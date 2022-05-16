Париж в полной мере поддерживает стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон в полной мере поддерживает стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО, заявили в Елисейском дворце.

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«Президент (Французской) Республики в полной мере поддерживает суверенное решение Швеции в скором времени присоединиться к НАТО», — передает AFP 16 мая со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее, 12 мая, в Париже заявили о поддержке аналогичного выбора Финляндии.

Швеция почти две сотни лет не состояла в военных альянсах, но изменила свою политику безопасности после полномасштабной войны, развязанной Владимиром Путиным в Украине, как и ее соседка Финляндия, делящая с Россией 1,3 тыс. км сухопутной границы.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник, 16 мая объявила, что Швеция подаст заявку на присоединение к НАТО, чтобы получить гарантии безопасности. Ранее об этом объявили в Финляндии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне сказал, что альянс сможет усилить свое военное присутствие в этих странах в течение переходного периода — до их формального вступления в альянс.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России «нет проблем» с Финляндией и Швецией, и их вступление в НАТО не несет для РФ «непосредственной угрозы». Однако «расширение военной инфраструктуры НАТО на эту территорию, безусловно вызовет ответную реакцию» Москвы, — сказал он. «Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создавать», — добавил Путин.

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