Финляндия и Швеция официально передали заявки на вступление в НАТО

В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция подали свои заявки на членство в НАТО.

В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция подали свои заявки на членство в НАТО. Генеральный секретарь Альянса приветствовал это «историческое решение в критический момент для нашей безопасности».

Реклама Читать далее

«Я искренне приветствую заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО», — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Это историческое решение в критический для нашей безопасности момент. Мы надеемся, что процесс вступления пройдет быстро», — добавил он.

Кандидатуры двух стран должны изучить 30 стран-членов альянса. Процесс рассмотрения, как сообщает AFP, займет около двух недель — несмотря на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против вступления двух стран в Североатлантический альянс.

Анкара обвиняет Швецию в том, что она является «питомником террористических организаций», таких как курдская РПК, и критикует две скандинавские страны за то, что они не одобряют запросы на экстрадицию людей, обвиняемых в терроризме, а также в том, что они заморозили экспорт оружия в Турцию.

Во время переговоров «возможно все», — признался в интервью агентству France-Presse один европейский дипломат. «Но в НАТО мы всегда находим решения», — добавил он. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может захотеть поднять этот вопрос на саммите Альянса, который пройдет в Мадриде 29 и 30 июня.

Если Турции и остальным странам альянса удастся найти компромисс, Швеция и Финляндия должны официально стать членами НАТО через несколько месяцев.

Обычно процесс вступления после подачи заявок занимает от восьми месяцев до года, однако в случае с Швецией и Финляндией все должно произойти значительно быстрее.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться