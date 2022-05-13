«Наша главная боль — сохранение медиасектора и 25 человек в тюрьме». Белорусская ассоциация журналистов два года работает в изгнании

интервью

БАЖ стала лауреатом Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано, присуждаемой за вклад в дело свободы печати. Впервые этой премией награжден не конкретный журналист, а организация. Которая, как говорит в интервью RFI заместитель главы БАЖ Борис Горецкий, уже два года работает в экстренном режиме и одновременно в разных странах Европы.

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Эта весна богата наградами для Белорусской ассоциации журналистов. Так, шведская организация «Репортеров без границ» присудила БАЖ премию «Свобода прессы — 2022», БАЖ также стала лауреатом Difference Day Honorary Title в Брюсселе «за важный вклад в защиту и поощрение свободы мысли и высказывания в обществе». Сейчас в организации состоит более 1300 журналистов.

Борис Горецкий: Это высокая оценка для нашей организации, всей нашей работы на протяжении 26 лет и высокая оценка нашей работы в два последних года, когда мы практически работаем в экстренном режиме — начиная с лета 2020 года. Тогда в мае в Беларуси начиналась президентская кампания — и первые журналисты тогда же попали в тюрьмы. В таком режиме мы два года помогаем журналистам юридически, практически: материальная помощь, психологическая, передачи за решетку, ожидание под РУВД, тюрьмами. Конечно, на фоне сегодняшних событий в Украине это не так ярко и не так заметно, с другой стороны, это очень важно было для наших коллег и важно, что БАЖ, несмотря на закрытие властями, сохранилась. Мы продолжаем работу.

RFI: Как у организации получается работать в изгнании?

Первый обыск был у нас в феврале 2021 года, офис был опечатан целый месяц. Потом власть гайки открутила — мы даже сумели провести съезд БАЖ в Минске. В июле 2021 года власть приступила к окончательной, тотальной зачистке медиасектора и НГО. Мы попали под вторую волну: офис еще раз обыскали, опечатали, организацию закрыли юридически. Нам пришлось уехать из Беларуси, как и очень-очень многим белорусским журналистам. Но не всем, надо сказать, что многие коллеги еще остаются в Беларуси — и это очень важно.

Наши журналистские сообщества сейчас существуют в Литве, Польше, Украине, Грузии, Германии. Можно сказать, это страны, откуда сейчас делается белорусская журналистика.

Понятно, что все это — не экономическая миграция, люди бежали от политических репрессий. Так же выглядит и собственно БАЖ: есть представители во всех вышеупомянутых странах для коммуникации с сообществом, есть чаты в каждой из этих стран, где мы обсуждаем профессиональные вопросы и вопросы легализации, всякие текущие проблемы. Главный офис БАЖ теперь работает в Вильнюсе. Конечно, часть привычных нам вещей сейчас не сделать, у нас нет помещения в Беларуси, нет легального права проводить обучающие семинары, курсы и так далее, но стараемся постоянно что-то делать и предлагать онлайн — большинство наших образовательных программ, сервисов сохранились. Правовая защита, консультации — это то, за чем чаще всего обращаются коллеги.

Во время первой, скажем так, волны релокации из Беларуси мы помогали и старались сводить людей, которые нуждаются в помощи, с теми структурами, персонами, которые эту помощь могут предоставить журналистам. После второй волны релокации (из Украины с началом войны) — а в Киеве и других украинских городах, думаю, более ста белорусских журналистов обосновались после 2020–2021 годов — мы стараемся помогать коллегам какими-то программами, возможностями, соединяем тех, кто дает, с теми, кто нуждается. Это все не так легко, но нам грех жаловаться, украинские коллеги сейчас работают в режиме реальной ежедневной угрозы жизни.

Возможно ли делать белорусскую журналистику вне страны?

Безусловно, ущерб качеству журналистики нанесен. Очевидно, что нынешняя белорусская журналистика существенно отличается от той, которую мы привыкли видеть год назад, два и далее. Всегда почерком профессионализма было присутствие журналиста на месте. Сначала нас отучала от этого пандемия коронавируса, когда многие редакции вынужденно перешли в онлайн-режим, в прошлом году власть лишила нас этой возможности, когда жестоко громила СМИ, когда силовики забирали журналистов десятками. То есть ты уже объективно не можешь быть на месте, в поле, как говорится. Надо сказать, что власти одновременно закрывали ресурсы, сайты, запугивали аудиторию — за подписку на нежелательные сейчас властям СМИ читатель может сесть в тюрьму.

Большинство нынешних негосударственных белорусских СМИ признаны или создателями и распространителями экстремистских материалов, или даже экстремистскими формированиями. Это означает, что если читатель отправляет какое-то фото в редакцию, которая публикует его, то власть при установлении авторства фото может отправить тебя в тюрьму по уголовной статье на очень серьезный срок. В этом, конечно, сложность.

С другой стороны, у нас есть сейчас определенная гордость. Мы все-таки пережили 2021 год, мы сумели большинство редакций сохранить, мы сумели вывезти редакции — никто никогда не готовился к такому тотальному разгрому, никто из TUT.by не мог предположить, что крупнейший ресурс страны будет уничтожен за день, что домен заберут, что журналисты и менеджеры сядут в тюрьму. Никто из «Нашай Нівы» не готовился к разгрому и арестам, никто из старейшего агентства новостей БелаПАН, вообще никто — но несмотря на это большие издания сумели выехать, перезапуститься и потихоньку возвращают свои аудиторные показатели. И продолжают искать возможности доносить контент читателям.

Хотя в Беларуси до абсурда доходит: если тебя останавливают силовики в Минске, изучают твой телефон — и при наличии подписки на белорусские медиа ты запросто попадаешь за решетку. Поэтому читатели есть, но не подписываются в телеграме по очень простой причине — из-за страха. Но мы видим, что белорусская независимая журналистика продолжает работать, и это очень важно сейчас — в условиях очень жесткой российской и белорусской пропаганды, провоенной, пропутинской.

Уверен, что если бы белорусской независимой журналистики не было уже совсем, то мы бы имели, может быть, и не совсем такую же ситуацию, как в России, но очень похожую, когда бы из всех источников лилось открытое вранье, кровожадное и остервенелое.

Вы сами дважды эмигрировали — из Беларуси, а затем из Украины…

После разгрома БАЖ стало понятно, что все оставшиеся в Беларуси сотрудники организации рано или поздно попадут за решетку. Надо сказать, что за решетку в 2021-м было вообще попасть очень просто, я даже не думал, что власть дойдет до арестов каких-то экспертов, политологов, культурологов, аналитиков и так далее. Тут выбор был небольшой: или в тюрьму, или — если хотим сохранить организацию — уезжать и продолжать работу. Самый простой вариант при закрытых границах с Европой — выехать в Украину, если в соседние европейские страны — сложнее, там были варианты через Россию, Турцию, Грузию… Мы тогда разрабатывали вообще новую систему, горизонтальную структуру БАЖ, чтобы у нас были сообщества, представительства в разных странах.

В Киеве было больше всего белорусских журналистов, туда было проще выехать, близкий менталитет, украинские медиа и НГО очень сильно помогали — это и солидарность, и общие проекты, общие мероприятия. За неделю до войны мы должны были снять в Киеве большой офис для БАЖ. Но уже появилась слишком тревожная информация, и наши партнеры предложили «подождать недельку» — это было 16 февраля.

Ну, а 24 февраля та жизнь, которую мы уже выстроили в Украине, стала невозможной. Попасть в руки российских военных с белорусским паспортом со статусом политэмигранта — наверняка тебя передадут белорусским властям, а этого очень не хотелось.

Во-вторых, когда ты живешь под бомбами — ты перестаешь быть эффективным. Если хочешь делать белорусское медиа, ты должен быть хотя бы в какой-то условной безопасности, иметь еду, технику, жилье, чтобы продолжать миссию донесения правдивой информации своему читателю.

Мы семьей прожили первую ночь в бомбоубежище, никакого плана действий не было. Решение пришлось принимать очень быстро — на Оболони (район Киева) начался бой, там высадились российские десантники, мы выехали во Львов. Там была надежда доехать до границы с Польшей на каких-то автобусах, но нас отговорили — машины и вещи люди бросали за 15 километров до границы из-за очередей и прорывались в ЕС. На вокзале можно было посмотреть картинки прямо из фильмов о Второй мировой — массы людей, выброшенные вещи из окон вагонов, плач, крики. Одному можно было попытаться найти место, но не с женой и тремя детьми 5, 7 и 9 лет…

Нас приютили коллеги из организации «Львовский медиафорум», мы ночевали прямо в офисе, затем все-таки удалось найти транспорт до границы. Дети были сконцентрированы, не знаю, насколько их воспоминания драматичны, понимали ли они — в один момент в Киеве мы были рядом с военными, которые готовились принимать бой — опасность вокруг, но истерик не было, скорее, капризы появились уже на новом месте, когда пришло осознание, что все вещи, всё привычное осталось там, в Киеве. Жена с детьми, кстати, приехала в Киев перед самым новым годом — за пару месяцев до войны.

Власть продолжает преследование журналистов в самой Беларуси, у БАЖ есть хоть какие-то возможности помогать им, содействовать освобождению задержанных?

Сейчас за решеткой в Беларуси 25 журналистов. У нас нет оружия, резиновых пуль и дубинок, честно говоря, мы никак не можем сейчас освободить своих коллег из лукашенковских тюрем. Сейчас главная наша боль — это сохранение медиасектора и те 25 человек, которые знают цену свободы слова не по общей атмосфере страха в стране, давления, обысков, насилия, а которые находятся в несвободе, банально сидят в тюрьмах. Власть никого не жалеет.

У нас есть сейчас три человека, которые проходят по уголовным статьям об измене государству — это огромные сроки, от 7 до 15 лет. Кто-то проходит по экономическим статьям… В общем, власти применяют весь набор своих, так сказать, инструментов. А сейчас в Беларуси в условиях правового дефолта главное для властей — это тебя словить, а дальше идет просто накрутка уголовных статей. И вот в такую ситуацию, к сожалению, попала Катерина Андреева, журналистка «Белсат», просидевшая уже полтора года в тюрьме, летом она должна выходить, а зимой мы узнаем о новом уголовном деле за измену государству. Причем никто не знает, в чем именно обвиняют Катерину, дело засекречено, сама журналистка за решеткой, у всех подписка о неразглашении. В ближайшие недели начнутся суды по делу БелаПАН и делу Катерины Андреевой, но если по делу БелаПАН Следственный комитет хотя бы озвучил претензии государства к журналистам, то по делу Андреевой неизвестно ничего. Знаем только, что нынешняя белорусская власть старается очень широко трактовать все подобные обвинения.

Это наша боль, каждый человек за решеткой — наша боль. Если мы что-то можем сделать для этих людей — мы стараемся делать. К сожалению, сейчас журналисты за решеткой — это заложники. Про освобождение, про какие-то поблажки сейчас речь не идет.

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