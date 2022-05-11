Гарантии безопасности и угрозы Москвы: Финляндия и Швеция могут подать заявку в НАТО на следующей неделе

Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже в ближайшие недели на фоне войны в Украине и новых угроз со стороны России. В Хельсинки, где долгое время придерживались политики нейтралитета и поддерживали партнерские отношения с Москвой, Североатлантический альянс набирает все большую популярность: членство в НАТО там поддерживает уже две трети населения. В Финляндии уверены, что партнерство с альянсом не позволит Москве решиться на агрессию на севере Европы — но в РФ предупреждают об «усилении» группировки войск на границе в случае вступления в НАТО.

Реклама Читать далее

Финский парламент поддержал вступление страны в НАТО в середине апреля, однако окончательное решение о заявке еще не принято. Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин выскажут свои позиции завтра, 12 мая. После этого, по данным финских СМИ, пройдут заседания парламентских групп. Ожидается, что в этот же день Финляндия может официально объявить о намерении вступить в НАТО.

Для исторически нейтральной и близкой к России страны вопрос вступления в НАТО является острым и болезненным. Финляндия потеряла десятую часть своей территории во время так называемой Зимней войны в 1939–1940 годах, и это событие до сих пор воспринимается как национальная трагедия в общественном сознании.

Конфликт начался после того, как Финляндия отказалась добровольно обменять земли, близкие к Ленинграду, а также острова в Финском заливе, на более крупный участок леса в Карелии. Эти требования в СССР объясняли необходимостью перенести границу дальше от Северной столицы. В итоге Финляндия потеряла часть побережья Ладожского озера, Карельский перешеек и в том числе город Выборг.

В результате с финской стороны погибли около 26 тысяч человек, когда население страны было меньше четырех миллионов. Со стороны СССР потери, по оценкам историков, могли достигать 165 тысяч. Свои дома были вынуждены покинуть около 400 тысяч финнов.

В 1948 году СССР снова потребовала от Финляндии уступок. Тогда страны подписали договор «О сотрудничестве и взаимной помощи», который привел к так называемой «финляндизации» политики. Соглашение, на которое пошла ослабленная войной Финляндия, потребовало от Хельсинки соблюдать нейтральный статус и признать стратегические интересы Советского Союза в регионе. Кроме того, СССР оказывал влияние на внутреннюю жизнь в стране — финские издатели старались не публиковать «антисоветские» книги. Под запрет попадали и некоторые американские фильмы. Но в обмен на это Финляндии удалось сохранить независимость и не стать частью Восточного блока.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин выступает в парламенте в ходе дебатов по вопросу о вступлении в НАТО. 20 апреля 2022. AP - Heikki Saukkomaa

Сейчас страна, которая имеет более чем 1250 километров сухопутной границы с Россией, политически больше не зависит от своего соседа: с распадом СССР «финляндизация» экономики и политики прекратилась. Финляндия по-прежнему импортирует из России природный газ. Как пишет Yle.fi, в страну ведет два газопровода: из России и из Эстонии по дну Финского залива.

В министерстве европейских дел Финляндии уверены, что готовы к прекращению поставок газа из России. Там уже отказались платить за российский газ в рублях, как этого требует Москва. Всего газ, поступающий из России, составляет порядка пяти процентов от общего количество потребляемых энергоносителей. Потребности Финляндии покрывают в том числе атомные электростанции и альтернативные источники энергии.

Заявки на вступление в НАТО страны Скандинавии могут подать уже на следующей неделе, утверждает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. После этого процедура может пойти крайне быстро и занять всего лишь несколько недель: как пишет немецкое агентство dpa со ссылкой на представителя НАТО в Брюсселе, официальные обращения Швеции и Финляндии могут рассмотреть, не дожидаясь очередного саммита Североатлантического альянса в Мадриде в конце июня. После этого решение, в случае положительного ответа НАТО, должны ратифицировать все 30 стран-участниц организации.

В среду, 11 мая, вопрос возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО поднял и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он прибыл с неожиданных визитом в Стокгольм и Хельсинки. Однако еще более неожиданным стало «Соглашение о гарантиях безопасности», которое Великобритания подписала с обеими странами.

В соглашениях оговаривается военное сотрудничество, возможное дополнительное размещение в регионе британских войск и взаимная помощь в сборе разведывательных данных.

«Премьер-министр также напомнил о поддержке Великобританией политики открытых дверей НАТО», — говорится на официальном сайте британского правительства. При этом какое-либо «давление» на Хельсинки и Стокгольм в вопросе вступления в Североатлантический альянс в Лондоне пообещали не оказывать.

Газета Independent уже назвала этот визит «красным флагом» для Москвы. По мнению журналистов, в Кремле шаг британского лидера могут расценить как провокацию, нацеленную на эскалацию напряженности между Россией и Великобританией.

Одна из крупнейших ежедневных газет Финляндии Helsingin Sanomat утверждает со ссылкой на соцопросы, что вступление страны в НАТО поддерживает 64% населения. Это почти на 20% больше, чем в начале февраля, когда Россия еще не вторглась в Украину. Опрос, который 9 мая опубликовала телекомания Yle, показывает еще большую поддержку — 76% финнов выступают за присоединение страны к НАТО.

В Швеции вопрос о членстве в НАТО поддерживается менее активно: с Россией общих границ у нее нет, а нейтральный статус страна сохраняла с 1814 года. Там за вступление в альянс выступают около половины населения.

«Баланс должен быть восстановлен», предупредили в Москве

Каким будет ответ Москвы в случае вступления — или даже дальнейшего сближения — НАТО и стран Скандинавии — предсказать сложно, но реакция России может быть жесткой. В Кремле уже подчеркнули, что «внимательно» следят за событиями в Финляндии и Швеции.

Премьер-министры Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин выступает в Стокгольме 13 апреля 2022. AFP - PAUL WENNERHOLM

«Всё, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию альянса у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом. Это предмет весьма и весьма тщательного анализа», — приводит портал Regnum слова пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Мария Захарова, официальный спикер российского МИД, ранее предупреждала о «военных и политических» последствиях вступления в НАТО двух стран северной Европы. Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в Финском заливе в этом случае могут «серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО».

«Сколько стран в НАТО — тридцать или тридцать две, для нас в целом не так уж важно. Двумя меньше, двумя больше — при их значимости и населении большой разницы нет. Другое дело, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое», — отметил Дмитрий Медведев. В публикации в Telegram он пригрозил финнам «Искандерами», «гиперзвуом и кораблями с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома».

Один из рисков, упомянутых Медведевым, — отмена «безъядерного статуса» Балтийского моря. Однако, как считают в Европе, российские ядерное оружие уже находится в регионе. В 2018 году CNN, публикуя спутниковые снимки, сообщала о модернизации бункеров для хранения ядерного оружия.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в апреле 2022 года сказал, что ядерное оружие «всегда находилось в Калининградской области» в 100 километрах от литовской границы. А 5 мая, по данным Spiegel, российская армия там провела имитационный запуск ббаллистических ракет «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться