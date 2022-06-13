Литва намерена закупить у Франции самоходные гаубицы CAESAR

Новый министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню встретится в понедельник, 13 июня, со своим литовским коллегой Арвидасом Анусаускасом в рамках открытия выставки вооружений Eurosatory 2022, в парижском пригороде Вильпент.

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«Мы планируем обсудить наращивание военного потенциала. Также я подпишу первое соглашение о намерениях по закупке 155-мм самоходных гаубиц CAESAR», — написал литовский министр в своем твиттере.

Leaving for Paris, where I will meet with the newly appointed French Minister of Defense, Sébastien Lecorn. We will discuss the strengthening of 🇱🇹 Armed Forces capabilities. ✅ I will also sign the first letter of intent on purchasing French 155mm howitzers “Caesar” for 🇱🇹. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 12, 2022

Количество самоходных артиллерийских установок, которые будут закуплены Вильнюсом у Франции, не уточняется.

После военного вторжения России в Украину Литва, член Евросоюза и НАТО с 2004 года, приняла решение увеличить свой оборонный бюджет до полутора миллиардов евро в 2022 году. «В оборонном плане Литва и Франция ​​​прочно связаны и, учитывая нынешний ухудшившийся геополитический контекст в Европе, мы планируем укреплять и развивать эти связи в самое ближайшее время», — цитирует AFP сообщение французского министерства обороны.

В военных конфликтах высокой интенсивности, таких как конфликт в Украине, роль высокоточной артиллерии чрезвычайно важна. В этой связи Запад, и в большой степени США, уже поставил Украине десятки орудий для сдерживания российских ударов.

Париж отправил в Украину противотанковые ракеты MILAN, зенитные ракеты Mistral и шесть орудий CAESAR, на общую сумму не менее 100 млн евро, — напоминает AFP.

Eurosatory — международная выставка, посвященная наземной и воздушно-наземной обороне и безопасности. Организованная COGES (Генеральный комиссариат выставок и салонов), дочерней компанией GICAT (Объединение французской наземной и воздушно-наземной обороны и безопасности), выставка проводится каждые два года в июне в выставочном центре Paris-Nord Villepinte.

Французская самоходная гаубица CAESAR впервые была продемонстрирована в 1994 году. На вооружении Франции стоит 76 экземпляров. Также грубицами CAESAR оснащены вооруженные силы Саудовской Аравии, Дании, Индонезии, Таиланда, Чехии, Марокко и Бельгии.

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