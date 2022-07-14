Раздавал Библии на марше 2020 года — в Минске осудили многодетных супругов Дашкевичей

14 июля в Минске огласили приговор Змитру Дашкевичу — полтора года колонии, его супруга Наста получила три года «домашней химии». Прокурор запрашивал для мужа и жены по полтора года колонии каждому. Месяц назад у Дашкевичей родился сын Даниил — четвертый ребенок в семье.

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Бывшего лидера «Молодого фронта» Змитра Дашкевича сотрудники ГУБОПиК с применением физической силы задержали в марте после обыска в минской квартире. Сначала Дашкевич получил 15 суток ареста, затем стало известно о возбуждении уголовного дела. 29 апреля стало известно об уголовном деле и против его беременной супруги. Змитра и Насту Дашкевичей обвинили по статье 342 УК Беларуси — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Следствие утверждало, что Змитер и Наста участвовали в акции протеста 23 августа 2020 года в Минске, обвиняемые отказались давать показания и только признали свое присутствие на марше против насилия и фальсификации президентских выборов в тот день.

На момент задержания у Дашкевичей было трое несовершеннолетних детей — Мара, Давид и Магдалена, месяц назад родился четвертый ребенок — Даниил. Если бы суд выполнил запрос прокуратуры о полутора годах колонии каждому из супругов, то свои первые полтора года новорожденный Даниил также провел бы в заключении.

«Химия» — так, еще по советской традиции, в Беларуси называют исправительное учреждение открытого типа. «Домашняя химия» для Насты Дашкевич означает то, что ее не отправят на поселение и работы, осужденная останется дома, но с выполнением ряда правил, ограничивающих свободу. Четыре и более взыскания за нарушения многочисленных запретов осужденную могут отправить на настоящую «химию».

Монолог Дашкевича

13 июля в сети появилось последнее слово Дашкевича, записанное и переданное белорусской службе «Радио Свобода». Змитер Дашкевич — один из самых принципиальных белорусских оппозиционеров, можно сказать, один из моральных общественных авторитетов, с мнением которого если и не все соглашаются, то прислушиваются безусловно. Его обращение к суду и прокуратуре в Байнете уже называют документом, свидетельством о нынешней Беларуси.

Вот несколько цитат из последнего слова (в переводе с белорусского):

Конечно, я понимал, что меня ждет, но то, что я услышал от прокурора, это выше понимания. Иисус дал нам власть отпустить грехи человеку или наказать. Какой должен быть грех, если мать четверых детей, младенца недоношенного, просят посадить в тюрьму? Я иногда задаю себе вопрос, о чем думают эти люди, когда просят выносить приговоры? Было бы проще, если бы мы видели перед собой зверей. А так они ходят, улыбаются, извиняются, конфеты приносят на закрытие дела. (…) Что происходит сейчас, невозможно понять. Когда во время ареста меня били при моей беременной жене и говорили: „Что говорит этот человек? Пусть говорит нормально. Пусть нормально разговаривает“ (Дашкевичи всегда белорусскоязычные — RFI). Когда меня арестовывали на Окрестина по уголовному делу, губоповцы смеялись: „Жена будет рожать в тюрьме“. Я думал, что это самый страшный день в моей жизни, но сегодня, наверное, еще более страшный. (…) Я не понимаю, что происходит. Люди с высшим юридическим образованием считают, что преступник — это тот, кто вышел против насилия, а не тот, кто делает насилие. Преступниками они считают того, кто хочет правды, а не того, кто говорит „Иногда не до законов“. (…) В том, что такая система может существовать, нет сомнений. Я просто желаю вам, судьи, прокуроры, подумать о душе своей. (…) И, видит Бог, не желаю никому из вас зла. Единственное, чтобы вы немного задумались, что вы делаете, есть ли что-то, чего бы вы не сделали, если вам прикажут, есть ли для вас какие-то границы?

Семья началась в тюрьме

Брак Змитер и Наста Дашкевичи оформили в 2012 году в гродненской тюрьме, где Дашкевич отбывал наказание после событий 2010 года — его забрали силовики накануне президентских выборов 19 декабря якобы за драку с прохожими. Всего в колониях и СИЗО Змитер провел четыре года, его судили в 2006-м и в 2011-м, арестовывался КГБ в 2017-м, признавался узником совести, политическим заключенным.

К «Молодому фронту» Змитер Дашкевич присоединился в 2001 году, через три года возглавил организацию. В это же время в «Молодой фронт» пришла и Наста.

Змитр и Наста Дашкевич © Фейсбук Насты Дашкевич

От активного участия в политических кампаниях отошел после появления первого ребенка, но оставался и остается известным общественным активистом. Так, практически все инициативы по защите народного мемориала «Куропаты» — месте советских расстрелов граждан БССС и Польши в 30-е годы — на его счету.

Змитер и Наста — евангельские христиане. На том самом марше в августе 2020 года, за который его приговорили к колонии, Змитер раздавал проходящим участникам христианские буклеты и Евангелие.

Семья Дашкевичей не хотела уезжать из Беларуси. За несколько дней до задержания Дашкевич написал в своем facebook: «Для меня оставаться в Беларуси — наитяжелейшее ежедневное решение. И даже не потому, что зона (там ничего нового), а потому, что ты не принадлежишь самому себе. Конечно, можно было бы жить спокойно. И даже стать там героем. Но я не хочу такого геройства. Да сегодня даже никакого не хочу. Я хочу просто донести свой крест».

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