меня этот день — это день памяти и скорби, а не помпезный праздник, как в России, — говорит о 8 мая Виктория. — И тем более сейчас, когда такое творится у нас в Украине. Мы-то помним ту войну, в первые месяцы войны мой дед погиб под Ленинградом, мама росла сиротой… В голове не укладывается, что такое могло повториться. Дедушка погиб под Ленинградом, за них (русских) тоже, а они пришли сюда, в Украину. Тяжело понять. Хотя я понимала, что русские в покое нас не оставят, интересовалась, что у них там пишут, чувствовалось, что война будет, хотя мои подруги говорили, что такого быть не может, даже шикали на меня — Путин хороший, такого не сделает. И я понимаю белорусскую ситуацию, разделяю народ и Лукашенко, понимаю, что люди, пусть и не все, наверное, ведь есть маргиналы и там, не поддерживают тех, кто развязал бойню, — говорит Виктория. — Мы следили за тем, что было в Беларуси после выборов, все эти грузовики, куда загоняли людей, то, что писали о репрессиях, пытках… Но обстрелы с территории Беларуси, то, что русские танки и солдаты шли на Киев из Беларуси, что на том направлении случилось самое страшное — это очень тяжело… Но весь белорусский народ я винить не могу. Я рада, что есть большая часть белорусов, которые поддерживают нас. Я когда увидела, подходя к месту сбора, первый белорусский флаг — обрадовалась и стала фотографировать сразу, как-то душу сразу согревает — солидарность это очень важно, очень.

Ультрамарафон

Олег Шураев — известный в Литве стендапер, работал в том числе в жанре политической сатиры. В интервью RFI организатор шествия попытался вспомнить все акции, проведенные в помощь Украине, и сбился со счета.

Марш в поддержку Украины 8 мая в Вильнюсе © RFI

Олег Шураев: Много акций с начала войны, акции не только в Вильнюсе, в других городах, на границе — когда перекрывали путь российским и белорусским фурам — это тоже мы, наш фонд «1К». До войны мы занимались комедией, кино… Но вот когда все началось, в стороне остаться не могли. Дело в том, что я сам родился в Киеве, у меня бабушка и мама из Украины.

RFI: Литва — одна из самых активных союзниц Украины. Ваши акции — это поддержка государственной политики или проявление солидарности как таковой?

Олег Шураев: Основная идея — дать голос украинскому сообществу. Они очень сильно иногда боятся, поймите, вы приезжаете в чужую страну после обстрелов и бомбежек, эмоционально вы абсолютно на нуле — а надо бороться дальше, чтобы в конце концов не столкнуться с абсолютным безразличием — даже в Литве, хотя Литва помогает на 110%. Но тут такой момент, что эмоционально мы уже прошли большую дистанцию. А это очень долгий марафон, сейчас мы находимся на третьем-четвертом километре, а вполне возможно, что эта ситуация с войной — это не просто марафон в 42 километра, а ультрамарафон на 100 километров. Это очень сложно на самом деле, даже не представляю, какие еще ресурсы нужно включать.

Первый месяц (войны) все работало на таком экзистенциональном страхе, Литва, Польша, Латвия, Эстония задавали себе вопрос: а может мы следующие после Украины? Сейчас, когда нам вроде бы уже стало примерно понятно, куда все двигается, весь подъем теряет динамику. Плюс работает такая, как я думаю, весьма опасная мысль, что Россия — очень слабая страна. На мой взгляд, пока война не закончится, говорить об этом не стоило бы. Мы себя подбадриваем иногда чересчур, понятно, почему Украина так делает — страна воюет и должна обязательно поддерживать боевой дух. Кроме того, здесь уже как-то слишком расслаблено всё, уже не нужна и помощь такая интенсивная — а людям порой элементарного не хватает, еды и воды. Стараемся учитывать и это: две недели назад вместе с ресторанами организовывали пикник для украинцев, бесплатная еда на природе, было 2.200 человек, 1 июня, в день защиты детей, будем делать такое же в Каунасе, до этого просто раздавали еду.

Часть общества в Литве отмечала и 9 мая, как в СССР, так будет и сейчас?

Олег Шураев: Вообще у нас в принципе регион проблемный, и геополитически, и экономически, и ментально. Очень сложно освободить мозг от давно умершего СССР. Это просто какой-то ментальный транс, хотя люди видят, как живут люди в западноевропейских странах, видят результаты жизни на основе западных ценностей. Ну, а вопрос о 9 мая сейчас просто закрыт. Там куча вопросов и поводов для дискуссий: от роли западных союзников и ленд-лиза до сентября 1939 года, до совместной с гитлеровцами советской оккупации региона. Мне кажется, свобода, свобода мысли — это правда, поиск правды. Те, кто зомбирован тоталитарной пропагандой, российским ТВ, отвергают свободу, отвергают правду, они не верят в украинский Майдан, в белорусские протесты 2020-го, в то, что литовцы сами собирают помощь беженцам.

Вы упомянули белорусские протесты, опять же, делаете акции вместе с белорусами…

Олег Шураев: В Литве любят белорусов, они для нас — братья, у нас общая история, у нас было общее государство, общие ценности, ментально понятный нам народ, европейский народ, который пока в плену у режима, который поддерживает Путин. Раньше многие у нас воспринимали происходившее в Беларуси через какую-то пленку — «экономические дела, Лукашенко — диктатор, но считает деньги». Сейчас пришло понимание, что если не вести с Путиным и Лукашенко экономическую войну, то сюда придет настоящая.

9 мая День победы отмечают Беларусь и Россия. Как заявляют в полиции Литвы, усиленные патрули приступили к работе по всей стране с 8 мая — 21 объект, 170 экипажей и около 400 должностных лиц.

«Мы постараемся не конфликтовать, не провоцировать конфликтов. Полиция будет применять силу только в исключительных случаях (…) Мы приложим все усилия, чтобы разрешить эти ситуации мирным путем», — цитирует заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунаса Паулаускаса портал Delfi.lt. По его словам, есть информация об отдельных личностях «возможно готовых прийти и продемонстрировать определенную символику». Литовский Сейм запретил демонстрацию георгиевских ленточек по причине того, что они стали и символом российской войны в Украине. За нарушение запрета предусмотрен штраф в несколько сотен евро.

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