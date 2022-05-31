Лидеры Евросоюза договорились об эмбарго на 90% российской нефти к концу года

Лидеры Евросоюза договорились о почти полном эмбарго на российскую нефть к концу этого года

Лидеры Евросоюза поздно вечером в понедельник договорились о шестом пакете санкций в ответ на полномасштабную войну, развязанную властями РФ против Украины. Новые санкции включают сокращение к концу этого года импорта российской нефти в ЕС на 90% и отключение «Сбербанка» от SWIFT.

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Согласованные санкции предусматривают постепенный запрет на поставки российской нефти в ЕС по морю. Это сразу отрежет более двух третей поступлений в Европу, написал глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, это лишит Россию огромного источника финансирования ее военной машины.

По подсчетам Bloomberg, Россия из-за нефтяного эмбарго потеряет около 22 млрд долларов нефтяных доходов в год.

Две трети российской нефти поступает в Европу танкерами по морю, треть — по трубопроводу «Дружба», поясняет Reuters. Как пишет AFP, импорт сырой нефти по морю будет полностью прекращен в течение шести месяцев, импорт нефтепродуктов — через восемь месяцев.

Эмбарго охватит уже 90% российских поставок нефти к концу года, так как Польша и Германия, которые подключены к трубопроводу «Дружба», перестанут покупать поступающую по нему нефть, пишет Reuters.

Остальные 10% пока не подпадают под эмбарго, и дедлайн тут не установлен. Основным противником тотального запрета на российскую нефть была Венгрия (наряду со Словакией и Чехией), зависящие от южной ветви нефтепровода «Дружба». Венгрия получает 65% нефти из трубопровода «Дружба» и не может легко ее заменить.

Как пишет Reuters, Будапешт, судя по всему, получил заверения от лидеров Евросоюза о том, что чрезвычайные меры будут применяться «в случае внезапных перебоев с поставками». Орбан высказывал опасения в связи с угрозами нефтепроводу «Дружба», который идет в Венгрию через охваченную войной Украину.

Эти решения должны еще пройти техническое согласования, после чего они будут опубликованы в Официальном вестнике ЕС и вступят в силу.

Другие меры

Шестой пакет европейских санкций включает в себя и другие меры, например, отключение от SWIFT крупнейшего российского банка «Сбербанк», запрет еще трех российских государственных вещателей в ЕС, персональные санкции против лиц, ответственных за военные преступления в Украине, сообщил Шарль Мишель.

В «Сбербанке» заявили, что отключение от системы SWIFT не скажется на международных расчетах.

После долгих согласований шестой пакет санкций оказался «разбавленным». Из него исключили, например, запрет на покупку россиянами недвижимости в ЕС по требованию Кипра, писало агентство Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, обращаясь к лидерам ЕС, призвал их проявить единство и решительность, подчеркнув, что Россия понимает только силу как аргумент.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры Евросоюза на саммите договорились работать над механизмом предоставления Украине нового пакета макрофинансовой помощи размером до 9 млрд евро.

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