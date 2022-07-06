Европарламент поддержал включение газа и атома в список «зеленых» видов энергетики в ЕС

Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии о внесении газовой и атомной энергетики в список «зеленых» технологий. Инвестиции в них, при определенных условиях, будут считаться соответствующими концепции устойчивого развития ЕС и задачам «зеленой» трансформации. Внесение газа и атома в европейскую номенклатуру, предназначенную для частных инвесторов, вызывает ожесточенные споры в ЕС. Окончательно инициативу должен еще утвердить Совет ЕС.

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Европарламент открыл путь к признанию инвестиций в газовую и атомную энергетику (при соблюдении определенных условий) соответствующими концепции устойчивого развития и задачам «зеленой» трансформации Евросоюза.

На заседании в среду, 6 июля, инициатива Еврокомиссии о внесении газа и атома в список «зеленых» технологий в энергетике была одобрена большинством в 328 голосов (из 639-ти). Против высказались 278 евродепутатов, 33 воздержались.

В январе этого года Еврокомиссия предложила номенклатуру (таксономию) видов экономической деятельности, которые можно считать «устойчивыми» с точки зрения влияния на окружающую среду. Классификация предназначена для частных инвесторов и нацелена на привлечение вложений в отрасли, которые должны обеспечить Евросоюзу в том числе переход углеродной нейтральности.

В номенклатуру «зеленых» попали, разумеется, возобновляемые виды энергии (солнечная, ветровая и гидроэнергетика). Еврокомиссия предложила на определенных условиях и на переходный период причислить к таким технологиям газовую и атомную энергетику, чтобы поддержать инвестиции в них для ускорения отказа от самых «грязных» видов топлива — угля и нефти.

Против инициативы Еврокомиссии выступили экологические организации, а в Европарламенте ее отказались поддержать «зеленые» и социалисты. «За» проголосовали правые консерваторы (самая большая фракция) и либералы.

Теперь новую «таксономию» рассмотрит Совет ЕС, где заблокировать решение может лишь вето не менее чем 20 стран из 27-ми. Агентство France-Presse отмечает, что такая ситуация маловероятна, и с 2023 года газ и атом, скорее всего, будут официально считаться в ЕС частично «зелеными» видами энергии.

За признание атомной энергетики экологически «устойчивой» активно выступает Франция, в энергобалансе которой порядка 70% приходится на АЭС. Польша и Болгария настаивают на том, что газ можно считать меньшим «злом» по сравнению с угольной энергетикой.

Дания и Ирландия полагают, что признание газа и атома «зелеными» видами энергии подрывает доверие к решимости ЕС достичь углеродной нейтральности. Восемь стран, в том числе Германия, Австрия и Люксембург, указывают на проблему хранения радиоактивных отходов, связанную с развитием АЭС.

Инициативу Еврокомиссии по «таксономии» экологических видов энергии критиковали также из-за проблем, связанных с Россией. Поощрение инвестиций в газовую отрасль называли опасным, говоря о риске увеличения импорта российского газа и усиления и без того немалой зависимости ЕС от РФ.

Внесение атома в «таксономию» ЕС упростит инвестиции в строительство новых АЭС или модернизацию действующих. Это также может быть выгодным России: в ряде стран ЕС — например, в Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии — еще работают АЭС советской постройки и часть этих стран пользуется услугами «Росатома».

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