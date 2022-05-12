Президент и премьер Финляндии высказались за «безотлагательное» вступление страны в НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии официально высказались за «безотлагательную» подачу заявки на вступление страны в НАТО. Свою позицию они формализовали в четверг, 12 мая, в специальном заявлении. В ближайшие дни предложение президента и правительства о присоединении к Североатлантическому альянсу обсудит парламент. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Хельсинки, пообещав быстрое рассмотрение кандидатуры страны. В Москве назвали перспективу вступления Финляндии в НАТО угрозой РФ, пригрозив «ответными шагами как военно-технического, так и иного характера».

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«Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна безотлагательно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что шаги, необходимые для принятия этого решения на национальном уровне, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», — говорится в совместном заявлении президента страны Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин.

Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membership:https://t.co/0xJ9OE70Cw@TPKanslia I @niinisto I @MarinSanna pic.twitter.com/ZviOgZ6v1n — Finnish Government (@FinGovernment) May 12, 2022

Пресс-конференция высшего руководства страны по поводу «решений, касающихся политики безопасности Финляндии», запланирована на воскресенье, цитирует агентство France-Presse сообщение финских властей.

Президент Финляндии Саули Ниинистё REUTERS - HANNAH MCKAY

Официальная позиция президента и премьера — переломный момент для Финляндии, которая имеет с Россией, развязавшей войну против Украины, общую границу протяженностью 1300 километров. В стране с населением 5,5 миллионов человек, согласно опросу, опубликованному 9 мая, 76% населения выступают за членство в НАТО, что втрое превышает довоенный уровень.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин REUTERS - POOL

В парламенте большинство из 200 депутатов выступают за присоединение к Альянсу, цитирует AFP данные финских СМИ. Парламент соберется в понедельник, 16 мая, чтобы изучить предложение исполнительной власти и, возможно, провести голосование, — сообщил спикер Матти Ванханен общественному телевидению YLE.

Реакции в НАТО и Евросоюзе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление руководства Финляндии, пообещав быстрое рассмотрение кандидатуры страны. «Это суверенное решение Финляндии (...) Если Финляндия решит подать заявку, она будет тепло принята в НАТО, и процесс вступления будет беспрепятственным и быстрым», — цитирует AFP заявление Столтенберга. «Финляндия — один из ближайших партнеров НАТО, развитая демократия, член Европейского союза, вносящий важный вклад в евроатлантическую безопасность (…) Я согласен с президентом Ниинистё и премьер-министром Марин в том, что членство в НАТО укрепит безопасность как НАТО, так и Финляндии (…) Членство Финляндии показало бы, что дверь в НАТО открыта и что Финляндия сама выбирает свое будущее», — указал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал «историческим шагом» решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс. По его словам, такой шаг станет «мощным сигналом сдерживания» в адрес России.

«Единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе. Ниинистё и Марин прокладывают путь для вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, однажды сделанный, станет большим вкладом в европейскую безопасность. Поскольку Россия ведет войну в Украине, это мощный сигнал сдерживания», — написал Шарль Мишель в своем твиттере.

Unity and solidarity of @NATO and EU have never been closer.@niinisto and @MarinSanna paving way for Finland to join NATO.



A historic step, once taken, that will greatly contribute to European security.



With Russia waging war in #Ukraine it’s a powerful signal of deterrence. — Charles Michel (@eucopresident) May 12, 2022

Германия полностью поддерживает стремление руководства Финляндии привести страну в НАТО. «Я приветствую решение Финляндии проголосовать за немедленное вступление в НАТО», — написал немецкий канцлер Олаф Шольц. Он отметил, что в телефонном разговоре сообщил финскому президенту Саули Ниинистё о «полной поддержке» членства Финляндии в Альянсе со стороны правительства Германии.

Ich begrüße die Entscheidung Finnlands, sich für einen unverzüglichen Beitritt des Landes zur @NATO auszusprechen. In einem Telefonat mit Präsident @niinisto habe ich #Finnland die volle Unterstützung der Bundesregierung zugesichert. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 12, 2022

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в твиттере, что ее страна поддерживает вступление Финляндии в Североатлантический альянс. «Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку. Мы поддерживаем процесс быстрого присоединения. С нашей стороны необходимые шаги будут предприняты оперативно», — подчеркнула она.

Угрозы из Москвы

Вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс». Как указал Песков, Россия проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер для обеспечения своей безопасности.

В МИД РФ заявление президента и премьер-министра Финляндии о поддержке вступления страны в НАТО назвали «радикальным изменением внешнеполитического курса страны». В связи с таким решением Россия «будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера».

«Цель НАТО, страны-члены которой напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе, ясна — продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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