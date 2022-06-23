ЕС запретил доступ в свои организации лоббистам из России

В дополнение к санкциям, принятым после вторжения в Украину, три учреждения Евросоюза запретили доступ в свои помещения лоббистам российских компаний в Брюсселе. Об этом заявили представители этих учреждений в четверг.

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Первым, кто запретил доступ российских лоббистов в свои помещения, стал Европейский парламент. «Отныне представителей российских компаний больше не пускают в помещения Европарламента», — заявила в начале июня его глава Роберта Метсола. «Мы не должны оставлять им места для распространения их ядовитой и лживой пропаганды и нарративов о вторжении в Украину», — пояснила она.

Европейский Совет и Еврокомиссия последовали этому примеру и «дали указания больше не принимать людей, которые представляют интересы России». Об этом сообщили их представители в четверг незадолго до начала европейского саммита, посвященного помощи Украине. Согласие о запрете российских лоббистов было дано на встрече послов государств-членов ЕС 15 июня, сообщили они.

Реализация этого решения «уже идет», уточнили в двух ведомствах. Это касается всех представителей российских интересов, зарегистрированных в «Реестре прозрачности» ЕС, который позволяет доступ в помещения учреждений для встречи с еврокомиссарами, их сотрудниками и избранными представителями Евросоюза. Этот реестр представляет собой «базу данных, в которой перечислены организации, стремящиеся повлиять на законодательный процесс и реализацию политики европейских институтов», уточняет Еврокомиссия. «Он выделяет интересы, которые защищаются, кем и на какие бюджеты».

Решение на запрет лоббистов из России является частью реализации шестого пакета санкций, принятых Европейским союзом, который запрещает все консультационные услуги в сфере бизнеса и связей с общественностью. Российские дипломаты, государственные служащие и бизнесмены больше не могут пользоваться льготами и визами для въезда в ЕС. Но гражданам ЕС, которые представляют интересы своих российских клиентов в Брюсселе, до сих пор не мешают осуществлять свою деятельность на европейских форумах.

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