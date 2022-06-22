Французский министр: «По статусу Украины как кандидата в ЕС достигнут полный консенсус»

За два дня до европейского саммита, который может стать историческим для евроинтеграции Украины, 27 стран-членов пришли к «полному консенсусу» относительно получения Украиной статуса кандидата в Европейский Союз. Об этом во вторник, 22 июня, заявил французский министр по европейским вопросам Клеман Бон.

Реклама Читать далее

По словам французского министра, в ходе обсуждений между представителями 27 стран, собравшимися в Люксембурге во вторник, 21 июня, был достигнут «полный консенсус» относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Обсуждение между министрами «позволило продемонстрировать широкий консенсус, я бы даже сказал, полный консенсус (...) в частности, в отношении Украины, возможность признания статуса кандидата в кратчайшие сроки «, - сказал Клеман Бон. «Теперь обсуждение должны продолжить главы государств на саммите», — добавил он.

В пятницу Европейская комиссия также вынесла положительное заключение по этому вопросу.

Министр также напомнил, что статус кандидата не означает немедленного присоединения к ЕС. «Этот процесс сложный и длительный, поэтому нам нужно будет предусмотреть дополнительные действия , не как альтернативу, а именно как дополнение», — сказал он.

Предстоящий саммит будет последним во время французского председательства в Европейском совета. Он пройдет 23 и 24 июня и рассмотрит кандидатуры Украины, Молдовы и Грузии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться