Европейский «Green Deal» положил конец эре тепловых двигателей

Французские экологи называют «историческим виражом» решение Европарламента отказаться от продаж в ЕС автомобилей на тепловых и гибридных двигателях в 2035 году. Эта ключевая мера экологического пакета «Green Deal» оставляет Евросоюзу для переходного периода 13 лет. Но три других важнейших предложения — отказ от квот на выбросы, введение на границах ЕС углеродного налога и создание на его базе социального фонда — были отправлены на доработку в комиссии.

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Твит председателя Комиссии Европарламента по окружающей среде Паскаля Канфена о переходе к эре «климатической нейтральности». © Capture d'écran tweet @pcanfin

В эту среду, 8 июня 2022 года, на заседании в Страсбурге Европейский парламент постановил: с 2035 года новые автомобили будут исключительно электрическими или альтернативными, без выбросов СО2 в атмосферу. Запрет на продажу автомобилей с пробегом не распространяется.

Этим голосованием «мы принимаем историческое решение, которое ведет нас к новой эре: эпохе климатической нейтральности», — написал в своём Твиттере Паскаль Канфен, французский депутат, председатель Комиссии Европарламента по окружающей среде.

Голосованию в Страсбурге предшествовали многомесячные переговоры. Задача ЕС — выполнить к 2030 году цели Европейского Союза по сокращению выбросов парниковых газов не менее, чем на 55% по сравнению с 1990 годом.

Неожиданности голосования

«Green Deal « — это пакет мер ЕС по борьбе с изменениями климата. Кроме отказа от тепловых двигателей, он включает еще три важных документа: налог на карбоновый след в атмосфере, реформу рынка квот на выбросы CO2 и фонд для финансирования социальных мер в рамках программы по климату.

Против ожиданий, реформа рынка квот, важнейшая мера пакета «Green Deal», была отклонена депутатами Европарламента. Против нее проголосовали «зеленые» и «левые», считая текст недостаточно амбициозным.

Текст предусматривает расширение рынка квот на выбросы CO2, а также отмену бесплатных квот для производителей, что для них должно компенсироваться защитным эффектом налога на выбросы углерода на границах ЕС для импортной продукции. Как объяснил телеканалу FranceInfoTv Паскаль Канфен, причина голосования «против» кроется только в разногласиях по дате отмены бесплатных квот. Ещё в мае Комитет по окружающей среде проголосовал за отмену бесплатных квот для промышленников с 2030 года. Но правоцентристская Европейская народная партия приняла в Европарламенте поправку, которая перенесла эту дату на 2034 год. И, таким образом, спровоцировала неприятие со стороны «левых» и «зеленых».

По мнению председателя комиссии Европарламента по окружающей среде, разногласия по дате перехода на стопроцентный налог на углеродный след от производства удастся преодолеть в ходе нового раунда консультаций и «представить компромиссное решение депутатам Европарламента для нового голосования уже 23 июня»

В случае отмены бесплатных квот для индустрии, интересы экологически направленных производств будут защищаться налогом на импорт в ЕС товаров, произведенных в демпинговых условиях, без уважения требований экологии. Полученные от этого средства пойдут, по словам Паскаля Канфена, на создание экологического социального фонда. В частности, для создания рабочих мест в отраслях экологически направленной экономики в момент, когда будут закрываться существующие сегодня неэкологичные производства.

Карима Делли, председатель парламентской комиссии по транспорту, назвала «историческим виражом» решение ЕС отказаться от тепловых двигателей в 2035 г. © Capture d'écran, tweet de @KarimaDelli

В интервью FranceInfoTv Паскаль Канфен, бывший до 2019 года генеральным директором Всемирного фонда дикой природы (WWF), подчеркнул стратегическую важность для Евросоюза создать на своей территории полный цикл производства электромобилей и их батарей «в момент, когда крупнейшие автомобилестроители, такие как General Motors, Ford и Volvo переходят на 100% электрические машины».

После утверждения «Green Deal» парламентом, радикальное изменение экономической политики стран Евросоюза будет представлено на утверждение Европейского совет. Другими словами, на суд глав государств и правительств стран Евросоюза.

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