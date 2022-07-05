Запущена процедура ратификации вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и глава МИД Швеции Анн Линде на церемонии подписания протоколов о присоединении двух скандинавских стран к Североатлантическому альянсу, Брюссель, 5 июня 2022 г.

Тридцать стран-членов НАТО во вторник, 5 июля, запустили процедуру ратификации вступления в союз Швеции и Финляндии.

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«Подписание протоколов о вступлении запускает процедуру ратификации в каждой из стран-членов», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед тем, как послы каждой из 30 стран альянса подписали соответствующие документы на церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Протоколы о присоединении будут направлены во все страны НАТО для ратификации в соответствии с национальными процедурами.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс станет «еще сильнее со 32 странами-членами в момент, когда мы столкнулись с самым серьезным кризисом безопасности за последние десятилетия».

«После нескольких недель интенсивных переговоров по поводу обеспокоенности в сфере безопасности, высказанной Турцией, были найдены точки соприкосновения, и на мадридском саммите обоим кандидатам было предложено вступить в НАТО», — напомнил Столтенберг.

Впрочем, Турция заявила, что ратификация будет зависеть от соблюдения обязательств, взятых на себя двумя скандинавскими странами на саммите в Мадриде. Анкара обвиняла Стокгольм и Хельсинки в укрывательстве активистов курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и движения последователей проповедника Фетхуллы Гюлена. В Турции обе организации признаны террористическими.

Как отмечает агентство France-Presse, Турция ожидает от Швеции выдачи 73 активистов. Обязательство закреплено в меморандуме, подписанном в Мадриде лидерами трех стран.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО из-за нападения РФ на Украину. Турция была единственной страной НАТО, которая открыто блокировала процесс вступления скандинавских стран в альянс.

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