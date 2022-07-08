Юрист «Весны» Павел Сапелко: «В Беларуси люди лишены права на справедливый суд»

В Париже состоялась презентация трех докладов, составленных белорусским правозащитным центром «Весна» и рассказывающих об уголовных и административных преследованиях в Беларуси и подавлении инакомыслия. Доклады были приурочены к Международному дню в поддержку жертв пыток и Неделе против пыток, которую «Весна» провела вместе с другими правозащитными организациями в конце июня.

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Три доклада, опубликованные на сайте Правозащитного центра «Весна», рассказывают об уголовных и административных преследованиях инакомыслящих в Беларуси, а также о условиях содержания заключенных в местах лишения свободы и пытках.

Как рассказал представивший доклады в Париже юрист «Весны» адвокат Павел Сапелко, «глава о пытках — самая большая в докладах, что отражает положение дел в Беларуси».

Для написания докладов ее авторы проанализировали 128 судебных заседаний, которые проходили в 46 судах Беларуси и коснулись 170 задержанных из 14 городов.

Война вызвала подъем протестного настроения в обществе и расширение сферы применения так называемого антиэкстремистского законодательства, дающего широкие полномочия для произвольного преследования инакомыслящих.

«Мера пресечения в Беларуси выбирается не судом, а прокурором, и содержание под стражей до суда может длиться сколько угодно. Но и сам суд превратился в простую формальность», — напомнил адвокат. — По сути, это просто механическая процедура перемещения человека из одного места заключения в другое. Достаточно хотя бы сказать, что по крайней мере за последние два года не был оправдан ни один человек, который предстал перед судом за инакомыслие».

«Начиная с выборов 2020 года, 2900 человек в Беларуси стали объектами уголовного преследования. На сегодняшний день 1234 человека признаны узниками совести, и каждый день это число пополняется», — продолжил Павел Сапелко. По его словам, практически невозможно установить общее количество заключенных в Беларуси. Согласно официальным даны на 2018 год, их число составляет 38 500 человек, но по мнению правозащитников, к этому надо добавить более 7000 человек, которые находятся ы лечебно-трудовых профилакториях и «на химии» — в трудовых лагерях, унаследованных от советской пенитенциарной системы.

Павел Сапелко рассказал о некоторых случаях пыток, которые задокументированы в докладе. «Ольга Золотарь, мать пятерых детей, — говорит он, — выходила на протестные митинги, а затем организовала вместе с соседями так называемое «дворовое сообщество», где обсуждались актуальные события. За это ей присудили четыре года заключения и пытали, пытаясь добраться до содержимого ее ноутбука, — били, прижимали голову к земле, выламывали руки». Врач смог освидетельствовать Золотарь, только когда следы пыток исчезли. Ее адвокат, Андрей Мочалов, рассказал о пытках своей подопечной. За это его исключили из коллегии адвокатов, вменив «разглашение непроверенных сведений». «Мочалову не сообщили об исключении, и он продолжал защищать людей в суде. За это его обвинили в предоставлении суду подложного документа —адвокатского удостоверения, — и осудили на два года ограничения свободы». Сорок пять дней административного ареста получила и присутствовавшая на суде над Золотарь Татьяна Батура. В тюрьме ее избил лично заместитель начальника РУВД Денис Марцуль. Ее пребывание в заключении многое говорит об условиях содержания заключенных в Беларуси. Политзаключенной не дали даже матрас, который можно было бы положить на металлические нары из крупной решетки, и спать приходилось на голом полу. Все это время Татьяна сидела в одной камере с бездомным женщинами, которые не прошли санитарную обработку.

«Случай адвоката Андрея Мочалова, — подчеркивает Павел Сапелко в интервью RFI, — яркое доказательство того, что инакомыслящие в Беларуси практически лишены права на представительство в суде. Адвокаты, которые их защищают, превратились в отдельную специальную цель для репрессий. В настоящее время исключены из адвокатской коллегии уже не менее 60 адвокатов. Многие и сами покинули адвокатуру — в таких условиях бывает невозможно работать по этическим соображениям, а кроме того, это становится опасно».

Некоторые белорусские адвокаты, защищавшие инакомыслящих, сами лишились свободы. Максим Знак, которого суд признал виновным в призывах к действиям против нацбезопасности, сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования и руководстве им, отбывает десятилетний срок в колонии усиленного режима.

С 20 мая в СИЗО находится адвокат Александр Данилевич, защищавший протестовавших. По обвинению «в призыве к санкциям» ему может грозить срок до 12 лет.

«Незаконно задержан адвокат Виталий Брагинец. Суть обвинений неизвестна, и это тоже показывает, что происходит, — продолжает Сапелко. — Адвокатов связывают подпиской о неразглашении, а неразглашение трактуется практически безгранично. За нарушение грозят суровые тюремные сроки, так что адвокаты даже близким своего подопечного не могут ничего сказать. А коллегия не только не помогает своим членам, но выполняет практически полицейскую функцию».

В конце презентации Павел Сапелко напомнил, что 14 июля будет год, как председатель «Весны» Алесь Беляцкий, член совета НКО Валентин Стефанович и юрист организации Владимир Лабкович содержатся в СИЗО за мирную правозащитную деятельность и что в заключении также находятся правозащитники(цы) и волонтеры(ки) «Весны» Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица и белорусская политическая активистка Мария Колесникова, в сентябре 2021 года осужденная на 11 лет лишения свободы. Об условиях содержания в тюрьме Марии Колесниковой и других политических заключенных на презентации рассказала ее сестра Татьяна Хомич.

Имена заключенных также прозвучали 28 июня в Женеве с трибуны 50-й сессии Совета по правам человека. Специальная докладчица ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марэн представила доклад, в котором проанализирован период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года. Спецдокладчица описала подавление политического инакомыслия и рост числа случаев произвольного задержания и содержания под стражей по политическим мотивам.

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