«Фундаментальный сдвиг» в стратегии обороны: в Мадриде открывается саммит НАТО

Лидеры 30 стран Североатлантического альянса на саммите в столице Испании 28 – 30 июня примут новую Стратегическую концепцию организации в новых условиях развязанной Россией войны в Европе. На саммите обсудят восьмикратное увеличение Сил реагирования НАТО, значительное усиление восточного фланга Альянса и повышение расходов на оборону. Президент Владимир Зеленский выступит перед участниками мадридского саммита, на котором страны НАТО обсудят вопросы помощи Украине. На повестке дня — обсуждение заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс и встречных требований Турции, которая грозит заблокировать это расширение.

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Накануне открытия в Мадриде встречи лидеров стран-членов НАТО генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг назвал нынешний саммит «трансформационным» для военно-политического союза. «Важные решения», которые ожидаются по итогам встречи, станут «фундаментальным сдвигом» в стратегии обороны и сдерживания, которой руководствуется организация.

Новая стратегия: Россия как угроза

На саммите планируется утвердить новую Стратегическую концепцию организации в изменившемся геополитическом контексте, в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией В.Путина на Европейском континенте против Украины.

Предыдущая стратегическая концепция под названием «Активное участие, современная оборона» была принята еще в 2010 году. В ней утверждалось, что «сотрудничество НАТО с Россией имеет стратегическое значение», а целью сотрудничества называлось установление «подлинно стратегического партнерства».

Я ожидаю, что в [новой концепции] будет четко указано, что союзники считают Россию самой значительной и прямой угрозой нашей безопасности, — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне открытия саммита.

По его словам, в обновленной Стратегической концепции НАТО будут впервые затронуты отношения с Китаем и «вызовы, которые Пекин бросает нашей безопасности, интересам и ценностям».

Восточный фланг и Силы реагирования

Перед лицом угрозы со стороны путинской России саммит НАТО обсудит ряд военных мер, которые Столтенберг назвал «крупнейшим со времен холодной войны пересмотром коллективной системы сдерживания и обороны».

Речь идет о радикальном — в восемь раз — увеличении численности Сил реагирования НАТО NATO Response Force (NRF). Эти силы должны вырасти с нынешних 40 000 до более чем 300 000 человек.

Планируется существенное наращивание присутствия коллективных сил на восточном фланге Альянса. По словам Столтенберга, размещенные там сейчас батальонные группы будут доведены до уровня бригад. Многонациональные батальоны размещены в восьми странах, в том числе после 2014 года они были развернуты в странах Балтии и Польше. Генсек НАТО напомнил, что с начала российского вторжения в Украину численность батальонных групп в Литве, Эстонии и Латвии была удвоена.

По словам Столтенберга, на восточном фланге Альянс также планирует разместить вооружения и оснащение для сил, которые могут быть переброшены туда в экстренной ситуации.

Помощь Украине

Генсек НАТО сообщил, что на саммите будет согласован усиленный «Комплексный пакет помощи Украине». По линии Альянса ожидаются поставки «в таких областях, как защищенная связь, системы защиты от беспилотников и топливо». Столтенберг напомнил, что после 2014 года НАТО оказывало помощь Украине, в том числе проводя обучение подготовку «десятков тысяч военных». В долгосрочной перспективе Альянс продолжит оказывать помощь украинской армии в переходе «от советского вооружения к современному [натовскому] вооружению и оснащению».

Проблема расширения: Турция vs Финляндия и Швеция

Участники саммита в Мадриде — президент Финляндии Саулии Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон. В условиях развязанной Путиным войны в Европе эти традиционно нейтральные страны подали заявки на вступление в НАТО. Расширение блока затормозила Турция, выдвинув встречные требования и угрожая наложить вето на решение о приеме в НАТО двух скандинавских стран.

В Мадриде планируется встреча турецкого президента Реджепа Эрдогана с финским президентом Ниинистё и шведским премьером Андерсон. Эрдоган также сообщил по прибытии в испанскую столицу о своей «возможной» встрече с президентом США Джозефом Байденом — в этот вторник вечером или в среду.

Турецкий лидер обвиняет Швецию и Финляндию в «поддержке терроризма» за предоставление убежища курдским активистам (в т.ч. из Рабочей партии Курдистана или Сил самообороны сирийских курдов), которых Анкара называет террористами, а также сторонникам Фетхуллаха Гюлена (их Эрдоган обвиняет в попытке военного переворота). Турция также требует от скандинавских стран отмены оружейного эмбарго, введенного в ответ на турецкую военную операцию в Сирии.

Военные расходы

Увеличение военных бюджетов стан-членов НАТО — непременная тема обсуждения на всех саммитах организации в последние годы. Европейские государства блока, в прошлом сокращавшие оборонные бюджеты, теперь стремятся к выполнению натовского «минимума» и доведению военных расходов до 2% ВВП.

Как сообщил Столтенберг, у девяти стран Альянса эта цель уже достигнута. Еще 19 государств представили конкретные планы увеличения военных трат до 2% ВВП до 2024 года.

Среди «отстающих» — Франция (1,9%), Италия (1,54%), Германия (1,44%) и Испания (1%).

Рост оборонных расходов в Европе начался после 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и развязала военный конфликт на востоке Украины. За этот период военные траты в странах НАТО выросли на $350 миллиардов, — отметил Столтенберг.

Глас народа: как оценивают НАТО жители стран блока

Перед саммитом в Мадриде руководство НАТО опубликовало данные опроса об отношении к альянсу населения 30 стран, входящих в военно-политический союз. 70% опрошенных поддерживают членство своих стран в НАТО, считая важным существование альянса для обеспечения собственной безопасности.

67% респондентов считают, что вторжение РФ в Украину повлияло на безопасность их страны.

Примерно две трети (67%) согласны с тем, что их страна должна защищать другую страну НАТО в случае нападения на нее. 62% опрошенных полагают, что членство в альянсе снижает вероятность нападения на их государство из-за рубежа. Почти 80% граждан стран-союзниц поддерживают сохранение или увеличение расходов на оборону.

Согласно опросу, проведенному по заказу НАТО, 68% граждан стран альянса сейчас негативно оценивают Россию. С 2021 года этот показатель вырос на 27 процентных пунктов. Китай также неблагоприятно оценивают 52% респондентов (на 11% больше, чем годом ранее).

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