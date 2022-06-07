Европарламент утвердит 8 июня пакет решительных мер для стабилизации климата

КЛИМАТ

Отказ от тепловых двигателей, введение на границах ЕС пошлины «на углеродный след», создание экологического социального фонда… 8 июня в Страсбурге Европарламент утвердит пакет мер с целью сократить к 2030 году выбросы парниковых газов, по сравнению с уровнем 1990 года, как минимум на 55%. ЕС надеется свести выбросы к нулю уже в 2050 году.

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Успех амбициозного экологического проекта зависит от начавшихся 7 июня в Страсбурге дебатов. Сегодня Европейский союз, объединяющий 27 стран-членов, является третьей по величине экономической зоной в мире. За два дня парламентариям предстоит рассмотреть сотни поправок по восьми главным положениям, которые следует затем переложить в законодательство каждой страны.

Как сообщает корреспондент RFI в Страсбурге, предложения об изменении политики в отношении углеродного рынка ЕС включают, в частности, введение пошлин на импорт товаров с учетом следа СО2, оставленного их производством и транспортом. Такая мера должна защитить европейских производителей от конкуренции неэкологичных предприятий Китая, Турции и других стран. Мало того, таким образом ЕС намеревается заставить своих экономических партнеров вне ЕС стать более «зелеными».

Вопрос об индустриальном углеродном следе в Европейском Союзе регулируется с 2005 года так называемым «углеродным рынком». Квоты на выбросы позволяют промышленникам и энергетикам учитывать, контролировать и сокращать свое воздействие на окружающую среду. Углеродный рынок является краеугольным камнем европейской политики в области энергетики и климата. В этой связи у микрофона RFI бывший кандидат на президентский пост лидер партии "Европа Экология Зелёные" Янник Жадо высказался за отмену квот:

«С момента, когда на границах ЕС будет введен налоговый сбор „на углеродный след“, не будет смысла раздавать (как это делается сегодня) предприятиям бесплатные квоты на выбросы. Квоты мешают им мобилизоваться, замедляют внедрение инноваций, замедляют развитие производства нового типа. В этих условиях и страны-партнеры Евросоюза тоже не обязаны делать никаких усилий».

Евродепутаты консервативного толка считают резкий отказ от квот опасным для экономики и предлагают поэтапный график.

Еще до открытия дебатов в Европарламенте полемику, в частности во Франции, вызвал вопрос о постепенном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Европа рассматривает возможность запретить в Европе продажу новых автомобилей, использующих бензин, дизельное топливо и даже гибридные двигатели, с 2035 года. По мнению членов комитета Европарламента по окружающей среде, Европе придется «полностью преобразовать крупнейшую по числу рабочих мест промышленную отрасль Европы» всего за 13 лет.

Проект не запрещает использовать и продавать подержанные автомобили. Но французская пресса уже напоминает заявление лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В марте, критикуя политику ЕС, она сказала, что «Европейский Союз превратит автомобили в предметы роскоши, которые средний класс больше не может себе позволить». Ассоциация же «Réseau Action Climat», напротив, называет предстоящее голосование в Страсбурге «решающим» в контексте «чрезвычайной климатической ситуации». А отказ от тепловых двигателей для экологов — «необходимое условие для того, чтобы сделать автомобили с низким уровнем выбросов доступными для личного пользования и ускорить перестройку автомобилестроения, сохранив наибольшее количество рабочих мест в этом секторе».

Напомним, на легковые автомобили и фургоны приходится около 15% от общего объема выбросов CO2 в ЕС. Реформа может позволить сократить автомобильные выбросы к 2035 году на 100%. Но есть поправки, предлагающие остановить экологические амбиции на 90%.

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