Очередной суд в Минске: редактор газеты «Новы час» получила 2,5 года исправительных работ

Оксану Колб, главного редактора издания «Новы час», задержали в конце апреля этого года — в квартиру ворвались силовики со щитами и кувалдами, жилье обыскали, технику изъяли. Сначала ее задержали на 10 суток, затем предъявили обвинения в «организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активном участии в них».

Главный редактор издания Оксана Колб признана виновной в «организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активном участии в них». Как уже сообщало RFI, в июне белорусскую журналистику ожидает несколько процессов над журналистами и редакциями СМИ, закрытых властями в прошлом году. Сейчас в стране практически не осталось негосударственных общественно-политических изданий — несколько редакций возобновили свою деятельность в сопредельных европейских странах.

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8 июня закрытый суд в Могилеве за три часа заседания пришел к решению, что фрилансер «Радыё Свабода» Андрей Кузнечик виновен в «руководстве экстремистским формированием», журналиста приговорили к 6 годам колонии усиленного режима. В декабре 2021 года «экстремистским формированием» был признан сайт «Радыё Свабода». Андрея Кузнечика задержали 25 ноября прошлого года, когда он вышел из квартеры на велопрогулку.

► Июнь — «судный месяц» для белорусской журналистики

Оксану Колб, главного редактора издания «Новы час», задержали в конце апреля этого года — в квартиру ворвались силовики со щитами и кувалдами, жилье обыскали, технику изъяли. Сначала ее задержали на 10 суток, затем предъявили обвинения в «организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активном участии в них».

На первом судебном заседании 7 июня Оксане Колб поставили в вину участие в шествии 16 августа в Минске — тогда в белорусской столице прошел беспрецедентный марш против насилия и за новые выборы, в котором участвовало около 300 тысяч человек. Кроме того, «Минсктранс» выставил иск Оксане Колб за «перекрытие дорог» на сумму 5980 рублей (около 2 тысяч евро). Журналистка признала вину частично, пояснив, что находилась на проезжей части всего несколько минут.

15 июня суд назначил Оксане Колб 2,5 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. В Беларуси — по еще советской традиции — такие учреждения называют «химией», раньше это были вредные производства, сейчас осужденных на такое наказание отправляют на различные стройки, сельскохозяйственные и промышленные предприятия. «Химия» предполагает проживание в спецкомендатуре, постоянный контроль милиции, множество запретов, за нарушение которых обычно следует перевод в закрытые учреждения. Оксана Колб отказалась от последнего слова, до отправки на «химию» будет находиться дома под подпиской о невыезде.

13 июня силовики задержали в Минске фотографа Евгения Ерчака, ранее сотрудничавшего с разгромленным в 2021 году порталом TUT.by. Об этом стало известно из провластных телеграм-каналов, опубликовавших фото обыска в квартире Ерчака и видео признательных показаний. 15 июня стало известно, что один из минских судов назначил фотографу 15 суток ареста за якобы неподчинение сотрудникам милиции. Незадолго до этих событий власти признали «ТУТ БАЙ МЕДИА» «экстремистской организацией».

Также стало известно о еще двух судах над представителями медиасообщества Беларуси. 23 июня начнется суд над журналисткой Ириной Славниковой, сотрудничавшей с телеканалом «БелСат» и задержанной в октябре 2021 года в минском аэропорту после возвращения с отдыха. Ее обвиняют в «руководстве экстремистским формированием».

23 июня в Минске будут судить автора «Википедии» Марка Бернштейна, известного как Pessimist2006, который входит в топ-50 лучших авторов «Википедии» в сегменте на русском языке. 11 марта этого года Бернштейна задержали, в провластных телеграм-каналах появилось его фото с текстом: «Этот человек распространял фейковые антироссийские материалы». Видимо, речь идет о правках в статьях «Википедии», посвященных российской агрессии против Украины. Сейчас Марка Бернштейна обвиняют в «организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активном участии в них».

В настоящее время продолжается суд по делу БелаПАН, процесс проходит в закрытом режиме, ежедневно опрашиваются свидетели, представителей агентства обвиняют в неуплате налогов, создании экстремистского формирования либо участия в нем, измене государству.

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