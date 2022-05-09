День Европы: война в Украине побудила Евросоюз реформироваться

Евросоюз

Президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Европарламента Роберта Мецола и глава Еврокомиссии Урсуда фон дер Ляйен в Страсбурге на Конференции о будущем Европы, 9 мая 2022 года.

9 мая Европейский Союз отметил свое 72-летие. На заседании Европарламента в Страсбурге руководство Евросоюза напомнило о своей исторической приверженности к миру и единству, в противовес воинственному тону речи на Красной площади президента России Владимира Путина. Война на территории Украины побуждает Евросоюз к глубоким преобразованиям. Ему необходимо укрепить свою роль на мировой арене.

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«Война президента России Владимира Путина в Украине бросает вызов основам нашей европейской архитектуры мира», — заявила в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. День Европы в Страсбурге, по ее словам, выглядит убедительнее, чем проходящий в тот же день на улицах Москвы военный парад России, чьи войска находятся в Украине. Глава Еврокомиссии подчеркнула: «Европа не является чем-то раз и на всегда созданным, однозначным… Европа — это мечта, родившаяся из трагедии». Урсула фон дер Ляйен сказала, что эта «мечта (о мире) в Европе сегодня согревает сердца жителей Киева, Одессы, Полтавы, Мариуполя и Николаева».

Напомним, день Европы отмечается 9 марта по случаю подписания в 1950 году, по предложению министра иностранных дел Франции Роберта Шумана, учредительного акта о создании Европейского объединения угля и стали. Эта инициатива, основанная на экономическом сотрудничестве, имела целью предотвратить возникновение новых войн между Германией и Францией.

«Торговый союз некогда враждовавших стран превратился в политический центр, готовый сегодня поставлять оружие Киеву и вводить беспрецедентные санкции против России», — пишет агентство Франс-Пресс. — ЕС усвоил уроки Brexit, четырех лет президентства в США Дональда Трампа и готовится строить отношения со всё более укрепляющим свои позиции Китаем». Однако Евросоюз, в который входит 27 стран-членов и объединяющий население, численностью 450 миллионов человек, всё еще не воспринимается на мировой арене как единая эффективная структура.

От имени Франции, председательствующей до 30 июня в Совете Евросоюза, президент Эмманюэль Макрон высказался в пользу более «независимого» и более «эффективного» ЕС. Поскольку процесс вступления в ЕС является длительным и сложным, президент Франции предложил создать «европейское политическое сообщество», которое позволит «демократическим европейским странам, разделяющим европейские ценности, найти новое пространство для сотрудничества с ЕС в области политики, безопасности, энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктур, политики свободного передвижения лиц». При этом президент Макрон уточнил, что такое политическое сообщество не предрешает членства в Евросоюзе. Это значит, что новая структура будет открыта как для будущих, так и бывших членов ЕС. То есть, Великобритании. которая покинула ЕС после референдума.

Как и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорившая о проблеме права вето, блокирующего сегодня в ЕС принятие быстрых решений по важным вопросам, таким как эмбарго против России, Эмманюэль Макрон также высказался за пересмотр действующих европейских основополагающих договоров.

Предложение о пересмотре принял Европарламент, который надеется на укрепление своего влияния в ЕС. AFP уточняет, что многие члены ЕС сегодня не готовы к пересмотру. Но, при всех оговорках, сегодня всё большее число политиков понимают необходимость такой меры. Пересмотр связан с риском, но необходим, например, для предоставления парламенту права инициативы или расширения полномочий Брюсселя в сфере обороны, здравоохранения или налоговой сфере.

Франс-Пресс цитирует также прозвучавшее во вторник в Европарламенте заявление в пользу отказа от права вето премьер-министра Италии Марио Драги. Он призвал приступить к пересмотру договоров «смело и уверенно». По его словам, нынешние институты управления и процедуры ЕС «неадекватны» для того, чтобы справиться с последствиями войны в Украине.

Напомним, предложение о пересмотре европейских соглашений было выдвинуто по завершении гражданских консультаций в рамках Конференции о будущем Европы. Консультации в ЕС начались по инициативе Франции год назад. Европейский парламент одобрил пересмотр договоров и выдвинул 49 предложений, поступивших от участников Конференции о будущем Европы .

Среди реформаторских инициатив есть замена права вето принятием решений квалифицированным большинством голосов. Она была сформулирована совместно президентом Франции Макроном и председателем совета министров Италии Драги, чтобы упорядочить процесс принятия решений, а также расширить полномочия Европейской комиссии в областях, ревниво охраняемых сегодня национальными правительствами. Например, в области обороны.

Без большого энтузиазма перспективу реформ воспринимают малые государства ЕС, опасающиеся потерять своё нынешнее влияние.

Франс-Пресс уточняет: «Если большинство государств-членов ЕС решит, что изменение основополагающих договоров необходимо, они смогут проголосовать в Европейском совете за запуск „конвенции“, за чем последуют переговоры». Для этого будет достаточно простого большинства голосов в Совете Евросоюза. Однако, по существующим правилам, любой затем разработанный текст должен будет получить единогласную поддержку всех 27 стран-членов Евросоюза.

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