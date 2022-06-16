Визит лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии в Киев — главные итоги

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам визита лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии в Киев 16 июня 2022.

Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом заявил в Киеве президент Франции. 16 июня Эмманюэль Макрон вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом посетили столицу Украины и встретились с президентом Владимиром Зеленским. На переговорах обсуждалась дальнейшая помощь ЕС Украине, в том числе и поставки вооружений, а также проблема блокады украинских портов и морского экспорта зерновых в условиях продовольственного кризиса. Европейские лидеры также побывали в Ирпене, где идет расследование военных преступлений, совершенных во время оккупации города силами РФ.

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В четверг днем лидеры четырех стран Евросоюза провели в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи главы государств и правительств провели совместную пресс-конференцию.

Французский президент Эмманюэль Макрон объявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают «незамедлительное» предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Все четверо мы поддерживаем немедленный статус кандидата [на вступление в ЕС для Украины], — заявил Макрон, добавив, что предоставление официального статуса будет сопровождаться «дорожной картой» необходимых реформ и действий.

«Мы будем поддерживать Украину на ее европейском пути», — пообещал президент Франции, которая до конца июня занимает место председателя в Совете Евросоюза.

«Главный месседж, который мы хотим передать сегодня, состоит в том, что Италия хочет видеть Украину в Европейском союзе», — заявил со своей стороны итальянский премьер Марио Драги. «Мы сделаем все необходимое, чтобы это произошло как можно скорее», — добавил он. «Украина принадлежит к европейской семье», — добавил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Свое выступление по итогам визита и переговоров президент Эмманюэль Макрон начал со слов о всецелой поддержке Украины в ее борьбе против военной агрессии РФ.

Нашим присутствием всех четверых в Киеве мы хотим передать братский привет европейских народов свободному и суверенному народу Украины, чей героизм в противостоянии военной агрессии России вызывает восхищение, уважение и требует ясной поддержки. Эта поддержка у Вас есть, господин президент, Вы это знаете и можете рассчитывать на нас. Украина может рассчитывать на нас. С первых дней этой войны Европа со всей ясностью выбрала свою сторону. Сторону свободной и суверенной Украины. Выбрала уважение международного права и защиту принципов Хартии ООН, которые Россия решила преднамеренно, сознательно, необоснованно и неоправданно нарушить. Этот выбор войны, разрушения и хаоса, военной агрессии против суверенной страны, предпринятой с целью порабощения свободного народа, мы отвергаем и никогда не сможем принять, — подчеркнул президент Франции.

Эмманюэль Макрон указал, что безопасность всей Европы сегодня поставлена на карту войной Путина против Украины.

Беспрецедентными санкциями, которые мы ввели [против РФ], масштабной экономической, гуманитарной и военной поддержкой, которую каждая из наших стран и весь Европейский союз оказывают Украине и которую мы будем усиливать и дальше, мы стоим и будем стоять на вашей стороне в долгосрочной перспективе, чтобы защищать ваш суверенитет, вашу территориальную целостность и вашу свободу. Это наша цель. Сегодня безопасность всего европейского континента очевидно поставлена на карту на украинской земле.

Эмманюэль Макрон особо подчеркнул, что Евросоюз останется на стороне Украины и продолжит ее поддерживать «столько, сколько будет нужно — до победы».

Президент Франции сообщил, что на переговорах с Владимиром Зеленским обсуждались «насущные потребности Украины в гуманитарной, экономической и военной областях». Макрон напомнил, что Париж уже выделил Киеву экономическую и гуманитарную помощь на сумму 2 млрд долларов. Эта помощь будет продолжена «в долгосрочной перспективе».

Франция продолжит поставлять Украине вооружения, военное оснащение и оборудование, — заверил Макрон Зеленского. Сейчас на фронте армия Украины уже использует недавно поставленные ей французские самоходные гаубицы CAESAR. К 12-ти уже переданным Киеву САУ CAESAR будут отправлены еще шесть установок. Это будет сделано «в ближайшие недели», отметил Макрон.

Эмманюэль Макрон также объявил об усилении помощи Украине в расследовании военных преступлений, совершенных на территориях, которые были временно захвачены войсками РФ. Франция сразу после освобождения этих районов в апреле направила в Украину группу экспертов-криминалистов национальной жандармерии для проведения судебно-медицинских экспертиз и помощи в сборе доказательств. В этот четверг в Киеве президент Макрон сообщил, что в ближайшее время в Украину будет отправлена французская передвижная лаборатория для проведения анализов ДНК.

Французский лидер напомнил о том, что в сборе доказательств по делам о военных преступлениях прокуратуре Украины помогают многие страны Запада. Эта работа ведется в сотрудничестве с прокурором Международного уголовного суда, который ведет собственное расследование.

Президент Франции сообщил, что на встрече в Киеве обсуждались проблемы продовольственной безопасности и блокады экспорта зерновых из Украины морским путем.

Глобальный продовольственный кризис, который мы переживаем, является прямым следствием войны, развязанной Россией. Другого объяснения нет. И я хотел бы напомнить, что санкции, которые последовательно вводили европейцы [против РФ], не затрагивают российскую сельскохозяйственную продукцию, — заявил Макрон.

От имени четырех стран ЕС из Киева французский президент обратился к России, постоянному члену Совета Безопасности ООН, с призывом ответить на инициативу Организации Объединенных Наций по организации морского экспорта зерновых из Украины.

Это означает согласие на снятие блокады украинских портов со стороны российского военно-морского флота и предоставление Украине всех гарантий безопасности для того, чтобы обеспечить вывоз этих зерновых. Вместе мы подтвердили нашу поддержку инициативы генерального секретаря ООН и нашу готовность оказать конкретную помощь в ее реализации (…) Для этого необходима резолюция Совета Безопасности ООН, против которой выступила Россия. Я надеюсь, что она [Россия] быстро изменит свою позицию, — подчеркнул президент Франции.

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Лидеры трех крупнейших стран Евросоюза побывали в Киеве впервые с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля.

Визит европейских лидеров в Киев прошел накануне принятия в Евросоюзе ряда важных решений, касающихся отношений с Украиной. В эту пятницу Европейская комиссия должна представить свои рекомендации по итогам рассмотрения заявки Украины о предоставлении ей статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Эти рекомендации будут рассмотрены на саммите ЕС 23 и 24 июня.

Президент Украины также «принял приглашение» Германии принять участие в саммите «Большой семерки», который пройдет в конце июня в Баварии. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем твиттере, поблагодарив Зеленского за «прием в Киеве и откровенную дискуссию». «Мы, европейцы, твердо стоим на вашей стороне», — добавил Шольц.

Визит в Ирпень: «героизм украинцев» и «стигматы варварства»

Лидеры стран ЕС посетили Ирпень. Этот город в Киевской области подвергся массированным российским обстрелам в начале вторжения, в нем шли ожесточенные бои. Ирпень стал одним из символов жестокости и «варварства» войны, которую РФ ведет против Украины. После отступления войск РФ из города там обнаружили тела почти 300 мирных жителей, погибших в ходе боевых действий или убитых оккупантами.

Европейские лидеры посетили полуразрушенный жилой квартал, где им также были показаны фотографии других опустошенных районов города, сделанные сразу после отхода путинских войск. Делегации ЕС также показали на видео, каким Ирпень, живописный, зеленый и благополучный пригород столицы, был до войны.

Мы все увидели опустошенный город. Но это и героический город, поскольку именно здесь, в том числе, украинцы и украинки остановили российскую армию, которая наступала на Киев. Нужно помнить о героизме и армии, и всего украинского народа. Но кроме этого тут видны следы варварства, оставленные им стигматы, раны. Здесь, в разрушенном Ирпене, а также во многих других городах была остановлена российская армия. В этих местах, где происходила бойня и кровопролития, обнаружены первые следы военных преступлений. Мы усиленно сотрудничаем [с Украиной] в их расследовании. Я хочу поблагодарить французских жандармов, криминалистов, следователей, которые с первых дней работают здесь вместе с украинскими коллегами.

💬 "Nous avons les premières traces de crimes de guerre"



Emmanuel Macron évoque "les stigmates de la barbarie" lors de sa visite à Irpin pic.twitter.com/tnt3qBPTSd — BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022

Макрон подчеркнул, что французские специалисты сотрудничают с Украиной для того, чтобы совершившие «военные преступления предстали перед судом».

Мы продолжим эту поддержку в долгосрочной перспективе и во всех видах. Есть еще и политическая поддержка, которую мы хотели продемонстрировать, приехав сюда вчетвером, чтобы лично все увидеть и выразить наше уважение и восхищение мужеством украинцев и украинок, а также чтобы обсудить будущее вместе с президентом Зеленским.

Emmanuel Macron à Irpin: "nous sommes venus ici pour venir témoigner notre respect et de notre admiration pour le courage des Ukrainiens" pic.twitter.com/64vodK3pc9 — BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022

Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил «жестокость» российской агрессии и заявил о «бессмысленном насилии» российских войск. «Были убиты ни в чем не повинные мирные жители и разрушены дома. Был разрушен целый город, в котором вообще не было военных сооружений. Это очень много говорит о жестокости российской агрессии, которая просто сводится к разрушению и завоеванию», — цитирует канцлера Deutsche Welle. Разрушения в Ирпене Шольц назвал «очень важным напоминанием» о необходимости действовать, чтобы прекратить «эту ужасную войну», которую РФ ведет «с величайшей жестокостью, не обращая внимания на человеческие жизни».

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Во время посещения Ирпеня Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал свои предыдущие заявления о перспективах переговоров о мире между Украиной и РФ и высказанное им предупреждение о необходимости «не унижать Россию».

Мы продолжим нашу поддержку [Украины] во всех формах. (…) Я всегда был последователен. Франция с самого первого дня — на стороне Украины. Сегодня необходимо, чтобы Украины смогла выстоять и победить. Мы на стороне украинцев без какой-либо двусмысленности.

Подготовка визита европейской «тройки»

Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев в четверг утром ночным поездом из Польши.

Немецкий канцлер Олаф Шольц по пути в украинскую столицу в заявлении для прессы обозначил главные цели визита руководителей трех крупнейших стран ЕС.

Мы хотим не только продемонстрировать солидарность, но и заверить, что помощь, которую мы оказываем, будет продолжена в финансовом, гуманитарном, а также военном плане. И мы будем продолжать ее до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за свою независимость.

Как сообщил французский телеканал BFMTV, подготовку поездки вели в условиях строжайшей секретности. Специальный пассажирский состав ждал европейских лидеров поздно вечером в среду на грузовом вокзале в польском Жешуве. Французский президент прибыл туда после визита в Румынию и Молдавию. После отправления Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги провели двухчасовое совещание. В столицу Украины состав с лидерами трех стран ЕС прибыл в половине десятого утра по местному времени.

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