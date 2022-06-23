Германия повысила «уровень энергетической опасности» из-за сокращения поставок газа из России

Болгария и Польша первыми из стран ЕС отказались платить за российский газ в рублях. В ответ «Газпром» прекратил туда поставки.

«У нас газовый кризис. Газ сейчас является дефицитным ресурсом», — заявил в четверг на пресс-конференции министр экономики Роберт Хабек.

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В четверг, 23 июня, германские власти объявили о том, что в стране активирован специальный «уровень опасности» по обеспечению поставок газа. Это означает, что в Германии могут ввести меры нормирования потребления этого вида топлива, после того как поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» снизились на 60%. «У нас газовый кризис. Газ сейчас является дефицитным ресурсом», — заявил на пресс-конференции министр экономики Роберт Хабек.

В этом контексте правительство уже предпринимает меры по финансовой помощи участникам рынка, которые столкнулись с ростом цен на газ. Такая помощь является вторым этапом поддержки экономики страны после принятого в марте плана правительства в ответ на вторжение России в Украину.

Третий и последний этап этого плана, основанный на разработанной Евросоюзом модели, предполагает «чрезвычайный уровень» дефицита топлива; он позволит государству организовать нормирование для распределения объемов между отдельными лицами, локальными администрациями и промышленностью.

На прошлой неделе «Газпром» снизил поставки газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» на 60%. Свое решение «Газпром» обосновал «техническими проблемами». Но правительство Германии считает, что это «политическое решение», принятое в свете противостояния между Москвой и странами Запада по поводу войны в Украине.

В настоящее время эксперты оценивают резервы газа в Германии в 58% – это «выше, чем в среднем за последние годы». Однако, как указал министр экономики Роберт Хабек, если поставки по газопроводу «Северный поток» «останутся на низком уровне», то рекомендуемый законодательством Германии «90% уровень резервного хранения не будет достигнут». Поэтому «мы должны принять все необходимые меры для обеспечения наших поставок» в преддверии следующей зимы, сказал Роберт Хабек.

В минувшее воскресенье Германия объявила о своем решении использовать больше угля для экономии газа. В 2021 году уголь составлял 15% от объемов производства электроэнергии в стране. Берлин также объявил об открытии кредитной линии в размере пятнадцати миллиардов евро государственному банку KfW для финансирования покупки газа.

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