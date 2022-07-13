В Беларуси журналистке и политзаключенной Катерине Андреевой добавили 8 лет колонии

13 июля Гомельский областной суд приговорил журналистку телеканала «Белсат», ранее осужденную к двум годам колонии, к еще восьми годам колонии усиленного режима. Судья Олег Хорошко счел ее виновной в «измене государству». Суд проходил в закрытом режиме.

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Белорусские журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева и Дарья Чульцова в феврале 2021 года были признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Обе получили по два года лишения свободы в колонии общего режима. Журналистки были наказаны за стрим с акции на «Площади перемен» в Минске, которая проводилась в память об убитом за несколько дней до этого минчанине Романе Бондаренко. Андреева и Чульцова признаны политическими заключенными.

5 сентября этого года Катерина Андреева должна была выйти на свободу. Новое уголовное дело было заведено в феврале, но родственники узнали об этом только в апреле. Ей выдвинули обвинение по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса «Измена государству», наказание по этой статье предусматривает от 7 до 15 лет, следствие велось КГБ по Гомельской области.

Накануне процесса муж Андреевой журналист Игорь Ильяш заявил на пресс-конференции, что государство мстит журналистке за ее профессиональную деятельность:

Она сидит за свою работу, ничего нового за это время, что тянуло бы на измену государству, она в колонии сделать не смогла бы. Это какая-то апелляция к ее прежней журналисткой работе, но что конкретно — мы не знаем.

Для вынесения приговора суду понадобилось три заседания. Все они были закрытыми, родным журналистки сообщали только о датах рассмотрения дела. Адвокат Андреевой находится под подпиской о неразглашении. В чем состоит вина журналистки, осужденной за «измену государства», неизвестно.

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