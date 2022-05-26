«Мариуполис-2»: последний фильм Мантаса Кведаравичуса о жизни на фоне смерти показали в Каннах

В Каннах прошла премьера последнего фильма литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса, расстрелянного в плену в марте этого года. «Мариуполис — 2» смонтировали из тех кадров, которые невеста режиссера Анна Билоброва сумела вывезти за территорию Украины после гибели режиссера. Сделанный в героически короткие сроки фильм показывает повседневную жизнь мирных жителей во время войны на фоне разрушающегося города. Эти кадры — самый яркий отголосок российской войны против Украины на Каннском фестивале в этом году.

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«Мариуполис — 2» — продолжение документальной ленты о жизни украинцев в прифронтовом Мариуполе на фоне военных сводок и постоянных взрывов в начале войны в Донбассе. Кинокритики назвали этот фильм «человеческой историей» в эпоху «исторических потрясений».

В первом «Мариуполисе» жителям удавалось жить в эпоху войны. Во втором «Мариуполисе» люди уже не живут на фоне бомб и взрывов, а пытаются спастись и выживают. Сам Мариуполь и завод «Азовсталь» — не просто фон, а почти герой фильма, в котором город постепенно превращается в руины.

На фестивале в Каннах в больших залах привыкли к пугающим сценам взрывов со спецэффектами. Документальные фильмы здесь показывают реже, но и реальные записи взрывов и насилия появляются на экране. Но кадры большой войны, которая началась всего за несколько месяцев до фестиваля, — событие историческое даже для фестиваля, который проводится с 1946 года.

В «Мариуполисе-2» герои собрались в Христианско-Евангелистской церкви, которая стала для них и домом, и бомбоубежищем. Под звуками разрывающихся снарядов они едят и молятся, а священник говорит, что защита бога помогает им уцелеть — иначе посмотрите на трагедию в драмтеатре, где под завалами погибли сотни людей. Правда, через несколько дней он выгонит их оттуда, скажет: «помогли чем могли».

Будничные сцены, где одни жители Мариуполя пытаются запустить взятый где-то в городе генератор, а другие — кормят голубей, смешиваются со съемками трупов и руин домов. Под отдаленный гул российских танков и разрывы бомб ведутся разговоры о ядерной войне, которой можно 150 раз уничтожить планету. Редкие диалоги разделяют длинные — порой, кажется, излишне — планы ракетных обстрелов.

В фильме почти не показана паника, страх или горе. Война стала даже не обыденностью, а принятой реальностью для жителей Мариуполя. Они не разговаривают о ее причинах или политике. Отвлеченные темы кажутся единственной отдушиной в заминированном городе. Лишь в одной реплике проскакивает тема власти. При ком Украина стала жить лучше — при «очень честном» президенте или при других? Откуда пришла эта война?

«Знаете, что самое необычное в Мариуполе? Никто из его жителей не боится смерти, даже когда она витает рядом, — говорится в режиссерских заметках. — Люди поддерживают друг друга, рискуя своей жизнью. Курят и болтают на улице, спят под обстрелами. Денег почти нет. Но жизнь иногда слишком длинна, чтобы ее можно было запомнить полностью, поэтому люди довольствуются тем, что у них есть сейчас. Больше нет ни прошлого, ни будущего, лишь запах смерти. Но и сердцебиение жизни тоже есть».

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