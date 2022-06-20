В Румынии вступил в действие закон, разрешающий добычу газа на черноморском шельфе

В Румынии вступил в силу новый закон, призванный «обеспечить энергетическую безопасность» страны и позволить ей стать экспортером газа. В стране, намеренной освободиться от покупки российского газа, добыча началась 15 июня, сразу после принятия законопроекта, открывающего путь к эксплуатации месторождений на черноморском шельфе.

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Новый закон, вступающий в силу в Румынии, вносит поправки в предыдущее законодательство, утвержденное в октябре 2018 года и блокировавшее любой проект добычи на шельфе. Разработки месторождения уже начались. Румынская газовая компания Black Sea Oil and Gas (BSOG) 15 июня объявила о начале добычи газа в Черном море. BSOG, принадлежащая американской Carlyle International Energy Partners и Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), планирует добыть в этом году 500 млн кубометров газа. Этот показатель должен достичь одного миллиарда кубометров в год с 2023 года.

Румынский сектор черноморского шельфа обладает крупными запасами природного газа. По оценкам аудиторской компании Deloitte от 2018 года, к 2040 году может быть добыто 170 миллиардов кубометров, что равняется 15-летнему потреблению газа в Румынии. Добыча может принести государству за запланированный 23-летний период эксплуатации 26 миллиардов долларов дохода.

Американская компания ExxonMobil, вложившая около двух миллиардов долларов в концессию в Черном море, которую он делит с австрийской группой OMV и которая содержит до 84 миллиардов кубометров газа, в ноябре решила продать свою долю румынской государственной компании Romgaz. OMV и Romgaz должны начать добычу в 2026 году. Это позволит Румынии не только освободиться от импорта, но и экспортировать собственный газ.

Для привлечения инвесторов закон обещает «конкурентоспособную налоговую систему» ​​и соблюдение «принципов свободного рынка», тогда как законодательство 2018 года предусматривало обязательную продажу на местном рынке не менее 50% добываемого газа.

Румыния — одно из самых энергонезависимых государств ЕС, наряду с Эстонией и Швецией, и страна ЕС, которая обладает наиболее значительными запасами газа на суше, составляющими от 60 до 80 миллиардов кубометров. Давняя традиции нефте- и газодобычи сочитается здесь с такими источниками энергии, как гидроэлектроэнергия, уголь, ветер и атом.

Однако в течение последних лет румынский импорт газа увеличился из-за постепенного отказа от угля, который покрывал 16% потребности в энергии в 2018 г., а также из-за вступления в силу закона, запрещавщего добычу на шельфе. Это отпугнуло инвесторов и приостановило модернизацию наземных и морских операций. В настоящее время страна импортирует почти 20% своего газа из России.

В связи со вторжением России в соседнюю Украину снижение зависимости от российского газа становится приоритетной задачей. Новый закон не только разрешает добычу в море, но и снижает обязательство продажи на местном рынке до 40%.

Черноморский шельф обладает серьезными запасами природного газа. В 2021 году Турция также обнаружила в своих черноморских водах 540 миллиардов кубометров газа, количество, которое способно обеспечить потребности страны в течение тридцати лет. Добыча начнется уже в 2023 году, что уменьшит зависимость Турции от России и Азербайджана.

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