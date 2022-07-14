Правозащитники: Позитивных прогнозов для инакомыслящих белорусов сейчас нет

КОММЕНТАРИИ

Ситуация в Беларуси дошла до того, когда экстремизмом белорусские власти могут назвать все, что угодно, отмечают в правозащитной организации Human Constanta, которая занимается мониторингом изменений законодательства и их применения на практике.

Репрессии за «экстремизм» в Беларуси в обозримом будущем будут только усиливаться, а «антиэкстремистское законодательство — это уже не один какой-то нехороший закон, это целая правовая экосистема», утверждают правозащитники из организации Human Constanta.

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Год назад белорусские власти приступили, можно сказать, к «антиэкстремистской» корректировке законодательства, причем, не только уголовного, изменения вносились и вносятся постоянно в документы, регламентирующие разные сферы жизни общества. Главная цель, как это прозвучало в выступлении Александра Лукашенко 30 июля 2021 года, «свобода слова», которая «переросла в экстремистскую деятельность». «Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Под эту марку вырезать разные точки зрения — все, пропадем, погибнет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. И против этого мы будем бороться жестко и решительно. Мы не отступим», — заявил тогда Лукашенко на встрече с активом местной вертикали.

В результате в этом контексте ситуация в Беларуси дошла до того, когда экстремизмом белорусские власти могут назвать все, что угодно, отмечают в правозащитной организации Human Constanta, которая занимается мониторингом изменений законодательства и их применения на практике.

«Антиэкстремистское законодательство всегда признавалось государством, особенно после 2020 года, как эффективный инструмент репрессий. Видно, что госорганы воспринимают это законодательство как нечто, что помогает ставить на „mute“ некоторые голоса, которые говорят что-то некорректное. Сами власти называют это наведением порядка в информационном поле (…) В белорусском контексте это уже не один какой-то нехороший закон, это целая правовая экосистема. Принимаются постановления Совмина, группы документов, изменения и дополнения в Уголовный кодекс, Административный, закон о терроризме, закон о недопустимости реабилитации нацизма, закон о гражданстве и другие», — сказала на презентации очередного обзора правовой аналитик Татьяна Зинякова.

Важным нововведением стала формулировка «экстремистское формирование», которое появилось после событий 2020 года в Беларуси. В отличие от «экстремистской организации», «формирование» позволяет признать группу граждан «экстремистами» без решения суда, достаточно решения МВД или КГБ.

Вынесение смертного приговора только лишь за угрозу терроризма, а не за совершенный акт, пока не применялось в Беларуси, но, понятно, что при желании такую меру могут использовать.

«Белорусский закон о борьбе с экстремизмом был принят еще в 2007 году — и во многом был списан с антиэкстремистского закона Российской Федерации, — говорит правозащитница Наста Лойко. — Мы видели практику применения российского закона и у нас были определенные опасения, что и белорусские власти будут использовать свой закон для подавления инакомыслия. К сожалению, реальность превзошла ожидания, Беларусь сегодня — это уникальная страна, в которой „экстремизмом“ называют любое проявление инакомыслия и преследуют за это именно в рамках антиэкстремистского законодательства. Мы развились гораздо больше России в этом плане».

Рост «экстремизма» после 24 февраля

Правозащитники говорят о росте «формирований» — за три последних месяца власти признали таковыми 20, а общее их количество на конец июня составило 69. «Причастными к экстремистской деятельности» признаны 426 человек.

По данным правозащитников, белорусские власти открывают новые уголовные дела за «рельсовые атаки» на путях перемещения российских войск по территории Беларуси с применением физической силы и огнестрельного оружия при задержании; за передачу информации о российской технике (11 дел) и за желание воевать на стороне Украины (5 дел). О большинстве задержаний общественность узнает из «покаянных видео», опубликованных в провластных телеграм-каналах.

Гуманитарная экономическая помощь Украине также приравнена к экстремизму, так, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 361–3 УК («Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию») в отношении Андрея Стрижака, руководителя фонда помощи репрессированным BYSOL. По версии Следственного комитета, данная инициатива «была переформатирована ‎на сбор денежных средств для финансирования и материального обеспечения вооруженного конфликта и военных действий на территории сопредельного государства».

Уголовное дело за «‎содействие экстремизму» возбудили против таксиста из Борисова за отказ подвозить российского военнослужащего. Он отправил видео с разговором в оппозиционный телеграм-канал, после чего против мужчины было заведено дело за «передачу информации о российской военной технике».

С апреля 2022 года известно о пяти случаях задержания мужчин за регистрацию в телеграм-боте батальона Кастуся Калиновского.

«Экстремистскими» расценены и такие действия: бывший журналист Арсений Пахомов задержан за «‎распространение деструктивной информации про войну в Украине»; преподаватель Борисовского медицинского колледжа высказывал свою позицию в поддержку Украины на лекциях; в конце июня задержан минчанин за антироссийские песни во внутреннем дворе своего дома, которые якобы «содержали ‎призывы убивать российских солдат».

Как отмечает Наста Лойко, «о многих „террористах“ мы ничего не знаем». «Список „террористов“ закрыт, туда могут попадать люди как до суда, так и после него. Про треть людей публичной информации нет вообще. Могу рассказать из своего опыта: когда я была в прошлом году трое суток в изоляторе временного содержания, то у одной из сокамерниц было обвинение в совершении акта терроризма — так вот по ней нигде публичной информации нет до сих пор. Хотя прошел уже год. Таких людей очевидно очень много», — сказала правозащитница.

Татьяна Зинякова подчеркивает, что в Беларуси «происходит ползучая „экстремизация“ — через новые документы она заходит в любые сферы белорусской жизни, белорусское антиэкстремистское законодательство несовместимо с правами человека, с обязательствами Республики Беларусь по исполнению прав человека».

Что касается прогнозов, то «позитивных у нас нет, репрессии будут только ужесточаться». Белорусам правозащитники рекомендуют «больше обращать внимания на информационную безопасность в интернете», по словам Насты Лойко, «половина политзаключенных посажена за комментарии в интернете», правозащитница не может рекомендовать «не читать «экстремистские материалы», но их не следует «копировать и расшаривать, надо понимать, что последствия могут быть любыми».

13 июля в Беларуси появилось сразу 16 новых политзаключенных, сообщает правозащитный центр «Вясна». Итого в стране таковых уже 1260 человек.

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