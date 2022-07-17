В Греции разбился украинский самолет с боеприпасами, погибли восемь членов экипажа

На севере Греции разбился украинский Ан-12 с боеприпасами на борту

Украинский транспортный самолет Ан-12, вылетевший из Сербии с боеприпасами на борту, разбился в субботу поздно вечером недалеко от греческого города Кавала на северо-востоке страны. Погибли все восемь членов экипажа. Сообщается, что связи с российско-украинской войной нет.

Реклама Читать далее

В результате крушения все восемь членов экипажа Ан-12 погибли, сообщила украинская авиакомпания «Меридиан», которой принадлежал самолет. В МИД Украины отметили, что все погибшие — украинские граждане.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет выполнял рейс из Сербии в Иорданию.

Авиакомпания-владелец самолета причину крушения связывает с технической неисправностью.

По словам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, перед падением быстро снизил высоту, а затем произошел взрыв.

Сообщается, что экипаж запрашивал экстренную посадку в аэропорту греческого города Кавала.

Самолет перевозил боеприпасы

Сербское министерство обороны заявило, что Ан-12 перевозил 11,5 вооружений, в том числе мины, предназначенные для Бангладеш. Экспортер вооружений — частная сербская компания Valir.

Генеральный директор компании «Меридиан» Денис Богданович в комментарии Reuters отметил, что связи между этим трагическим происшествием и российско-украинской войной нет.

Местных жителей просят не выходить из дома

На месте крушения проводится поисково-спасательная операция.

По некоторым данным, самолет мог перевозить токсичные материалы. Местных жителей призвали закрыть окна и не выходить из помещений. Очевидцы говорили о резком запахе и трудностях с дыханием.

Двух пожарных, работавших на месте падения самолета, госпитализировали с респираторными проблемами, связанными с токсичными испарениями, передает AFP со ссылкой на местную спасательную службу.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться