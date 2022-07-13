Две трети украинских беженцев намерены оставаться за границей до окончания войны

Около двух третей беженцев из Украины, покинувших родину после вторжения РФ, планируют оставаться в принимающих их странах до прекращения боевых действий. Таковы данные опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в мае – июне и опубликованного 12 июля.

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Большинство покинувших Украину из-за войны (в основном это женщины и дети) надеются в какой-то момент вернуться домой, — показал опрос, проведенный в период с середины мая по середину июня. Сотрудники УВКБ ООН опросили порядка 4900 человек из Украины, находящихся в настоящее время в Чехии, Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии.

В настоящее время в Европе, по данным ООН, находится более 5,6 млн беженцев из Украины. 3,6 млн из них получили официальную временную защиту, введенную для украинцев на территории Евросоюза. УВКБ напоминает, что с момента полномасштабного вторжения сил РФ почти 8,8 млн человек покинули Украину, почти 3,3 миллиона вернулись домой за прошедшие с 24 февраля месяцы.

«Они стремятся вернуться к своим друзьям и родственникам и беспокоятся о тех, кто остался. Большинство хочет дождаться окончания военных действий», — говорится в исследовании УВКБ ООН. Из тех, кто стремится вернуться в Украину, 40% планируют сделать это в ближайший месяц, отмечается в документе. Доля беженцев, стремящихся вернуться в Украину, выше среди жителей Киева и западных регионов страны, чем среди тех, кто выехал за границу с украинского востока или севера.

60% отвечавших на вопрос о планах на ближайшие месяцы, сообщили, что пока не знают, когда смогут вернуться домой. 15% намерены в ближайшем будуем съездить на родину лишь на время. 65% планируют оставаться в принимающей их стране. 9% планируют перебраться в другую страну Европы.

Эксперты ООН также сообщают, что 70% опрошенных покинули Украину вместе с кем-то из членов семьи или родственников. 90% «семейных беженцев» — это женщины и дети. 82% респондентов оставили в Украине как минимум одного из членов семьи. 77% украинских беженцев — люди с высшим ил специальным образованием, большинство из них до войны имели работу, в основном в секторе услуг.

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