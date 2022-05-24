Экс-президента Молдовы Игоря Додона задержали по делу о коррупции и госизмене

Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям УК, в том числе о государственной измене и коррупции. О задержании бывшего главы Партии социалистов и пророссийского политика во вторник, 24 мая, сообщила Генеральная прокуратура страны. Додона, в частности, подозревают в получении взятки от беглого олигарха и бывшего «серого кардинала» молдавской политики Влада Плахотнюка.

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«Игорь Додон был арестован во вторник утром на 72 часа. Он содержится в следственном изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией», — заявила 24 мая пресс-секретарь генпрокуратуры Молдовы Мариана Кьорпек. Она также сообщила об обысках, которые проходят в связи с расследованием в более чем десятке мест Кишинева, в том числе в доме экс-президента, а также в офисе Молдово-российского делового союза, который Додон создал и возглавляет с февраля 2022 года. Обыски ведут Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности Молдовы.

18 мая генпрокуратура возбудила уголовное дело против Додона, который был президентом Молдовы с декабря 2016-го по декабрь 2020 года, по следам громкого политико-финансового скандала. Расследование ведется по статьям о «государственной измене», «пассивной коррупции», получении политической партией финансирования от «преступной организации», а также по статье «незаконное обогащение».

Поводом для возбуждения дела стали видеозаписи, сделанные в 2019 году в офисе Демократической партии молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. На этом видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк передает президенту черный пакет, в котором предположительно могли быть деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую долгие годы возглавлял Додон.

На видео президент и Плахотнюк также обсуждают создание в парламенте коалиции, которая бы обладала конституционным большинством.

В мае 2020 года тогдашний генпрокурор Александр Стояногло отказался возбуждать дело по данному скандалу после предварительной проверки, сославшись на недостаток улик (в октябре 2021 года его отстранили от должности и обвинили в коррупции). На прошлой неделе временно исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении расследования и возбуждении уголовного дела.

Влада Плахотнюка называли «серым кардиналом» молдавской политики, а возглавляемая им Демократическая партия была одной из ведущих сил в стране. Несколько лет назад он бежал из Молдовы после возбуждения против него уголовного дела о финансовых аферах, а Демпартия потеряла свое былое влияние. Плахотнюк стал символом коррупции в Молдове и главным объектом критики со стороны оппозиции во время президентства Додона. В России суд заочно арестовал Плахотнюка в 2018 году по обвинению в покушении на убийство, власти РФ объявили молдавского олигарха в международный розыск.

Молдавский социалист Игорь Додон считался пророссийским политиком. Он выступал за тесное сотрудничество с Россией и часто встречался с Владимиром Путиным. Свой первый зарубежный визит на посту президента Додон совершил в Москву в январе 2017 года. В том же году 9 мая он был единственным иностранным президентом, гостем парада на Красной площади.

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