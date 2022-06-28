Союзный ядерный шантаж

КОММЕНТАРИИ

Возможность втягивания Беларуси в войну в Украине эксперты рассматривают как маловероятную на сегодня, а вот конфликт России с Литвой, а значит и с блоком НАТО, предполагает прямое участие Минска. С неминуемым ответом НАТО по белорусской территории.

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В первой половине июня представители ВСУ, украинской разведки не один раз заявляли о том, что никаких признаков вступления Беларуси в войну России против Украины нет и удара со стороны Беларуси Киев не ожидает. Хотя о некоторых активностях на белорусско-украинской границе со стороны Беларуси тоже сообщалось, но как не о несущих угрозу Украине. Александр Лукашенко продолжал рассказывать о западных идеологах-разжигателях войны со славянским миром, обещал, что если Украина нанесет удар по Беларуси, то белорусская армия даже не будет пересекать границу, а ответит прямо из южного белорусского Мозыря ракетным ударом по ВСУ.

«Заявления, действительно, достаточно воинственные и конфронтационные, но есть фактические шаги, лучше смотреть на них, — говорит в интервью RFI военный аналитик, создатель ресурса Belarus Security Blog Андрей Поротников. — По оценкам украинского Генштаба и Минобороны, вдоль границы с Украиной Беларусь сосредоточила около 4 тысяч военнослужащих — это менее 8% от штатной численности белорусской армии. По оценкам белорусских властей, вдоль границы с украинской стороны сосредоточено 20 тысяч военнослужащих — менее 3% от текущей численности ВСУ. С учетом того, что протяженность общей границы составляет 1089 километров, видно, что эти силы не обладают достаточным ресурсом для создания ударного потенциала. Физически мы не наблюдаем концентрации войск, из которых могла бы быть сформирована ударная группировка на одном или нескольких операционных направлениях». Кроме того, и украинская, и белорусская стороны «активно „закапываются“, то есть готовятся к обороне, никаких признаков подготовки к наступлению». И, как отмечает Поротников, нет очень важного сигнала подготовки к наступательным действиям в Беларуси — перевода экономики на мобилизационные рельсы, мобилизации граждан — хотя бы проведения мероприятий в сфере гражданской обороны, в том числе по защите собственного населения и промышленных объектов от применения оружия противника.

«Воинственная риторика белорусских властей — это привычное дело, и она рассчитана, скорее, на аудиторию внешнюю, — отмечает эксперт. — То есть Лукашенко показывает, что остается надежным и идейным союзником Кремля, который, правда, по ряду причин не собирается участвовать в войне. Вместе с тем это и послание Западу: я тут пока еще мирный, но давайте уже и вы по-хорошему, наконец, со мной, если хотите, чтобы я и оставался условно хорошим. Ведь на западном треке мы видим попытки, назовем это так, хотя бы стабилизации отношений — это и письмо главы МИД Макея западным коллегам, инициатива Минска по транзиту украинского зерна — белорусский МИД очень плотно тут контактировал с ООН. А 20 июня Минобороны Беларуси объявило о возобновлении верификационной деятельности в области контроля над вооружениями — и в тот же день был организован визит иностранных военных атташе на участок белорусско-украинской границы, на котором осуществляется усиленная охрана».

И полетели ракеты

Через пять дней после вышеуказанных действий белорусского минобороны Украина подверглась массированной ракетной атаке. При этом большая часть российских ракет, по данным украинской стороны, запущены с территории Беларуси. 25 июня по Черниговской области нанесен удар 20 ракетами «воздух-земля» и «земля-земля», по Житомирской области из воздушного пространства Беларуси запущено 24 ракеты.

Александр Лукашенко в этот день направился с очередным, шестым в этом году, визитом в Москву к Путину. А в обращении президента Украины Владимира Зеленского к белорусам зазвучало о «втягивании в войну» и «даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы». «В Кремле за вас уже все решили, ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше», — заявил Зеленский, добавив, что знает о поддержке народом Беларуси Украины, «именно поэтому вас всех российское руководство хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами».

Сообщение об ударах с территории Беларуси вызвало действительно волну хейта в соцсетях, так что если это тоже входило в планы Москвы, то частично с посевом ненависти удалось — украинцы обвиняют белорусов в бездействии, белорусы напоминают об успешной торговле Киева и Минска до начала войны, уклонении от контактов с белорусской оппозицией, формальном осуждении действий Лукашенко в 2020 году в Беларуси и т. д.

Ракетные удары с белорусской территории — это действительно выглядит как втягивание в войну.

«Нет, никакого втягивания здесь нет — это демонстрация того, что официальный Минск не является самостоятельным игроком в сфере региональной безопасности. И что российская сторона может использовать белорусскую территорию, воздушное пространство и военную инфраструктуру для нанесения ударов по соседним странам по собственному усмотрению. Кремль говорит: все вопросы надо решать с Москвой, она может обеспечить их исполнение Минском, с самим же Минском разговаривать не о чем и незачем. Это привет в первую очередь Александру Лукашенко и его потугам каким-то образом выйти на сделки с Западом. Россияне показали — вы, конечно, можете разговаривать, но решения принимаем мы. Москва стремится к максимальному девальвированию значения официального Минска как самостоятельного игрока в сфере региональной политики и безопасности», — считает Андрей Поротников.

К выводу о полной зависимости Минска приходит и группа аналитиков, 27 июня презентовавшая первый выпуск ежеквартального отчета «Беларусский трекер перемен». Павел Слюнькин, ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям, подчеркивает, что начало войны России против Украины — это «ключевое событие в истории Беларуси, которое, как мы полагаем, будет определять траекторию развития Беларуси как минимум на десятилетие».

«Та глубина зависимости, в которую белорусские власти поставили себя от России после 2020 года, не позволила им в очередной раз использовать вот этот региональный кризис для внешнеполитического балансирования, как, например, это получилось в 2014 году. Я бы сказал даже, что Беларусь оказалась в совершенно новой геополитической реальности, где прежние эффективные модели внешнеполитического поведения становятся все менее релевантными. Это было видно еще во время внутриполитического кризиса 2020 года, но стало очевидным в 2022 году», — сказал эксперт.

Атомные перспективы

На встрече с Путиным Лукашенко, как обычно, сетовал на козни соседей — Польши и Литвы — против Беларуси, но в этот раз поведение Литвы, 18 июня приостановившей транзит грузов в российский Калининград, назвал сродни объявлению войны России. И пообещал защищать «Отечество от Бреста до Владивостока». Защищать при помощи Путина, который заверил Лукашенко, что в ответ на отработку самолетами стран НАТО ядерных ударов по Беларуси Россия подготовит белорусские ВВС к использованию тактического ядерного оружия. Также Путин сообщил, что Беларусь получит российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут использовать ракетное оружие как в обычном, так и в ядерном снаряжении.

«Белорусская армия уже располагает техническими возможностями для применения тактического ядерного оружия. В наследство от СССР Беларуси досталась техника, которая может использовать спецбоеприпасы, но самих спецбоеприпасов нет, — замечает Андрей Поротников. — Лукашенко и Путин говорили о возможности приспособления белорусских самолетов к российскому ядерному оружию как ответ на программу НАТО Nuclear sharing, в которой участвуют 5 стран — самолеты этих государств сертифицированы США для применения американских атомных бомб. Тот факт, что это заявление сделано публично, под камеры, свидетельствует о том, что оно имеет не столько военно-техническое значение, сколько политическое. Путин показывает, что если Запад не хочет договариваться на российских условиях, то Кремль готов к дальнейшей эскалации и расширению конфликта. Заявления Путина и Лукашенко — заранее срежиссированная политическая игра на фоне одновременно происходившей встречи лидеров G7 и предстоящего саммита НАТО».

«Литовцам стоит беспокоиться. По мере того, как война затягивается и становится очевидной неспособность России добиться своих стратегических целей, у них все больше возникает соблазн идти по пути эскалации, чтобы принудить Запад к уступкам через создание еще больших проблем. И такой еще большей проблемой будет создание непосредственной угрозы стране — члену НАТО и ЕС, — считает эксперт. — Если мы говорим о возможности прямого столкновения России с НАТО, то для россиян основной задачей станет пробитие сухопутного коридора через территорию Литвы к Калининграду. Но такой коридор можно сделать только при наличии большой группировки войск — как минимум 50 тысяч человек, сосредоточить такую группировку незаметно невозможно. Так что пока мы говорим о гипотетической возможности эскалации, но помним о том, что в Москве сегодня может возникнуть впечатление, что эта эскалация создает дополнительные возможности. Надо следить за дорогами и движением российских военных в Беларусь и переброской по Балтике в Калининград. Пока такое вторжение одна из опций конфликта России с Западом, но это уже не страшилка, как многим представлялась ранее точка зрения Литвы, Латвии и Эстонии на пресловутую угрозу с Востока».

В случае прямого конфликта России и Литвы Беларусь с вероятностью в 100% окажется втянутой в войну с НАТО, уверен Андрей Поротников. «Любое вторжение с белорусской территории на территорию страны — члена НАТО (самый короткий путь на Калининград идет через Беларусь) повлечет удар по Беларуси. Как минимум будут уничтожаться объекты транспортной инфраструктуры, энергосистема», — считает он.

Основатель фонда BYSOL Андрей Стрижак уверен, что войны между Литвой и Россией не избежать — это вопрос времени. Сувалкский коридор — это всего лишь 100 километров литовской территории между Калининградской областью и Беларусью, стратегический отрезок. Как отмечает Андрей Стрижак на своем канале, нападение на Литву не кажется фантастикой, если посмотреть на действия России при Путине, на список стран и территорий, подвергшихся российской агрессии, «и почему бы туда не вписать название еще одной страны?» Удар же с территории Беларуси сделает страну «легитимной целью, но уже не для Украины, а для стран НАТО».

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