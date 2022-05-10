«Мы будем рады, если сюда придет Россия». Молдавская Гагаузия, несмотря на запрет Кишинева, отметила 9 мая с георгиевской лентой

Власти Молдовы запретили использовать 9 мая «георгиевскую ленточку», ставшую в последнее время символом российской агрессии против Украины. Нарушителям пригрозили большими штрафами. Однако руководство автономного региона Гагаузия на юге страны не подчинились Кишиневу и разрешило ленту. Решение исполнительной власти позже отменил суд, однако многие жители автономии все равно прикрепили 9 мая георгиевскую ленту. Специальный корреспондент RFI расспросил местных жителей о том, почему Гагаузия традиционно поддерживает российские власти и выступает против проевропейской политики Кишинева.

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19 апреля президент Молдовы Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты и символов V и Z. Глава Гагаузии Ирина Влах назвала это решение ошибочным и в конце апреля гагаузский парламент принял закон, разрешающий использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Закон был обжалован правительством Молдовы, и 5 мая Апелляционная палата Гагаузии приостановила действие этого закона. В конце концов, депутаты Народного собрания Гагаузии собрались на экстренное заседание в ночь на 9 мая и временно разрешили носить георгиевскую ленту только 9 мая.

Инструкция от правительства Молдовы о запрещенной символике. © DR

Русская служба RFI поинтересовалась у жителей столицы Гагаузии Комрата о том, что они думают о спорах вокруг черно-оранжевой ленты, противостоянии властей автономии с Кишиневом, а также о войне России в Украине.

Игорь, участник военно-исторического клуба «Звезда» вышел на праздничное шествие 9 мая в форме советского военного:

«Это форма капитана пограничных войск СССР. Я хочу этим показать, как выглядел советский солдат, чтобы люди не забывали, кто защищал их родину. Пограничники вообще первыми приняли бой, в той же Молдавии. Мы должны показать, что этот день был и есть, и будет всегда праздником, который мы помним и чтим.

— Из-за войны в Украине как-то по-новому этот праздник воспринимается?

— Нет, все по-старому. Просто война никому не нужна. Этот праздник показывает, что победа досталась очень большой ценой. Это все политики и их игры, а народ тут, наверное, ни при чем.

— Что думаете про запрет георгиевской ленточки в Молдове?

— Это не символ агрессии, а, в первую очередь, символ победы. Я считаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Мы это видели уже в Украине, как там начиналось в 2014 году. И к чему это привело? Просто наше государство своего мнения не имеет и делает то, что говорят западные политики».

9 мая в столице Гагаузии городе Комрат. Молдова, 2022 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Елена Константинова, пенсионерка, 68 лет, член Соцпартии:

«Девятое мая — это мир, день победы. Они воевали за нас, надо радоваться! Всем поклон большой, кто за нас воевал. Мой отец тоже воевал. Это я не знаю, как можно делать такой запрет [на георгиевскую ленту]. Никто не имеет права нам это запрещать. И Штефан Чел Маре (Стефан III Великий — один из видных правителей молдавского княжества конца XV — начала XVI веков — RFI), уже у него была эта георгиевская лента. Просто у нас такое правительство…

— Но, несмотря на запрет, вы вышли с лентой?

— Конечно! Я всегда, каждый год выходила и буду выходить. Я не боюсь, а вот люди, которые запрещают, должны бояться бога, потому что завтра не знаю, что с ними будет.

— Вы готовы заплатить штраф?

— Я не буду платить штраф. Пусть меня закрывают, пусть судят. Но штраф не буду платить. Я пенсионерка, мне 68 лет, но я всегда за справедливость».

9 мая в столице Гагаузии городе Комрат. Молдова, 2022 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Михаил, пенсионер из Комрата:

«Это величайший праздник, День победы, вы же из Франции? Французы тоже вместе с нами воевали, помогали нам. Это мой тесть на плакате, он Великую отечественную войну прошел, Японскую войну прошел. Я горжусь этим. И запрещать что-то людям в такой день, я считаю, это кощунственно. Ты меня не поймешь, но мы тут по-другому живем и у нас другие ценности. Так что так, брат.

— В этом году девятое мая как-то по-другому ощущается из-за войны?

— Да, братан, по-другому. Потому что наши власти портят нам настроение. Запретили георгиевские ленточки, символ победы. И всегда наш народ чтил это и помнил, так что немножко настроение, конечно, испортили в этом году. Людей напугали большими штрафами, и почти никто не взял георгиевскую ленточку.

— А вас не напугали штрафы?

— Меня тоже пугает. А как же? Пенсия маленькая. Пугают штрафы, естественно. Закон есть закон, брат, если оштрафуют, то мы никуда не денемся. Но люди погибали и не боялись, а мы будем бояться какого-то штрафа?».

9 мая в столице Гагаузии городе Комрат. Молдова, 2022 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Наталья, жительница Комрата:

«Для меня Девятое мая — очень важный праздник. Не могу без слез тут стоять и слушать. Мой дед в 20 лет ушел на войну, всю войну прослужил в пехоте, дошел до Берлина и после войны еще два года отслужил в Берлине. У него есть много наград и орден Великой отечественной войны.

Мне очень горестно видеть, что сейчас разные народы вместо того, чтобы объединяться за мир во всем мире, разжигают новые войны. Мне больно смотреть на то, что творится на Украине, потому что я сама по национальности украинка. И мне очень сложно верить, что люди считают оккупантами тех, кто боролся за мир, кто старался победить нацизм. Как можно верить в зло, которое не хочет мира не земле? Поэтому я желаю, чтобы как можно скорее закончилась эта война.

— Что думаете про запрет георгиевской ленточки?

— Думаю, что не очень это правильный запрет. Должны были сделать опрос населения. Георгиевская ленточка появилась, ни пять, ни десять, а лет триста назад. Поэтому, если люди хотят ее носить, то зачем запрещать?».

9 мая в столице Гагаузии городе Комрат. Молдова, 2022 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Антон Георгиевич Гагауз:

«Я уроженец села Дезгинжа, откуда был родом Штефан Великий. У меня и национальность гагауз, и фамилия — Гагауз.

Девятое мая нам ощущается, конечно, не так как раньше. Жаль, что Европа и США столкнули два братских родственных народа лоб в лоб. И вот теперь время придет, и они еще пожалеют. Посмотрим, когда Украину поделят, вы еще увидите.

— А с Молдовой что будет?

— С Молдовой ничего такого не будет. Вообще, чтобы вы знали, мы тут в Гагаузии потомки Штефана Великого. А те молдаване, которые говорят на румынском и не признают свой родной молдавский язык… Ну, когда появилась такая нация как румыны? Ну 300–350 лет назад. И как они могут быть нам старшими братьями? Молдавский язык — это древний язык, это романский язык, вы же сами понимаете — французский, итальянский, молдавский. Но не румынский! Так что, если вы румыны, то территория румын — там [в Румынии].

С этой [георгиевской] лентой они в Кишиневе хотели просто проверить, испугается народ или нет. Ну и еще пополнить бюджет. В Молдавии нет денег. Пока что дают деньги, а когда перестанут давать, то что они будут делать? То, что я георгиевскую ленточку не надел, это еще не значит, что я с ними.

— А с кем вы? С Россией?

— Если честно сказать, я с Советским Союзом. Потому что в СССР мы жили как при коммунизме. Лимонад стоил 12 копеек, а литр бензина стоил 7,6. Литр бензина стоил меньше, чем пол-литра лимонада! Понимаешь? Все у нас было. Мы просто не понимали, что мы в коммунизме были. А сейчас основная масса — 90% — нищие. Даже не бедные, а нищие».

9 мая в столице Гагаузии городе Комрат. Молдова, 2022 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Иван и Георгий, жители Комрата:

«Всегда это было. Страны НАТО постоянно воевали на чужой территории. А русские сейчас просто забирают свои земли обратно. Кто затеял войну на Украине? Американцы! Все началось с Майдана, притеснение русского языка…

— А в Молдове не боитесь, что начнется тоже сейчас война?

— Нет, мы не боимся. Мы даже рады будем, если Россия приедет сюда. А я вам сказал: Россия будет тут! И мы готовы встретить Россию калачом, курицей, все как положено.

— Вы видели фотографии украинских городов сейчас?

— Видели. И что? А Донбасс вы видели восемь лет назад? Вся Европа молчала. А теперь пришли. Конечно, это горе для всех.

Но мы думаем, что, если что, Турция нам поможет. Мы же — тюркоязычные, так что Турция нас в обиду не даст, нашу Гагаузию. За остальное я не могу сказать, но Гагаузию точно не даст в обиду.

— Хотели бы, чтобы Гагаузия была отдельно от Молдовы?

— Нет. Мы должны быть в единой Молдове. Эта земля подарена Екатериной Второй. Эти земли болгары и гагаузы вместе начали первыми обрабатывать. А потом уже молдаване… Эта земля — бывшая Бессарабия, это не Молдова, это Сталин сделал ее Молдовой».

9 мая в столице Гагаузии городе Комрат. Молдова, 2022 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

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