Июнь — «судный месяц» для белорусской журналистики

БЕЛАРУСЬ

Почти год потребовался белорусским властям для тотальной зачистки медиаполя в стране — разгром редакций и задержания журналистов летом 2021 года, вскоре после скандальной посадки самолета Ryanair в Минске и усиления санкций Запада. В июне ожидается несколько судебных процессов над журналистам, некоторые фигуранты ожидали суда более года в СИЗО.

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Суды над сотрудниками белорусских СМИ шли и в 2021-м, в нынешнем же июне их ожидается целая серия. Один даже повторный.

Сегодня в Беларуси 1216 политзаключенных, 27 из них — журналисты, — напоминает представительница белорусского Пресс-клуба Наталья Гантиевская на онлайн-встрече с редакторами, журналистами и родственниками, находящихся за решеткой журналистов. — Если сюда (к представителям медиа) включить еще арестованных экспертов, публицистов, блогеров, то цифра вырастет как минимум в два раза. Для сравнения: в России сегодня, по данным правозащитного центра „Мемориал“, 442 политзаключенных. У нас массовые репрессия против свободы слова продолжаются уже 2 года, сайты независимых медиа заблокированы в Беларуси, их материалы, соцсети и даже логотипы признаны экстремистскими. За распространение информации независимых медиа, а также за предоставление какой-либо информации медиа людей штрафуют и отправляют в тюрьму. В связи с войной в Украине преследования усилились — по всей стране идут обыски с привлечением групп захвата, задержания с применением насилия, похищения и закрытые суды.

В мае репрессивная машина не останавливалась. Так, журналист Юрий Гонцеревич был задержан в Барановичах «за содействие экстремизму» — он фотографировал российскую военную технику и отправлял информацию независимым медиа, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

18 мая в Минске после обыска в редакции задержали директора независимого экономического издания «Белорусы и рынок» Константина Золотых, правозащитники только через 6 дней смогли найти его в СИЗО в городе Жодино. Адвокат под подпиской о неразглашении, со слов жены Константина Золотых обвиняют в разжигании вражды.

6 июня начинается закрытый суд над представителями старейшего в Беларуси независимого информагентства БелаПАН (основано в 1991 году). Медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину обвиняют «в финансировании протестов», как утверждает следствие, они передавали репрессированным после протестов 2020 года материальную помощь от фонда By_Help. Главного редактора Ирину Левшину и бывшего директора Дмитрия Новожилова обвиняют «в организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок», Новожилова и Александрова также «в уклонении от налогов».

В Следственном комитете сообщают, что обвинения предъявлены «в зависимости от роли каждого из них». Также в обвинение фигурируют статьи «Измена государству», «Создание и руководство экстремистским формированием». По некоторым статьям обвиняемым грозит до 15 лет заключения.

В июне, вероятно, начнется суд над Катериной Андреевой, журналисткой телеканала «БелСат», получившая, как и ее оператор Дарья Чульцова, два года колонии за стрим с массовой акции в ноябре 2020 года в Минске. О новом деле рассказывает журналист Игорь Ильяш, муж Катерины Андреевой:

5 сентября должен закончится срок Кати. Но в феврале 2022-го против нее завели новое уголовное дело, мы почти два месяца ничего об этом не знали — было только известно, что ее перевели в СИЗО для неких процессуальных действий. Мы только после завершения следствия выяснили, что в начале апреля ей выставили обвинение в измене государству. Это — от 7 до 15 лет. Информации нет, только три вещи известны: статья обвинения, дело будет рассматривать Гомельский областной суд, следствие вел КГБ по Гомельской области. Мы не знаем в принципе ничего об этом деле, возможно, и после суда мы ничего не узнаем, потому что по такой категории уголовных дел суть процесса и после суда может быть засекречена». Игорь Ильяш уверен, что новое дело связано с журналисткой деятельностью Катерины Андреевой: «Она сидит за свою работу, ничего нового за это время, что тянуло бы на измену государству, она в колонии сделать не смогла бы. Это какая-то апелляция к ее прежней журналисткой работе, но что конкретно — мы не знаем (…) Сама Катерина чувствует себя более-менее нормально, насколько это возможно в таких условиях, пишет стихи, письма — с перепиской с родными наладилось, на условия в СИЗО она не жалуется.

7 июня будут судить Оксану Колб, главного редактора издания «Новы час». За решеткой находятся еще два сотрудника газеты — журналист-расследователь Денис Ивашин и Николай Дедок. Замглавного редактора Сергей Пульша:

Одна из пыток, которая достается родным — это пытка неизвестностью. Людям не сообщают ничего. Например, нам известно, что Оксану обвиняют в действиях, которые нарушают общественный порядок, но в чем они выявились, как это связано с редакцией, связано ли с газетой вообще — это нам неизвестно. И все эти моменты мы не можем выяснить до суда. То же можно сказать о Денисе Ивашине. Известно, что Николая Дедка задержали не только за журналистскую, но и за общественную деятельность — он активный участник анархистского движения. От него фактически не приходят письма, не знаем, где он и как он, какие условия. Информационная изоляция.

8 июня начнется закрытый судебный процесс над фрилансером «Радыё Свабода» Андреем Кузнечиком, которого задержали в ноябре 2021 года. Обвинение озвучили только накануне суда, Кузнечику вменяют «создание экстремистского формирования или участие в нем» — до 6 лет лишения свободы. В тюрьме находятся еще два журналиста радиостанции, Олег Груздилович — 1,5 года колонии и Игорь Лосик — 15 лет лишения свободы.

Директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук напоминает, что с момента президентской кампании 2020 года силовики арестовывали 10 сотрудников станции, был разгром бюро в Минске, лишение аккредитации и эвакуация журналистов.

Еще одна жертва этих арестов и приговоров — аудитория, которая лишается чрезвычайно важного социального, политического, интеллектуального продукта, который эти журналисты просто уже не могут создавать, — говорит Александр Лукашук. — Один арестованный журналист в редакции — это не просто минус один человек. Это еще и минус огромные усилия всех его коллег, менеджмента, направленные на то, чтобы как-то решать эту ситуацию. А она забирает силы, энергию, время, и теряет от этого опять же аудитория. Жизнь журналиста должна быть защищена как жизнь сотрудника Красного креста или медика на войне — такая его ценность. Это потери для всего общества, потери для будущего страны.

Катастрофа уже произошла, но может быть и хуже

Настасья Ровдо, директор издания «Наша Ніва», рассказывает об отклонении апелляции главного редактора Егора Мартиновича и руководителя отдела рекламы Андрея Скурко. Они получили по 2,5 года колонии за неправильно оплаченные коммунальные услуги — оплачивали по тарифам для физических, а не юридических лиц. При этом ущерб, который издание якобы нанесло коммунальщикам, был полностью погашен, Министерство энергетики отозвало иск и отказалось от претензий.

Мы ждем, когда их направят в колонию, и надеемся, что восстановится переписка с ними — с этим сейчас есть проблемы, — говорить Настасья Ровдо. — Что сказать о ситуации… Нам казалось, что Катерина Андреева выйдет на волю раньше, чем ей назначил суд. Потом нам казалось счастьем, что присужденный ей и Чульцовой срок подходит к концу. А сейчас это плохой сигнал для нас всех — начинаются повторные суды. Это месть. Люди сейчас не выходят из тюрьмы, если уж к ним пришли. Это страшно. это нас всех беспокоит. Это катастрофа. Мы находимся в ситуации не просто продолжения репрессий, но усиления их. Думаю, будет хуже. Никто не ожидал, что все это продлится так долго, что власти будут одержимы желанием выжечь всё медиаполе, зачистить его под ноль, создать невыносимые условия для всех нас, просто уничтожить журналистику как профессию в стране. Разделить нас на тех, кто в стране и кто в эмиграции, сделать журналистику анонимной, потому что есть опасность преследования не только журналистов, есть опасность преследования их семей. И мы знаем о таких случаях, когда берут показательно родителей журналистов. Методы властей в борьбе с журналистикой — уже за гранью нормальности.

Александр Лукашук замечает, что в ситуации правового дефолта, сложившейся после августа 2020 года, «любая статья Уголовного кодекса сейчас легко применяется к любому гражданину, к любому журналисту». «Это вот как с неуплатой коммунальных платежей — это же показательно так сделано, неправильно заплатили — посидите 2,5 года. Статья не имеет значения. А вот исчезновение адвокатов как класса имеет значение», — сказал Александр Лукашук.

Не забывать о Беларуси

Обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Беларуси на Западе высказывали не раз, репрессии против СМИ были в списке аргументов при составлении пакетов санкций, но влияет ли это на ситуацию внутри страны? Сложный вопрос для белорусских журналистов.

«Не было ли бы еще хуже без международного внимания? Но это точно имеет смысл, я уверена, что если эта тема будет оставаться в международной повестке дня, если это будет обсуждаться, то рано или поздно это будет иметь смысл, — считает Настасья Ровда. — Потому что если все об этом забудут, если это станет, условно говоря, новой нормой — журналисты сидят, ну это же Беларусь, там так сложилось — то это будет ужасно. Надо говорить о нашей катастрофе».

«Международное давление, думаю, все же влияет, — говорит Сергей Пульша. — Нам же важно, что солидарность влияет на нас, на тех, кто сидит в тюрьмах. Солидарность — это важно, это дает ощущение, что мы не одни, это мотивирует работать дальше».

Июньские процессы над белорусскими журналистами будут закрытыми.

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