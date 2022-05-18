МИД РФ объявил о выдворении 85 сотрудников посольств Франции, Испании и Италии

Министерство иностранных дел России в среду, 18 мая, объявило о высылке десятков французских, итальянских и испанских дипломатов в ответ на аналогичные решения, объявленные в апреле в отношении российских дипломатов властями Франции, Испании, Италии и многих других стран ЕС. В Париже, Мадриде и Риме выразили решительный протест в связи с «необоснованными решениями» Москвы.

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В общей сложности 34 французских дипломата должны покинуть Россию в течение двух недель. У 27 испанских дипломатов — сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге — есть семь дней, чтобы покинуть РФ. Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщило 18 мая в специальных заявлениях, уточнив, что послы Франции и Испании были вызваны в эту среду в МИД РФ.

Дипведомство также приняло решение о высылке 24 итальянских дипломатов. Об этом заявила российским СМИ представитель МИД Мария Захарова еще до того, как посол Италии прибыл в министерство иностранных дел РФ.

В апреле Франция объявила о высылке 41 российского дипломата за деятельность, несовместимую с их статусом. В эту среду МИД России заявил послу Франции Пьеру Леви «решительный протест» против «провокационного и необоснованного решения французских властей» о высылке российских дипломатов.

Ответ французского МИД

Министерство иностранных дел Франции 18 мая осудило решение России, отметив, что Париж месяц назад выслал «несколько десятков российских агентов», подозреваемых в шпионаже.

Франция решительно осуждает сегодняшнее решение Российской Федерации о высылке французских дипломатов и сотрудников посольства Франции в России. Это решение представлено российской стороной как ответ на решения Франции от 4 и 11 апреля о высылке нескольких десятков российских агентов, действовавших на нашей территории с дипломатическим статусом и работавших против наших интересов безопасности, — говорится в заявлении французского МИД.

В Париже подчеркнули, что работа французских дипломатов в России «полностью соответствует Венским конвенциям о дипломатических и консульских отношениях. Решение российских властей не имеет законных оснований. Мы можем только сожалеть об этом», — указывает МИД Франции.

О выдворении 35 сотрудников российского МИД Париж объявил 4 апреля. 11 апреля французские власти выслали еще шесть российских дипломатов, которые, по мнению Парижа, находились в стране в рамках «подпольной» разведывательной операции.

В МИД Франции в начале апреля подчеркивали, что решения о высылке российских дипломатов были приняты в координации с партнерами по Евросоюзу. В тот момент были обнародованы свидетельства массовых убийств мирных жителей украинской Бучи в период российской оккупации. Многие страны ЕС — в том числе, Германия, Италия, Испания, Словения, Австрия, Польша, Греция и Хорватия — выслали тогда более 200 российских дипломатов. Всего с начала нападения РФ на Украину из Евросоюза были выдворены более 300 сотрудников внешнеполитического ведомства РФ.

Москва пообещала ответить на каждую из этих мер, и десятки европейских дипломатов уже были высланы из России.

Реакция Италии

Италия в эту среду назвала высылку Москвой европейских дипломатов «враждебным актом», призвав к сохранению дипломатических каналов связи с Россией.

«Это враждебный акт, но абсолютно необходимо избежать разрыва дипломатических отношений [с Россией]. Это не должно привести к разрыву дипломатических каналов связи, потому что если мы достигнем мира, мы достигнем его через эти дипломатические каналы», — цитирует агентство France-Presse слова, сказанные премьер-министром Италии Марио Драги на пресс-конференции в Риме.

Реакция Испании

Испания выразила властям РФ протест в связи с объявленным в среду выдворением 27 своих дипломатов из России.

«Российские власти обосновывают это решение принципом взаимности после объявленной в апреле высылки 27 сотрудников посольства России в Мадриде», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Испании.

«Но решение о высылке, принятое испанскими властями, опиралось на должным образом обоснованные причины, связанные с безопасностью, чего нет» в случае с высылкой испанских дипломатов из Москвы, — указал МИД Испании, заверив, что его дипломаты в России «всегда полностью соблюдали обязательства, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических отношениях».

По данным российских СМИ, посол Швеции также был вызван в эту среду, 18 мая, в министерство иностранных дел России.

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