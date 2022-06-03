Елизавета Пескова, Татьяна Навка и Алина Кабаева попали под персональные санкции ЕС

Елизавета Пескова на заседании Совета блогеров в Госдуме 19 июня 2017 года

В официальном вестнике Евросоюза 3 июня опубликован новый санкционный список в связи с войной, развязанной Россией против Украины. В него среди прочих попали жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка, его дети Елизавета и Николай, а также олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют приближенной Владимира Путина.

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Дмитрий Песков попал под санкции США и Евросоюза после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Его жена Татьяна Навка и его дети, Елизавета и Николай Песковы, уже находятся под санкциями США. Ранее против Алины Кабаевой санкции ввели Канада и Великобритания.

В санкционный список в рамках шестого пакета санкций ЕС попал также основатель «Яндекса» Аркадий Волож. «Яндекс» уже объявил, что Аркадий Волож после попадания под персональные санкции покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

Список попавших под персональные санкции ЕС пополнили глава Роскомнадзора Андрей Липов, жена владельца «Северстали» Алексея Мордашова Марина Мордашова, жена бывшего главы угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко Александра Мельниченко, сын предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют главой ЧВК Вагнер, Павел Пригожин.

Там же значатся десятки военнослужащих 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которых Евросоюз считает виновными в убийствах мирных жителей в Буче в период оккупации, а также глава и заместитель главы оккупационной «администрации» Херсонской области Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов.

В общей сложности в европейский санкционный список добавили 65 физических и 18 юридических лиц.

Среди оказавшихся под санкциями компаний в опубликованном 3 июня списке значатся КАМАЗ, УАЗ, компания «Сухой» и «Военторг».

Шестой пакет санкций Евросоюза, обсуждавшийся несколько недель, предусматривает эмбарго на 90% российской нефти к концу 2022 года.

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