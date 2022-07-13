Год в заключении: «Весна» призывает к солидарности с узниками совести в Беларуси

14 июля 2021 года в Беларуси прошла волна обысков и задержаний активистов, правозащитников и журналистов. Уже год под стражей находятся председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович и юрист организации Владимир Лабкович. В годовщину задержаний «Весна» призывает поддержать заключенных и присоединиться к действиям солидарности.

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Уже год, как в заключении находятся руководители белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, лишенные свободы за свою мирную правозащитную деятельность. «Следствие продолжается весь год, за это время мера пресечения неоднократно продлевалась, а руководители «Весны» находятся в СИЗО-1 в Минске», — рассказывает RFI юрист организации Павел Сапелко.

«Несмотря на то, что комитет ООН по правам человека дважды требовал зарегистрировать организацию, белорусские власти неоднократно отказывали "Весне" в регистрации. А затем обвинили НКО в том, что она не встала на налоговый учет и не производила удержание с тех сумм, которые выплачивала людям за помощь, полученную в связи с административной ответственностью. Люди сами могли заплатить эти суммы, но власти посчитали, что это обязанность «Весны», и обвинили организацию в уклонении от уплаты налогов», — продолжает адвокат.

В течение года связь с узниками совести, хоть и не пресеклась полностью, но была очень затруднена вследствие препятствий, чинимых властями. Неизвестно, на какой стадии находятся следственные действия и какие именно из них ведутся. С адвокатов и свидетелей взяты подписки о неразглашении. Как рассказывал Сапелко в интервью RFI, «поле действия этой подписки не имеет пределов, адвокаты не могут рассказать ничего даже близким заключенных, а наказания за нарушения очень суровые».

В заключении находятся еще четверо правозащитников «Весны», в том числе руководитель Гомельского отделения Леонид Судаленко, которого приговорили к трем годам колонии, и его помощница и волонтерка Татьяна Ласица, приговоренная к двум с половиной годам заключения. Дело координаторки волонтерской службы Марфы Рабковой и волонтера Андрея Челюка третий месяц рассматривается в суде в закрытом режиме, оба они также находятся в СИЗО. За правозащитную работу во время выборов и помощь политзаключенным им грозит до 20 и 8 лет лишения свободы.

«Контакт со всеми заключенными сильно затруднен, — продолжает Павел Сапелко. — Переписка находится под жестким контролем, как в одну сторону, так и в другую доходят единичные письма. При этом мы точно знаем, что сами заключенные пытались писать многим, и им пишут тысячи. А с началом войны в Украине переписка еще ухудшилась». Ни у кого из руководителей «Весны» за прошедший год не было ни одного свидания с родными и ни одного телефонного разговора, хотя по закону свидания могут быть разрешены следователем.

26 июля 2021 «Весна» получила премию имени Марион Денхофф (Marion Donhoff) за вклад в поддержку демократии и защиту гражданских прав, а 12 мая 2022 - премию The Albie Awards 2022 Фонда «Клуни за справедливость» в номинации «Справедливость для защитников демократии».

В защиту Беляцкого, Стефановича и Лабковича неоднократно выступали евродепутаты и политики. 17 сентября 2021 стартовала международная компания за освобождение весновцев — #FreeViasna. Сотни активистов и сочувствующих продолжают выходить на акции поддержки в разных странах, требуя немедленного освобождения правозащитников.

14 июля, в годовщину задержания своих коллег «Весна» призывает поддержать заключенных и присоединиться к действиям солидарности. Чтобы поддержать узников совести, можно написать им посылку или письмо, сделать денежный перевод (кроме Леонида Судаленко и Татьяны Ласицы), подписать петицию за освобождение, сфотографироваться с плакатом с изображением весновцев и выложить фотографию в соцсети с хештегом #FreeViasna, и т. д.

Адреса для писем и открыток:

СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2

Александру Викторовичу Беляцкому

Валентину Константиновичу Стефановичу

Владимиру Николаевичу Лабковичу

Марии Александровне Рабковой

Андрею Сергеевичу Чепюку

ИК-3. 211322, Витебская область, г. п. Витьба

Леониду Леонидовичу Судаленко

ИК-4. 246035, г. Гомель, ул. Антошкина, 3

Татьяне Леонидовне Ласице

Реквизиты для денежных переводов:

СИЗО-1, г. Минск

УНН: 100744291

BIC: BAPBBY2X

IBAN: BY52BAPB36429197000200000000

Назначение платежа: для личных нужд заключенного (имя, отчество, фамилия и год рождения)

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