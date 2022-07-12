19+1: Совет ЕС окончательно утвердил вступление Хорватии в зону евро с 2023 года

Министры финансов Чехии и Хорватии Збынек Станюра и Здравко Марич, глава ЕЦБ Кристин Лагард, члены Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Паоло Джентилони. Подписание документов о вступлении Хорватии в еврозону 1 января 2023. Брюссель, 12/07/2022.

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза во вторник, 12 июля, окончательные одобрил последние правовые акты, необходимые для вступления Хорватии в зону действия единой европейской валюты евро с 1 января 2023 года. Бывшая югославская республика станет 20-м членом еврозоны, семь лет спустя после вступления в нее Литвы.

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Хорватия откажется от своей национальной валюты — куны, которая будет обмениваться по курсу 7,5345 куны за 1 евро, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Я хотел бы поздравить моего коллегу Здравко Марича и всю Хорватию, — заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС. — Хорватия успешно выполнила все экономические условия и будет платить в евро с 1 января 2023 года».

Правовые документы были подписаны в этот вторник на торжественной церемонии в Брюсселе в присутствии главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и комиссара по экономике Паоло Джентилони.

Еврокомиссия одобрила вступление Хорватии в еврозону 1 июня, посчитав, что страна выполнила все необходимые требования и отвечает всем критериям.

Власти Хорватии с сентября введут обязательные двойные ценники перед полным переходом на евро — цены потребуется указывать как в хорватских кунах, так и в евро, заявил министр финансов страны Здравко Марич.

Слева направо: глава ЕЦБ Кристин Лагард, министры финансов Хорватии и Чехии Здравко Марич и Збынек Станюра, члены Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Паоло Джентилони. Подписание документов о вступлении Хорватии в еврозону 1 января 2023. Брюссель, 12/07/2022. REUTERS - YVES HERMAN

В начале этого года в ЕС отметили 20-летие существования евро в качестве наличной валюты. 1 января 2002 года миллионы европейцев в 12 странах отказались от своих лир, франков, марок и драхм в пользу банкнот и монет евро. С тех пор к ним присоединились еще семь стран: Словения — в 2007 году, Кипр и Мальта — в 2008-м, Словакия (2009), Эстония (2011), Латвия (2014) и, наконец, Литва — в 2015 году. В еврозоне сейчас проживает 345 миллионов человек.

Как отмечает агентство France-Presse, единая валюта является символом европейского единства и суверенитета. Почти все страны ЕС пообещали присоединиться к еврозоне, как только выполнят необходимые условия (без указания сроков). Единственным исключением является Дания, где на референдуме в 2000 году граждане отвергли перспективу вступления страны в еврозону.

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