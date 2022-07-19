«Газпром» уведомил европейских импортеров газа о форс-мажоре

Еврокомиссия начинает обсуждение плана скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия потенциального прекращения российских поставок.

«Газпром» уведомил немецкие компании Uniper и RWE, импортирующие российский газ, о форс-мажорных обстоятельствах при поставках, как за прошедший период, так и за будущий. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник.

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В понедельник, 18 июля, стало известно, что, что «Газпром» прислал европейским импортерам газа письмо с объявлением форс-мажора. Об этом пишут Reuters и Bloomberg.

Письмо, датированное 14 июля, может защитить «Газпром» от выплаты компенсаций за перерыв с поставками.

В нем компания объясняет невыполнение обязательств «независящими от нее чрезвычайными обстоятельствами». Источник Reuters утверждает, что речь идет о поставках через «Северный поток».

«Uniper считает это заявление необоснованным и официально отказывается принять форс-мажор», говорится в коммюнике импортера.

16 июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку» до 40%, а затем полностью прекратил их до 21 июля. Причиной, по версии компании, стала задержка в ремонте турбины, который производился в Канаде.

На прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину в Германию по просьбе германского правительства.

Руководитель федеральной канцелярии Германии Вольфганг Шмидт высказал 14 июля предположении, что Россия не возобновит поставки по «Северному потоку-1» после десятидневного перерыва для плановых технических работ.

Uniper, крупнейший европейский импортер газа, теряет «десятки миллионов евро» каждый день, как недавно сказал генеральный директор компании Клаус-Дитер Мобах. Группа уже получила кредитную линию в размере 2 миллиардов евро от немецкого государственного банка KfW, продолжается также обсуждение вхождения государства в капитал до 25 или даже 30%.

В среду, 20 июля, Еврокомиссия начнет обсуждение плана единого сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия потенциального прекращения российских поставок.

План предполагает ряд рекомендаций, в том числе добровольное сокращение использования отопительных и охладительных систем, а также возможность применения принудительных мер.

Также обсуждается требование к странам сократить потребление газа в холодное время года на 10-15%.

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