Итоги саммита НАТО в Мадриде — главное

Саммит НАТО утвердил новую Cтратегическую концепцию альянса. Россия в ней отныне названа «самой значительной и прямой угрозой», а не «стратегическим партнером», как ранее. Страны НАТО в Мадриде договорились о «долгосрочной поддержке» Украины, дальнейшем увеличении своих военных расходов и создании фонда в $1 млрд для инвестиций в инновационные разработки. Итоги встречи на высшем уровне в испанской столице 30 июня подвел генеральный секретарь генсек НАТО Йенс Столтенберг. На саммите страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию присоединиться к альянсу.

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На пресс-конференции в четверг, 30 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подвел итоги саммита Североатлантического альянса, прошедшего в Мадриде. Он напомнил, что встреча прошла в момент, когда военно-политический блок переживает «фундаментальную трансформацию» в условиях войны в Европе, растущих вызовов со стороны Китая и не снижающейся террористической угрозы.

На встрече в испанской столице Швецию и Финляндию официально пригласили присоединиться к НАТО после компромисса, которого скандинавские страны достигли с Турцией, угрожавшей наложить вето на заявки, поданные Хельсинки и Стокгольмом. Протоколы о присоединении двух стран к НАТО планируют подписать 5 июля. После этого их должны будут ратифицировать все 30 государств-членов НАТО.

На мадридской встрече обсуждались вопросы усиления восточного фланга НАТО и военного присутствия в приграничных с РФ регионах, а также увеличения численности Сил реагирования (с 40 000 до 300 000 военных, по словам Столтенберга).

На итоговых пресс-конференциях лидеры стран НАТО вновь комментировали ситуацию в Украину и агрессию РФ.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил президент США Джозеф Байден, подчеркнув, что война «не закончится поражением Украины». Он объявил о выделении дополнительной военной помощи Киеву на сумму $800 млн. Детали будут объявлены «в ближайшие дни», Байден лишь сообщил, что в новый пакет помощи войдут средства ПВО и артиллерия. Накануне Байден сообщил о дальнейшем наращивании военного присутствия США в Европе, в Польше американцы разместят на постоянной основе штаб 5-го армейского корпуса.

О решимости поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», вновь заявил 30 июня и президент Франции.

«Если на европейском континенте больше нет мира, то в то же время Североатлантический альянс не находится в состоянии войны», — указал Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что «Россия одна несет ответственность за эту войну, а также за серьезные последствия [этой войны], которые она навязывает всему миру».

Украина не является частью НАТО (...), но битва, которую она ведет, защищая себя, — это и наша битва, — заявил президент Франции.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал заявления, которые накануне сделал Владимир Путин о стремлении НАТО «руками украинцев» подтвердить свой «гегемонизм» и «имперские амбиции». Глава правительства ФРГ назвал путинские обвинения «нелепыми». «Скорее, сам Путин сделал империализм целью своей политики», — сказал Шольц о стремлении РФ включить в свой состав территории соседних стран.

Стратегический разворот в отношениях с РФ

На саммите в Мадриде лидеры 30 стран НАТО приняли новую Стратегическую концепцию военно-политического блока. Предыдущая «дорожная карта», принятая еще в 2010 году, нуждалась в пересмотре в контексте войны против Украины, которую развязала Россия. В документе НАТО 12-летней давности говорилось о «стратегическом значении» сотрудничества Альянса с РФ и необходимости установления «подлинно стратегического партнерства» с Москвой. Россия упоминалась в контексте диалога по противоракетной обороне и контролю за ядерным оружием.

В новой Стратегической концепции НАТО об изменившейся роли России говорится уже в самом начале — в преамбуле документа, где отмечается возросшая «непредсказуемость» и конфликтность сегодняшнего мира.

Агрессивная война Российской Федерации против Украины нарушила мири серьезно изменила нашу среду безопасности. Ее [РФ] жестокое и незаконное вторжение, неоднократные нарушения международного гуманитарного права, а также чудовищные атаки и зверства принесли невыразимые страдания и разрушения, — отмечается в концепции НАТО.

В «поведении Москвы» прослеживается общая «модель агрессивных действий России против своих соседей и более широкого трансатлантического сообщества».

В Стратегической концепции НАТО также подчеркивается:

Сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства.

«В евроатлантическом регионе нет мира. Российская Федерация нарушила нормы и принципы, которые способствовали созданию стабильного и предсказуемого европейского порядка безопасности», — указано в стратегии НАТО. Отныне Альянс «не может не учитывать возможность покушения на суверенитет и территориальную целостность» стран, входящих в военно-политический блок.

Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе,

— так в Стратегической концепции НАТО закреплены результаты политики, проводимой руководителем РФ Владимиром Путиным.

Политика Москвы определена как стремление «к созданию сфер влияния и прямому контролю путем принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии». Использует при этом РФ «конвенциональные, кибернетические и гибридные средства». НАТО констатирует «доказанную готовность [руководства РФ] применить силу для достижения своих политических целей».

Непосредственно исходящие от Москвы угрозы определены в нескольких пунктах:

модернизация ядерных сил и «расширение новых и разрушительных систем доставки двойного назначения» (ядерных и обычных зарядов)

дестабилизация стран к югу и востоку от НАТО

наращивание военного присутствия, в том числе в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей

военная интеграция с Беларусью

способность «подорвать свободу навигации через Северную Атлантику» и нарушить транспортно-логистические коридоры союзников на севере

В стратегии-2022 НАТО определяет новый формат отношений с Россией, особо отмечая, что блок «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РФ».

В свете ее враждебной политики и действий мы не можем считать Российскую Федерацию своим партнером. Однако мы по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы связи с Москвой для управления и снижения рисков, предотвращения эскалации и повышения прозрачности, — отмечается в натовском документе.

Альянс обещает «отвечать на российские угрозы и враждебные действия единым и ответственным образом», «усиливать устойчивость» и «противодействовать злонамеренному вмешательству и агрессии» Москвы.

Будущее отношений целиком зависит от России. «Любые изменения» возможны, если «РФ прекратит свое агрессивное поведение и начнет полностью соблюдать международное право».

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