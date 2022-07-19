«Газпром» уведомил европейских импортеров газа о форс-мажоре

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Еврокомиссия начинает обсуждение плана скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия потенциального прекращения российских поставок.
Еврокомиссия начинает обсуждение плана скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия потенциального прекращения российских поставок. REUTERS - HANNIBAL HANSCHKE
Гелия Певзнер
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«Газпром» уведомил немецкие компании Uniper и RWE, импортирующие российский газ, о форс-мажорных обстоятельствах при поставках, как за прошедший период, так и за будущий. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник.

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В понедельник, 18 июля, стало известно, что, что «Газпром» прислал европейским импортерам газа письмо с объявлением форс-мажора. Об этом пишут Reuters и Bloomberg.

Письмо, датированное 14 июля, может защитить «Газпром» от выплаты компенсаций за перерыв с поставками.

В нем компания объясняет  невыполнение обязательств «независящими от нее чрезвычайными обстоятельствами». Источник Reuters утверждает, что речь идет о поставках через «Северный поток».

«Uniper считает это заявление необоснованным и официально отказывается принять форс-мажор», говорится в коммюнике импортера.

16 июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку» до 40%, а затем полностью прекратил их до 21 июля. Причиной, по версии компании, стала задержка в ремонте турбины, который производился в Канаде.

На прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину в Германию по просьбе германского правительства.

Руководитель федеральной канцелярии Германии Вольфганг Шмидт высказал 14 июля предположении, что Россия не возобновит поставки по «Северному потоку-1» после десятидневного перерыва для плановых технических работ.  

Uniper, крупнейший европейский импортер газа, теряет «десятки миллионов евро» каждый день, как недавно сказал генеральный директор компании Клаус-Дитер Мобах. Группа уже получила кредитную линию в размере 2 миллиардов евро от немецкого государственного банка KfW, продолжается также обсуждение вхождения государства в капитал до 25 или даже 30%.

В среду, 20 июля, Еврокомиссия начнет обсуждение плана единого сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия потенциального прекращения российских поставок.

План  предполагает ряд рекомендаций, в том числе добровольное сокращение использования отопительных и охладительных систем, а также возможность применения принудительных мер.

Также обсуждается  требование к странам сократить потребление газа в холодное время года на 10-15%.

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