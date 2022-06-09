ООН: почти 5 миллионов украинцев получили статус беженцев в странах Европы

Более 4,8 миллионов украинцев были зарегистрированы в качестве беженцев по всей Европе после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Об этом сообщили в четверг, 9 июня, в Верховном комиссариате ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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«Война в Украине вызвала один из крупнейших миграционных кризисов в мире», — цитирует агентство France-Presse заявление в УВКБ ООН. В общей сложности 4 816 923 украинца были зарегистрированы в качестве беженцев в 44 европейских странах с 24 февраля, согласно последним данным, опубликованным онлайн ооновским комиссариатом.

В общей сложности страну покинули гораздо больше людей: до 7 июня было зафиксировано более 7,3 млн пересечений границ Украины на выезд (без последующей регистрации возвращений в страну).

2,3 миллиона украинцев вернулись на родину после того, как покинули ее, сообщили в УВКБ. По словам представителей ООН, они возвращаются, чтобы навестить родственников, проверить свое имущество, вернуться на работу или помочь другим уехать.

По данным ООН, 90% украинцев, бежавших за границу, составляют женщины и дети, в то время как мужчины в возрасте от 18 до 60 лет вынуждены оставаться, поскольку могут быть мобилизованы для службы в армии.

По оценкам Международной организации по миграции (МОМ) ООН, более 8 миллионов украинцев стали перемещенными лицами внутри страны в результате войны.

По данным УВКБ, более половины зафиксированных пересечений украинской границы пришлось на Польшу: 3,8 млн человек прибыли на польскую территорию, из них 1,15 млн были зарегистрированы на месте как беженцы. Сотни тысяч украинцев нашли убежище в других соседних странах, таких как Венгрия, Румыния, Словакия или Молдова, каждая из которых официально зарегистрировала десятки тысяч беженцев.

Но большинство зарегистрированных беженцев находятся в других европейских странах: около 780 000 — в Германии, почти 367 000 — в Чешской Республике, более 118 000 — в Испании и десятки тысяч в других государствах.

«Уровень солидарности с беженцами в (европейских) странах остается исключительным», — отмечают в УВКБ, напоминая об особом режиме временной защиты, которую быстро предоставляют украинским беженцам страны Европейского союза.

По данным УВКБ ООН, с начала вторжения более 1,1 миллиона человек выехали из Украины в Россию и почти 17 000 — в Беларусь. Данные о количестве возвращений в Украину из этих двух стран отсутствуют, указывает агентство France-Presse.

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