В Осло после стрельбы возле гей-бара отменили ЛГБТ-парад

В Норвегии двое человек погибли, еще 14 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в ночь на субботу, 25 июня, возле одного из гей-баров Осло.

В Норвегии двое человек погибли, еще 14 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в ночь на субботу, 25 июня, возле одного из гей-баров Осло. Стрелявший задержан. Запланированный на субботу в Осло гей-парад отменен организаторами по просьбе полиции.

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Нападение на гей-бар London Pub и соседний бар Per på hjørnet в норвежской столице произошло примерно в час ночи в субботу 25 июня. В результате стрельбы двое человек были убиты, еще 14 получили ранения. В том числе восемь пострадавших с тяжелыми ранениями были госпитализированы.

Стрелявший был задержан, им оказался гражданин Норвегии иранского происхождения. По предварительным данным, он действовал в одиночку. Ранее он уже был известен спецслужбам и привлекался полицией за ношение ножа и хранение наркотиков.

«Полиция расследует произошедшее как теракт», — говорится в коммюнике норвежского МВД. Власти не исключают связь между нападением и запланированным на субботу в Осло гей-прайдом. По рекомендации полиции организаторы «Марша гордости» отказались от проведения всех намеченных в этот день мероприятий.

«Стрельба у входа в „Лондон Паб“ в Осло этой ночью — это ужасное и глубоко шокирующее нападение на невинных людей, — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. — Мы еще не знаем причин этого ужасного поступка, но я хочу сказать ЛГБТ-сообществу, которое напугано и в трауре, что все мы сейчас вместе с вами».

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