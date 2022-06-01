Евгений Пригожин не добился отмены введенных против него европейских санкций в суде ЕС

Суд Европейского союза оставил в силе санкции, введенные в 2020 году против российского бизнесмена Евгения Пригожина за его причастность к дестабилизации ситуации в Ливии. Названный в санкционных решениях ЕС неофициальным главой ЧВК Вагнера, имеющим тесные связи с Владимиром Путиным, Пригожин оспаривал в суде ЕС введенные против него санкции, заявляя об их необоснованности и требуя отмены ограничений. В своем решении, опубликованном 1 июня, Суд Евросоюза отклонил иск бизнесмена, которого СМИ называют «поваром Путина».

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В октябре 2020 года Евросоюз ввел персональные санкции против 61-летнего Евгения Пригожина, запретив ему въезд в ЕС и объявив о замораживании его европейских авуаров. Бизнесмена, который также находится под санкциями США и Великобритании, внесли в «черный список» лиц, обвиняемых в действиях, направленных на подрыв «мира, безопасности и стабильности» в Ливии (в том числе в нарушении оружейного эмбарго ООН), а также в нарушениях прав человека в этой стране. Санкции ввели в связи с действиями в Сирии российских наемников из т.н. ЧВК Вагнера, которая участвовала в гражданской войне на стороне маршала Халифы Хафтара, главы «Ливийской национальной армии».

В решении ЕС от 14 октября 2020 года о введении персональных санкций Евгений Пригожин был назван «российским бизнесменом, имеющим тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией Wagner Group». Бизнесмена обвинили в том, что он «участвует и оказывает поддержку деятельности» вагнеровцев по дестабилизации ситуации в Ливии. Речь шла о нарушении введенного ООН оружейного эмбарго и запрета на размещение в стране наемников. «Группа Вагнера», как отмечалось в решении ЕС, «принимала участия во многочисленных военных операциях против признанного ООН правительства национального согласия».

Евгений Пригожин подал иск в Суд ЕС, требуя отмены санкций. В исковом заявлении он обвинил Евросоюз «злоупотреблении полномочиями и нарушении его основных прав». Пригожин утверждал, что решение о санкциях не было мотивировано, основано на «ошибочной оценке фактов», а представленные доказательства виновности были «недопустимыми».

Суд ЕС отклонил эти обвинения, заявив, что «в материалах дела имеются конкретные, точные и согласующиеся между собой элементы, подтверждающие тесные и многочисленные связи г-на Пригожина с группой Вагнера». Введенные против Пригожина санкции Евросоюза оставлены в силе.

В апреле 2022 года Евросоюз также внес Евгения Пригожина в санкционный список лиц, обвиняемых в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

В решении ЕС от 21 апреля подчеркиваются «тесные связи» Пригожина с Путиным и минобороны РФ. Бизнесмен «финансирует и является неофициальным главой» ЧВК Вагнера, чьи наемники участвуют в войне РФ против Украины. ЕС также указывает, что связанные с Пригожиным фирмы — «Конкорд» («которую Пригожин основал и которой владел до ноября 2019 года»), а также ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и ООО «Мегалайн» — «получали выгоду от крупных государственных контрактов» с минобороны РФ после аннексии Крыма и оккупации территорий Донбасса «поддерживаемыми Россией сепаратистами».

В этом году в санкционные списки ЕС также внесли мать и супругу бизнесмена — Виолетту Пригожину и Любовь Пригожину.

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