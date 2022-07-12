Евросоюз одобрил выделение Украине €1 млрд дополнительной финансовой помощи

Совет Европейского союза утвердил решение о предоставлении Украине в срочном порядке дополнительной макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро. Об этом во вторник, 12 июля, сообщается в специальном заявлении по итогам совещания министров финансов 27 европейских стран, прошедшего под председательством Чехии, которая в этом полугодии возглавляет Совет ЕС.

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Как отмечается в заявлении, вместе с чрезвычайной помощью в €1,2 млрд, выделенной ранее в этом году, общая макрофинансовая помощь ЕС Украине с начала войны достигла € 2,2 млрд, в ближайшие месяцы ожидается ее дальнейшее увеличение. Эта сумма дополняет другие виды европейской поддержки Украины, в том числе гуманитарную и военную помощь, выделяемую для противостояния агрессии РФ.

Министр финансов Чехии Збынек Станюра подчеркнул, что «продолжение материальной и финансовой помощи» Киева является «обязанностью» Евросоюза.

Я очень рад, что мы ускорили принятие решения о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Это даст Украине необходимые средства для покрытия неотложных потребностей и обеспечения работы критической инфраструктуры, — указал Станюра.

Дополнительный миллиард евро будет выделен Украине в виде льготного долгосрочного кредита, проценты по которому покроет сам Евросоюз. ЕС отмечает, что речь идет о кредите «с длительным сроком погашения», предполагающим нормализацию ситуации, восстановление страны и возвращение ее экономики к росту.

По оценкам украинского правительства, ему необходимо $5 млрд в месяц для поддержания экономики. Об этом заявлял в мае министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как отмечает агентство France-Presse, сумма выплаты в €1 млрд, утвержденная ЕС в этот вторник, — это первая часть пакета помощи в размере до 9 миллиардов евро, который Еврокомиссия предложила предоставить Украине в текущем году.

Макрофинансовую помощь ЕС выделяет соседним странам, столкнувшимся с серьезными проблемами платежного баланса, в дополнение к помощи Международного валютного фонда. МВФ оценивает дефицит платежного баланса Украины в 14,3 млрд евро.

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